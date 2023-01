Padlý král rodinných aut skončil jako totální propadák, nástupce přichází jen luxovat jeho slávu před 3 hodinami | Petr Miler

Někteří budou možná rádi, že neskončí zcela, tohle nám ale přijde jako lepení znaků Moskviče na čínská auta. Podstata vozu bude zkrátka úplně jiná, jen si znovu bude říkat jako jeho slavný předchůdce.

Stále větší popularita SUV si vybírá své oběti v jiných segmentech a poslední roky s některými z nich pořádně zacvičily. Našli bychom více typů aut, kterým dominance esúvéček bere vítr z plachet, nejvíce ale zasáhla segment charakterizovaný jinými třemi písmeny - MPV. Ten zažívá v posledních letech mimořádně tvrdý pád obecně, jedna z obětí si ale zaslouží zvláštní pozornost.

Jde o vůz, který je jedním z průkopníků této třídy, který byl dokonce po léta jejím králem, Renault Espace. Také u nás dobře známé auto bylo dlouho velmi oblíbené, skutečně - už první generaci vyráběnou mezi léty 1984 a 1991 si koupilo v Evropě podle dat JATO Dynamics 184 tisíc lidí. A to byl teprve začátek velmi úspěšné pouti.

Postupně se vyvíjející doyen celé třídy se v poněkud polovičaté druhé iteraci prodával jen 5 let, přesto oslovil dalších 317 tisíc lidí. Třetí generace se prodávala mezi léty 1996 a 2003 a získala si 365 tisíc kupců a ta čtvrtá vyráběná do roku 2014 dokonce rekordních 373 tisíc zákazníků. Klobouk dolů, Espace nebyl soupeř Fabie HTP, tohle je auto, které v rozumnější specifikaci snadno stálo milion korun už před dvěma dekádami, kdy dobrý plat byl 20 tisíc měsíčně a za 500 tisíc se dalo koupit auto střední třídy. Jenže už závěr éry čtvrtého provedení byl poněkud rozpačitý.

Již tehdy bylo Francouzům jasné, že MPV slunce nad střechami nesvítí, o pozornost se už v tu chvíli hlásila SUV. A tak Renault přes spekulace o tom, že to s Espacem prostě skončí, přišel s pátou, jinak pojatou generací. Tento model se pokusil vzkřísit tím, že jej přiblížil SUV a přitom zůstával MPV. Zprvu to vypadalo nadějně - našlo se dost tradičních kupců, kteří pětku v prvních letech chtěli. Jakmile se ale jejich řady vyčerpaly, přišla prázdnota, dnes už totální.

Říci, že tento model zamířil do pekel, je snad slabé vyjádření - za celou jeho éru (7 let) si na konto nepřipsal ani 100 tisíc prodaných aut, přičemž v roce 2021 jich bylo pouhých 3 110, o 35 % méně než v roce 2020. A loni se nenašel ani jeden měsíc, kdy by vůz oslovil aspoň 200 kupců napříč celým kontinentem. To je skutečně skoro nic, často pouhá procenta čísel z dob jeho největší slávy, celkových 1 100 prodaných vozů je opravdu tragickou bilancí.

Není tedy nakonec divu, že se Renault rozhodl výrobu Espacu ukončit, ze scény ale tento model nakonec zcela neodkráčí. Jak nejlépe dosvědčují oficiální upoutávky níže, Renault se rozhodl přijít s novým Espacem. Pokud se ale chystáte zrušit své předplatné pravidelných dodávek kondomů, brzděte, nebude to tak snadné.

Francouzi došli k závěru, že když lidé nechtějí MPV a nechtějí ani něco jako SUV, patrně chtějí SUV. To je nápad! A tak nabídnou přesně to - nový Espace se tak vrátí jako ryzí SUV, podle všeho prodloužená, tedy až sedmimístná verze elektrického SUV Astral. Podle E na konci bude nejspíše znovu jen elektrické. Názor nechť si na to udělá každý sám, podle nás je to ale spíše poslední hřebíček do už velmi dobře stlučené rakve. Jakkoli je tedy třeba dodat, že překonat tisíc ročních prodejů napříč kontinentem nebude asi složité pro nikoho a pro nic...

Toto jsou první oficiální fotky nového Renaultu Espace. I z nich je patrné, že půjde o SUV, podle všeho prodloužený Astral. Foto: Renault



Poslední skutečný Espace byl docela sympaťák, jako pokus zachránit MPV ve stylu crossoveru ale naprosto selhal a skončil bez přímého nástupce. Ten nepřímý jen zvedá obočí, bude to úplně jiné auto. Žijící ze slávy předchůdce? To se ještě uvidí. Foto: Renault

