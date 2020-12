Označení verzí moderních aut je matoucí, samy automobilky už se v něm ztrácí před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dělají to dnes prakticky všichni, kteří do budoucna počítají s tím, že v jejich autech nahradí spalovací motory ty elektrické. Místo klasických označení jako 2,0 turbo tak přichází náhrady typu 35 TSI, P300e nebo 400 a vyznat se v nich skoro nedá.

Není to zase tak dávno, kdy jsme spílali BMW za to, že opouští tradiční označení motorizací svých aut, které dříve jasně dávalo najevo, co má ten který vůz pod kapotou. BMW 330i byl třílitrový šestiválec na benzin, 520d dvoulitrový čtyřválec na naftu a 750i pětilitrový osmiválec spalující benzin. Později mohl mít model 330i motor 2,0 turbo, 745e být hybrid složený z několika motorů a 540d vozit třílitrový diesel. Mnichov se těchto označení drží a dodatečně se mu omlouváme - i když se vzdálil od reality, pořád těmito jmény říká aspoň něco. Konkurence už se přesunula k naprosto matoucím jménům neříkajícím prakticky nic.

Audi, Land Rover nebo Cadillac raději přešly na verze typu 30 TSI, D200 nebo 500, ze kterých nepoznáte opravdu nic, pokud nemáte přesně načteno, jak u té které značky fungují. A někdy vlastně ani to ne. Důvod je prostý - už tu ani nejde o downsizing a klesající počet válců a objemu motoru, to se zračí v přístupu BMW. Tyto značky počítají už jen s elektrickou budoucností, kdy objem ani počet válců neexistují a tradičním způsobem nelze nic ani naznačit. 0,0 V0? To by asi nikoho nedojalo.

Firmy se tak upnuly k přímé či nepřímé reflexi jiných parametrů motoru, naprosto ale selhávají ve snaze dát jim jasnou výmluvnost. Audi se svými číslovkami trefuje do určitých výkonových rozmezí, ostatní míří přímo k takovým parametrům. Jít třeba o motor 300e, tedy 300koňový elektromotor, je to jasné, ale výkon většiny modelů je relativně nízké číslo, takže lepší je přece používat točivý moment. Či něco blízkého točivému momentu. Ztrácíte se v tom? Nejste sami a problém s tím nemají jen zákazníci, ale i samy automobilky.

Příkladem budiž americký Cadillac, který plánuje být elektrický, a tak s modelem XT6 rozjel nová označení motorů. To má reflektovat výši točivého momentu, protože je to vyšší číslo než cokoli jiného. A přestože jde o americkou automobilku působící primárně v USA, točivý moment udává nikoli v amerických „pound-feetech“, ale v evropských Newtonmetrech. Protože je to vyšší číslo. Mimo to se značka rozhodla, že hodnoty bude zaokrouhlovat, a to vždy k nejbližší padesátce. To ale nakonec dodržuje asi tak, jako česká vláda úrovně svého protiepidemického systému - jak se to zrovna hodí.

Když dorazil Cadillac XT4, jeho dvoulitrová verze 350T odkazovala jak na turbodmychadlo, tak i na točivý moment, a to navíc velmi přesně, neboť 240 koní skutečně doplňuje 350 Nm. Nicméně takový Cadillac XT5 Sport 400 již má pod kapotou 3,6litrový atmosférický šestiválec, který produkuje 310 koní a 367 Nm, což jsou čísla, která v názvu nikterak neodráží. Podle pravidel značky by mělo jít o verzi 350, ale to asi neznělo dost dobře, a tak značka zaokrouhlovala raději nahoru.

Tím ovšem zmatky začaly nabírat na intenzitě a naplno se projevily až u modelu CT4. Stejně jako jeho příbuzný totiž i malý sedan dostal do vínku přeplňovaný dvoulitr a tedy správné označení 350T. Zároveň však byl k mání i s 2,7litrovou přeplňovanou jednotkou, jenž produkovala 310 koní a 471 Nm. I ta pak odpovídala nové firemní politice a vyrukovala se znakem 450T. Ovšem tak tomu bylo pouze do chvíle, než automobilka poslala do showroomů exempláře modelového roku 2021.

Nově se totiž provedení 450T stalo minulostí, místo toho tu máme CT4 500T. Točivý moment pohonné jednotky měl totiž narůst na 475 Nm, což se Cadillac rozhodl zaokrouhlit směrem nahoru. Nicméně s tímto krokem automobilka vyrukovala takříkajíc s křížkem po funuse. Když totiž inovované provedení představovala na fotografiích, byla ještě záď označena nižším číslem, a to přesto, že již v té době byla známa nová výše točivého momentu.

Zdá se tedy, že do hry nejspíše zasáhlo marketingové oddělení, kterému se vyšší číslo zdálo být působivější kvůli propagaci. Automobilka proto následně obeslala dealery s tím, že hned 1 155 již vyrobených exemplářů sedanu CT4 dostalo špatné označení. Čtyřistapadesátka tedy musí ze zádí těchto aut zmizet a na její místo se nastěhuje pětistovka, a to přesto, že pod přídí se bude za všech okolností nacházet vždy jen 475 Newtonmetrů.

Cadillac se evidentně zamotal do vlastních prodejních čachrů, z čehož jsou zmatení jak prodejci, tak zákazníci. A skutečně v tom není sám, i prodejci Audi občas tápou nad tím, co je 50 TDI, co je 60 TDI nebo 40 TDI. Přitom komu vadilo 2,0 TDI, 3,0 TDI nebo 4,0 TDI? Až tyto motory zmizí z nabídky, může náhradě Audi říkat třeba Mars 400 SuperClean a možná si to i osvojíme. Ve změnách dekády zažitých označení kvůli prakticky ničemu nevidíme smysl, je to matoucí příprava na něco, co nenastalo.

Cadillac je další z automobilek, která naprosto nezvládá přechod na jiná označení modelů. Typ CT4 350T byl alespoň tím, který dodržoval vnitřní pravidla firmy, dnes už je jediným hnacím motorem maximalizace „show faktoru”. Foto: Cadillac

