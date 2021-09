Padlý bestseller Fordu se pokouší o návrat, s přístupem výrobce snad ani nemá šanci před hodinou | Petr Prokopec

Jeho zlaté časy ukončila příliš ambiciózní cenová politika a jsme přesvědčeni, že bez zásadních slev se nemá šanci vrátit na výsluní. To se ale stěží stanem když v souvislosti s faceliftem vypadl z nabídky základní motor.

Facelift Fordu Fiesta jsme si mohli představit již včera po úniku oficiálních fotografií. V tu chvíli jsme doufali, že veřejná premiéra vozu se odehraje až s jistým časovým odstupem, ale nestalo se - modrý ovál nelenil a o svém někdejším evropském bestselleru prozradil vše. K hatchbacku, který bude nadále k mání nejen jako pětidvířko, ale i jako třídvířko (což se v dnešní době už moc nevidí), se tak můžeme vrátit. A začneme znovu u designu.

Je totiž třeba uznat, že provedené změny, hlavně pak příchod nových světel, čelní masky a jinak tvarovaného nárazníku, vozu sluší. Přiměly by nás ale ke koupi? To je otázka, na kterou se nedá snadno odpovědět, příliš pravděpodobné to ale není. Fiestě před čtyřmi roky začaly lámat vaz příliš vysoké ceny, které facelift stěží napraví, ač by měl - prodeje se za poslední čtyři roky propadly o více než 50 %. Ford dal v jeho rámci padáka základnímu, 1,1litrovému atmosférickému motoru s nímž vůz stojí od beztak vysokých 324 900 Kč. Očekávat se tedy stoprocentně dá zdražení, přičemž stávající Fiesta 1,0 EcoBoost startuje na 349 900 Kč. To je však zvýhodněná cena, novinka tak klidně může zamířit nad oficiálních 379 tisíc korun.

Pokud by se tak stalo, pak byste museli být opravdu velkým fanouškem Fordu, aby vás Fiesta zlákala. Stačí si uvědomit, že konkurenční Škoda Fabia je k mání od 329 900 Kč, respektive od 349 900 Kč, pokud chcete rovněž přeplňovaný litrový tříválec. To je samozřejmě také hodně, v mladoboleslavském případě jde ale o zcela novou generaci, nikoli o pouhý facelift. Modrý ovál by tedy svou sebevědomou politiku měl rozhodně přehodnotit, jinak bude zejména v Evropě nadále ztrácet pevnou půdu pod nohama.

Zanechme ale již úvah a pojďme k veškerým změnám. Ty venkovní souvisí hlavně s oněmi světly, LEDky jsou totiž nově standardem napříč celou nabídkou (což zlevnění znovu stěží nahrává). Nahradit je pak můžete příplatkovými matricovými diodami. Stejně jako se můžete rozhodnout, zda zvolíte 17- nebo 18palcové ráfky v novém stylu. Tak jako dříve pak bude k dispozici výbava Trend, Titanium a ST-Line, jenž doplní varianty ST a Active. Vignale se má kvůli nezájmu vrátit jen jako doplňkový paket.

Všechny varianty mohou počítat s novým 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, jenž mění barvu v závislosti na zvoleném jízdním režimu. Běžná Fiesta přitom dostala do vínku módy Normal, Sport a Eco, ke kterým provedení Active přihazuje ještě režimy Trail a Slippery, zatímco Fiesta ST mód Track. Ten deaktivuje trakční kontrolu a povolí té stabilizační zasahovat až mnohem později. Zároveň pak spolupracuje s podvozkem vyvinutým divizí Ford Performance.

Mimo to se nejsportovnější model nabídky pyšní sportovním bodykitem či sportovními sedadly, která ovšem již nedodává Recaro. To je z pohledu zákazníka přeci jen jistá degradace, Ford se však dušuje lepším vedením a nastavením ve 14 směrech. Zklamáním je ovšem vlastně i pohled pod kapotu, neboť jakkoliv jedna-pětka nabrala 30 Nm a nyní tak produkuje 200 koní a 320 Nm, zrychlení na stovku zabere stejných 6,5 sekundy, stejně jako před faceliftem.

Co se ostatních verzí týče, ty lze osadit vlastně již pouze jedinou jednotkou, a se zmiňovaným litrovým tříválcem. Ten v ryze benzinové verzi produkuje 100 koní, zatímco jako mild-hybridní jednotka disponující 48voltovým okruhem a integrovaným startérem-generátorem dává k dobru 125 či 155 koní. Zajímavé přitom je, že zatímco základ a střed nabídky bude možné spojit s manuálem i automatem, pro vrcholnou jednotku je k mání jen manuál.

Dodat už jen lze zmínku o modernizaci multimédií, jenž počítají s 8palcovou obrazovkou a které lze doplnit příplatkovou audio soustavou Bang & Olufsen s 10 reproduktory. Opomenuta pak samozřejmě nebyla ani bezpečnostní výbava, jenž nově disponuje i funkcí Wrong Way Alert, která vás varuje před nesprávným odbočením. To je ale vše, ceny Ford zatím drží v tajnosti. Nejspíše i proto, že s dodáním prvních aut počítá až v příštím roce.

Novinkou je provedení Van, které nahrazuje zadní lavici rozšířeným zavazadelníkem. Díky tomu je vůz brán jako užitkový, produkovat tak může více emisí. Modrý ovál je tak po Toyotě další značkou, která využívá legálních benevolencí, a to zatím rovněž jen na britském trhu.

