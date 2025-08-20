Ošizené nové AUDI, které nemělo kazit pověst značce Audi, se aspoň skutečně prodává levně
Ošizené nové AUDI, které nemělo kazit pověst značce Audi, se aspoň skutečně prodává levně
před 10 hodinami | Petr Miler
Je vizuálně neatraktivní, je v řadě ohledů nedomyšlené, je technicky nezajímavé. Je zkrátka vším, čím Audi nikdy nechtělo být, ale u AUDI se to zjevně snese. Nezní to takto řečené moc pěkně, model E5 ale aspoň skutečně nestojí moc.
Pokud chcete spatřit symbol toho, jak moc dnes Audi tápe ve snaze napravit svou churavějící existenci, podívejte se na auto na fotkách okolo. Že firma neví, kam se pohnout v Evropě, dává najevo pravidelně, ona ale zjevně nemá ani odpověď na otázku, kam se pohnout v Číně.
To pro ni byl a do značné míry stále je jeden z klíčových světových trhů, kde soustavně ztrácí půdu pod nohama. Postupem času tak firma zjistila, že pod svou tradiční značkou nemá šanci bodovat, pokud si chce zachovat své ceny i marže, a přitom konkurovat domácím produktům, které za zlomek peněz snadno nabízí i víc. A tak se rozhodla přijít s novou značkou, u které by nemusela tolik dbát na propracovanost do posledního detailu, mohla tedy snížit ceny, a přesto si zachovat slušné marže.
To dávalo smysl, protože ale u koncernu VW dnes jako by neuměli udělat nic správně, zmastili i tohle. Místo skutečně nové entity tak loni komicky odhalili značku AUDI - pouze napsali totéž slovo kapitálkami a nespojili ho se čtyřmi kruhy, to je celé. Pokud Němci si touto cestou chtěli někam pomoci a současně ničemu neublížit, nemáme tušení, toho chtějí docílit - každý přece vidí, že to je pořád Audi, takže jakákoli negativa s AUDI spojená poškodí i „klasickou značku” (nechce se nám ani Audi a AUDI skutečně oddělovat). A image čtyř kruhů k ní naplno stejně přenesena nebude, přijde nám to jako dvojitá prohra.
Není divu, že o současném Audi točí zákazníci filmy volající po zastavení jeho úpadku, neboť firma jako by vážně nevěděla kudy kam. A jako by nestačilo, že z nové značky se stalo jedno velké nic, podobně chytře Audi, pardon AUDI naložilo se jménem prvního sériového modelu. Jde o E5 Sportback, tedy znovu minimální odlišnost od současného portfolia, kdy vůz je rozpoznatelný v prvé řadě tím, že otřesně vypadá, zvlášť naživo, navíc trpí řadou zřetelně nedomyšlených detailů. Jako shnilou třešinku na bizarním dortu jsme čekali, že nebude ani moc levné, aspoň to ale není pravda.
Firma zahájila prodej E5 Sportback v Číně a ceny jsou překvapivě mírné. Nic to nemění na tom, že před sebou máme ničemný elektromobil více či méně čínské provenience, který není hezký, není promyšlený a nevypadá ani moc kvalitně, ale aspoň zkrátka není drahý.
Ale nejprve zase trochu humoru. V nabídce AUDI najdeme čtyři různé varianty E5, kdy první si říká Pioneer, druhá Pioneer Plus, třetí Pioneer Quattro a čtvrtá Flagship Quattro. Znovu - ze všech označení, „nová značka” použít, aby to nepřeháněla s asociacemi s Audi, sáhne po jméně Quattro? Tady někdo trpí hodně velkou kreativní zácpou Buď jak buď, základní Pioneer začíná s cenou na 235 900 juanech, což je asi 690 tisíc Kč. Moc toho nedostanete, vůz je vybaven jedním vzadu umístěným elektromotorem o výkonu 300 koní a a baterií o kapacitě 76 kWh, ale nic to není. Udávaný dojezd podle cyklu Povídaližemuhráli, pardon CLTC, je 618 km.
Nad tímto modelem najdeme verzi Pioneer Plus, která má pořád jen pohon zadních kol, ale výkon se posunul na 408 koní. Baterie je 100kWh, cena začíná na 269 900 juanech (asi 690 tisíc Kč) a virtuální dojezd činí až 773 km.
Na stejné ceně začíná i Pioneer Quattro s baterií o kapacitě 83 kWh, který má dva motory o výkonu až 525 koní, reálný dojezd bude všelijaký, jen 623kilometrový, jak je udáván. Vrcholem je pak Flagship Quattro od 319 900 juanů (cca 937 tisíc) s bateriemi o kapacitě 100 kWh, (ne)dojezdem 647 km a výkonem až 787 koní. Akcelerace na stovku za 3,4 sekundy bude skutečná a za danou cenu... V Evropě by to jistě byl hit, v Číně je k dispozici dost jiných alternativ a teprve čas ukáže, jak se vozu bude dařit.
Dodejme, že E5 Sportback je vedle rozličných asistenčních a bezpečnostních systémů standardně vybavena řadou komfortních prvků, jak je v Číně zvykem. A standardem i 59palcová obrazovka, která se táhne přes celou palubku a zahrnuje i výstup digitálních zpětných zrcátek. Dodávky vozu začnou v září, s jeho prodejem mimo Čínu se nepočítá.
Nové AUDI E5 Sportback nedělá dobrý dojem už tím, jak vypadá, ... Foto: SAIC/AUDI
...a nedělá ho ani řešením detailů typu přední „zavazadelník” (spíš peněženkovník). Aspoň ale není drahé, tedy v Číně. Foto: SAIC/AUDI
