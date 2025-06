Opravdu „americkej kýbl” překoná absolutní rekord Nürburgringu? Dlouholetý technik GM říká, že ano, jen jinak, než si myslíte včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Poté, co nová vrcholná verze poslala svět do kolem ohromujícím poměrem dynamiky a ceny, se všichni ptají už jen na jedno: Překoná tohle auto za „pár mega” celou smetánku evropských hypersportů včetně silniční Formule 1 Mercedesu na nejnáročnějším okruhu světa? Jim Mero říká, že ano.

Časy dosažené na Severní smyčce Nürburgringu, asi nejnáročnějším závodním okruhu světa, byly vždy mocným marketingovým nástrojem. Pravda, pro některé význam neměly, protože je zajímá spíš schopnost auta pojmout 20 přepravek s květináči, jiné by i zajímaly, ale odradily je praktiky automobilek, které byly schopné poslat do Zeleného pekla auto upravené tak, že s tím, co jste si pak koupili, stejně nemělo mnoho společného. Současní majitelé okruhu ale stanovili jistá pravidla a Ring dnes přitahuje automobilky jako snad nikdy dřív.

Výrobci sportovních vozů se s jeho využitím snaží prokázat, že dosáhli při vývoji lepších výsledků konkurence. A někteří dokonce to, že jsou úplně nejlepší. V tomto smyslu loni v září laťku sériově vyráběných silničních posunul výše Maro Engel, který s Mercedesem-AMG One zajel plný okruh měřící 20 832 metrů za 6 minut a 29,09 sekundy. Dostal se tak vlastně na dostřel Stefanu Bellofovi, který se v roce 1983 dokázal dostat se závodním Porsche 956 na dlouho nepřekonaný čas 6:11,13. Ten až nedávno pokořily až účelově postavené speciály.

Pro nás je nicméně v tuto chvíli podstatný čas Mercedesu, který byl dosažen s naprosto extrémním strojem vyrobeným v pár kusech, za který sběratelé platí i přes 100 milionů korun. A nyní se začíná mluvit o tom, že by tuhle německou silniční Formuli 1 mohl překonat obyčejný Chevrolet Corvette, pro mnohé nezajímavé auto, prý „americkej kýbl”. Zní to jako divoká spekulace, ale nemusí to tak být, ani trochu.

K této věci se nyní vyjádřil sám Jim Mero, někdejší technik koncernu General Motors, který se podílel na vývoji několika generací Corvette a sám v Zeleném pekle dosáhl řady nejlepších časů té které verze. Nyní porovnal rozdíly v časech mezi předchozími variantami C7 Grand Sport, Z06 a ZR1, aby je následně aplikoval na současné provedení. A dostal se k zajímavému výsledku.

„Pokud budu počítat s tím, že C8 Z06 potřebuje sedm minut, a použiji to jako měřítko, pak se dostávám k času 6:23,“ uvedl v podcastu HorsePower Obsessed, který můžete celý slyšet níže. Přitom poukázal na to, že zmiňovaná Corvette Z06 kočírovaná Christianem Gebhardtem zajela Ring za 7 minut a 10,52 sekundy. Šlo nicméně o počin německého magazínu Sport Auto, nikoli o aktivitu automobilky. Právě proto Mero od výsledného času 10 sekund ukrojil, což je možná i příliš konzervativní odhad, s veškerou tovární podporou (jde tu o volbu správného počasí, nekonečný rozpočet na pneumatiky, široké technické zázemí - to všechno časům výrazně pomáhá) bývají rozdíly mezi oficiálními a nadšeneckými časy i větší. Na stanovení referenčního bodu to ale stačí.

Dlouholetý technik GM ovšem dodává, že rekord Mercedesu by spíše než nová hybridní ZR1X, o které se tak moc mluví, mohla otřást čistě spalovací Corvette ZR1. V prvním případě si totiž Mero není jist tím, jak moc negativně se projeví přidaná hmotnost a po jak dlouhou dobu bude vlastně přední elektromotor k dispozici. Což jsou velmi relevantní poznámky.

Realitu bychom se měli dozvědět už brzy, neboť Chevrolet si měl tento měsíc na Ringu zarezervovat okruh jen pro sebe. Ze zajetého času pak asi nebude mít radost Ford, jehož Mustang GTD se nedávno jako první americký vůz dokázal dostat pod sedm minut. ZR1 jej ovšem nechá dalece za sebou, přestože je takřka o polovinu levnější. Z Corvette je už teď jeden z nejobdivovanějších supersportů světa. Pokud by s ním Chevrolet dokázal stanovit absolutní rekord Severní smyčky Nürburgringu, čekala by jej snad už jen věčná sláva...

Corvette ZR1 disponuje 1 079 koňmi, které miří pouze na zadní nápravu. Jenže je také lehčí a její výkon je stabilní, proto to dle Jima Mera má být ZR1 - ne ZR1X -, která otřese rekordem Ringu. Foto: Chevrolet

Zdroj: HorsePower Obsessed@Youtube

