Ošklivé SUV Hyundai se změnilo k nepoznání. Teď dostalo i novou vrcholnou verzi, za ceny od 310 tisíc Kč to bude hit

S krásou se při svém zrodu opravdu nepotkalo a Korejci si toho byli dobře vědomi. I tak se prodávalo velmi slušně díky vysoké hodnotě za peníze, a tak se dá čekat, že s pořád atraktivními cenami a mnohem lákavějším vzhledem bude Creta pořádný hit. Teď dostala i verzi N Line.

Enzo Ferrari kdysi řekl, že závodní auta nejsou krásné ani ošklivá, ale krásnými se stávají, když vítězí. Je to úsměvná slovní hříčka slavného konstruktéra závodních strojů, v přeneseném slova smyslu ale platí i v případě silničních aut. Je nějaké auto krásné? Kdo jsme, abychom to posoudili? Pro automobilku se ten či onen model stává krásným, když se prodává. A na to nutně nemusí být na pohled žádným krasavcem.

Důkazem budiž Hyundai Creta, které je už slušnou řádku let jedním z nejprodávanějších modelů značky po celém světě, a to i když se u nás k dispozici není. Jeho poslední a stále aktuální generace přitom přišla na trh v podobě, která se nemohla líbit nikomu soudnému. A Hyundai to dobře vědělo, protože auto začalo už po roce na jednotlivých trzích různými způsoby razantně faceliftovat. Přesto nikdy neztratilo přízeň zákazníků, protože také nikdy nepřestalo nabízet spoustu muziky za dobré peníze.

Přesto jsme si s jeho vzhledem s gustem „vypláchli ústa” - naposledy se tak stalo v lednu, kdy automobilka přišla se zatím posledním a nejrazantnějším faceliftem pro Indii. Auto se na rozdíl od předchozích modernizací pro jiné trhy změnilo ze všech stran tak moc, že jsme se nebáli říci, že by ho nepoznali ani tvůrci originálu. Nyní zamířilo do prodeje, a tak se k němu vrátíme znovu, vedle cen totiž odhalilo u nové vrcholné provedení.

Začněme oněmi cenami, které jsou nadále velmi sympatické a oproti dřívějším cifrám se mění jen minimálně. Creta 2024 je tedy k mání od 1 099 900 INR, tedy asi 310 tisíc Kč, což není vůbec špatné na už široce použitelný vůz (délka 4 330 mm, přibližně rozměr Škody Karoq) s s atmosféricky plněným motorem 1,5 o 115 koních. Pokud Ind zatouží po něčem lepším, k dispozici jsou také diesel 1,5 CRDi se 116 koňmi za ceny od 1 244 900 INR (cca 350 tisíc Kč),. Pro náročné je pak k dispozici i verze 1,5 T-GDi, tedy turbem přeplňovaná jedna-pětka se 160 koňmi. Takové auto už pojede velmi slušně, byť konkrétní dynamické hodnoty neznáme. Ceny ale ano - od 1 999 900 INR (asi 564 tisíc Kč) už to není taková láce, tahle verze je ale k dispozici jen s nejvyššími výbavami.

Právě toto provedení se nyní představilo ve variantě N Line, tedy jako sportovně laděný vrchol nabídky. Od standardu se vizuálně jasně liší podstatně menší voštinovou mřížkou chladiče, která splývá se spodní částí svérázných světlometů. Má také menší a níže umístěný znak Hyundai, který doplňuje logo provedení N Line. Na boku vidíme odlišné prahy s červenými linkami, vzadu podobně vyparáděný specifický nárazník. Nová jsou rovněž 18palcová litá kola, červené brzdové třmeny, dvojité koncovky výfuku a modrá barva Thunder (na fotkách), která je k dispozici jen pro N Line.

Z interiéru této Crety toho zatím moc nevidíme, z odhaleného jsou ale patrné další loga a zvláštní sedadla znovu s červenými prvky. Jak už padlo, výbava verzí s motorem 1,5 turbo je prakticky maximální možná, takže čekejme na palubě vše od vrcholných bezpečnostních systémů až po nejlepší komfortní prvky.

Zatím je Creta s motorem 1,5 T-GDi k dispozici jen se sedmistupňovým automatem DCT, pro N Line se ale má dostat do nabídky i šestistupňová manuální alternativa. V případě dalších technických specifik čekejme ostřejší nastavení podvozku, řízení s menším počtem otáček mezi dorazy a další drobnosti pokoušející se vyšperkovat zážitek z řízení auta. Ceny verze N Line zatím neznáme, jistě ale budou vyšší než všechny dosud zmíněné. Tohle je nicméně libůstka pro nadšence, těžiště prodejů bude jinde. A něco nám říká, že když bylo tohle auto za ceny okolo 300 tisíc Kč hitem i ošklivé, docela šik bude válcovat prodejní tabulky. Čas ukáže víc.

Razantně inovované Hyundai Creta pro Indii se ukázalo i ve vrcholné verzi N Line, vidět ji zatím můžeme hlavně zvenčí. Foto: Hyundai



Prodávat se pak začaly také standardní verze, ty můžeme vidět pořádně zvenčí i zevnitř. Foto: Hyundai

