Pád VW pokračuje. Zisk je dole znovu o 36 procent, klesá už i obrat, nového fackovacího panáka ale nikdo soudný nebere vážně

Snad víc než samotné výsledky firmy, které po letech nesmyslných strategických rozhodnutí míří očekávaným směrem, zaujme nový pokus o nalezení viníka. Management a jeho jednání to podle managementu samozřejmě není, i když se ještě před třemi měsíci těžko hledal jiný důvod.

Koncern Volkswagen odhalil své výsledky za druhé letošní čtvrtletí a finančně je to podobných číslech za první kvartál další zklamání. Optikou prodejů se přitom automobilka držela na stabilní úrovni, když dokázala zejména díky Jižní Americe vybalancovat propady jinde a dodat zákazníkům 2,272 milionu aut, o 28 tisíc aut víc než loni. A celé první pololetí v tomto ohledu končí podobné - 4,405 milionu prodejů představuje znovu srovnatelný výsledek s loňskem (+57 tisíc aut). Problémy jsou jinde.

Je otázkou, z čeho tyto prodeje pramení a jaké jsou reálné prodejní ceny jednotlivých vozů, neboť navzdory neustálému ceníkovému zdražování VW ve druhém kvartálu výrazně poklesl obrat o 3 % na 80,8 miliardy Eur. Nejbolestivější je ovšem pád zisku po zdanění na 2,29 miliardy Eur, což je o 36,3 procenta nižší číslo než loni ve stejném období.

Automobilka tak pokračuje v „krasojízdě”, kterou zahájila už v hloubi loňského roku, kdy se jí začaly zisky propadat drastickou mírou okolo 40 % (za celé první pololetí je to -38,5 %). Zajímavé ovšem je, že ačkoli tento pád začal dávno a automobilka jej sama ústy svého finanční šéfa přisoudila sázce na elektrická auta, kdy prodělá tím víc, čím víc jich prodá, protože jsou pro ni prostě ztrátová, najednou našla jiný důvod.

Manažeři firem jako Volkswagen musí potají milovat Donalda Trumpa, neboť své vlastní chyby najednou mohou svalovat na jeho kroky, hlavně pak cla. VW přisuzuje novým americkým clům pokles zisku o celou 1,3 miliard Eur, což by znamenalo, že za prakticky veškeré zhoršení výsledků může tento faktor. Nikdo soudný tomu ale nevěří, cla se zdají být znovu jen novým fackovacím panákem.

Pád VW začal dávno před tím, než Trump podruhé vyhrál volby, natož pak zavedl nějaká cla. Navíc jejich dopad na výsledky ve druhém kvartálu je pro firmy obvykle velmi omezený, neboť se na tento krok připravily předem (dovoz aut na sklad) i na něj reagovaly následně (omezení dovozu krom toho, co je nezbytné), neboť se čeká, že cla budou snížena po dohodě s EU. Např. Stellantis tak na cla svedl náklad ve výši 300 milionů dolarů, a to má v USA aktivit jako máku, navíc i toto číslo někteří analytici označili za přehnané. A VW má být najednou o další miliardu výš? Chtěli bychom vidět tuto částku odvedenou Spojeným státům, opravdu ano, jinak je to jen kreativní účetnictví.

VW ostatně přiznává, že výsledky - bez uvedení konkrétní čísel - negativně ovlivnily restrukturalizace u Audi i VW jako značky a výdaje související s mechanismy EU okolo CO2 včetně (znovu) zvýšeného podílu elektrických vozidel na prodejích jako faktoru způsobujícího ztrátu. A je tu také pokles čistého cash flow kvůli přikoupení akcií Rivianu za 1 miliardy dolarů. To všechno jsou podstatné faktické faktory odpovídající realitě, vedle údajného dopadu cel ale jsou optikou komentářů vedení VW Group prakticky ničím.

Přeberte si ale výsledky sami, Volkswagen na každý pád nemá dobré zprávy a žádné další ani nečeká, třebaže se ve druhém kvartálu zbavil podstatných 12 tisíc zaměstnanců. Odhadovaná provozní marže byla snížena pro letošek z 5,5 až 6,5 % na 4 až 5 %, což je poměrně masivní změna, podobně odhad čistého cash flow klesl z 2,3 až 5,9 miliardy dolarů na 1,2 až 3,5 miliardy dolarů. Němci ostatně předpokládají, že cla se hned tak nesníží. Ale pokud ano, vsadíme se, že jejich finanční výsledky to nespasí - pes je totiž podle nás zkopaný už nějakou dobu docela jinde, než tvrdí.

Klíčová část výsledků VW Group za druhý letošní „Q” přehledně. Grafika: Volkswagen

