Osmiválce znovu táhnou. Venku je další novinka, kterou si bez motoru V8 lidé prostě neumí představit

„Nemůžou říct, že jsme to nezkusili,” mohou se nyní utěšovat automobilky, které se pokusily motory V8 poslat na smetiště dějin dveřmi, ony se jim odtud ale vrací oknem. V některých autech prostě být musí, jako v této verzi legendárního Fordu F-150.

Osmiválcové motory sice máme primárně spojené s Amerikou, jejich vynálezcem je ovšem francouzský technik Léon Levavasseur. Patentovat si je nechal v roce 1902, o dvě léta později už tuto pohonnou jednotku používala většina tehdejších závodních člunů. Stěhovat se ovšem začaly také do aut, stejně jako do letadel. Levavasseur během té doby experimentoval s různými konfiguracemi, přičemž se dostal dokonce až na 32válcový motor. Smutné ovšem je, že značka Antoinette, pro kterou pracoval, v roce 1911 zkrachovala a sám geniální technik jedenáct let poté zemřel v chudobě.

Osmi-, dvanácti- a šestnáctiválce v té době poháněly pouze luxusní auta, v mainstreamovém segmentu byly daleko více využívány čtyř- a šestiválcové motory. Ve stejném roce 1922, kdy autor vé-osmiček odešel na věčnost, Ford koupil značku Lincoln. Ta už osmiválcové motory nabízela, pochopitelně však ne davům, nýbrž pouze bohaté klientele. Henry Ford ovšem zastával názor, že modrý ovál musí vyvinout svou vlastní V8, která bude levná na výrobu. A jakkoli prací na ní zasvětil celé oddělení, většina nápadů a inovací vzešla z jeho hlavy.

V roce 1932 měl Ford hotovo, na svět totiž přišel osmiválec s plochou hlavou, třemi hlavními ložisky místo obvyklých pěti či vačkovou hřídelí usazenou nad tou klikovou. Šlo o velký úspěch, který ve výrobě vydržel 21 let. Automobilka navíc prodala licenci na jeho výrobu i dalším automobilkám, což odstartovalo menší revoluci - motory V8 se v USA staly normou, neobešla se bez nich jediná značka či novinka. Ford přitom postupně navyšoval objem i výkon, z původních 3,6 litru a 65 koní tak nakonec bylo 5,5 litru a 154 koní.

Dnes jsme skoro o sto let dál a motory V8 z nabídky značky stále nezmizely. Původní řešení bylo sice už mnohokrát nahrazeno jiným, stejně tak narostly objemy i výkony a snížila se spotřeba, zájem lidí však stále dokazuje, že Amerika prostě na osmiválcích trvá. To si ostatně bolestivě ověřil konkurenční Stellantis, který tak po krátké pauze vrátil motory V8 zpátky do nabídky značky Ram. A vůbec by nás nepřekvapilo, kdyby jimi nakonec byl osazen i takový Dodge Charger, jakkoli mělo původně jít jen o ryzí elektromobil.

Konkurenci ale nyní nechme stranou, místo toho se ještě chvíli zdržíme u Fordu. Značka nově nově přišla s pick-upem F-150 v provedení Lobo. Desetidílná sada doplňků, která vůz činí vizuálně agresivnějším, je dispozici pouze na úrovni výbavy STX, přičemž klientela může počítat vždy jen s kabinou SuperCrew s plnohodnotnými čtyřmi dveřmi, pohonem všech kol a redukcí u automatické převodovky, stejně jako s novým výfukovým systémem a sníženým podvozkem.

Po stránce motorické je k mání jediná jednotka, samozřejmě osmiválcová. Atmosférický pětilitr se nedočkal žádných úprav, stejně jako u jiných variant tedy na obě nápravy posílá 406 koní výkonu a 558 Nm točivého momentu. To možná řadu lidí zklame, při ceně 59 995 dolarů neboli cca 1 291 000 korun je ovšem F-150 Lobo nadmíru lákavou nabídkou, neboť už ve standardu disponuje mnohými výbavovými prvky, za které je třeba jinak draze připlácet.

Ford navíc naznačil, že i když aktuálně už 14. generace F-150 má za sebou zhruba pětiletý pobyt na trhu, do důchodu se hned tak nechystá. Její nástupce byl totiž odložen a dorazit by měl až někdy v půlce roku 2028. Lobo tak má sloužit jako odrazový můstek k nemalému množství ještě větších extrémů, které přijdou v nejbližší budoucnosti. A je jasné, že u toho znovu bude osmiválec, kromě atmosférické verze také 5,2litrový přeplňovaný, který třeba u Fordu Raptor R produkuje 730 koní. A to i Ford kdysi pošilhával po tom, že by se těchto motorů zbavil...

Lobo je staronové provedení pick-upu F-150. A automobilka jej bude párovat pouze s jediným motorem, pětilitrovým osmiválcem. Znovu se tak potvrzuje, že motory V8 znovu či pořád táhnou a zákazníci by některá auta bez nich odmítli. Foto: Ford

