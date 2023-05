Pagani po 5 letech testů zjistilo, že dobrý elektromobil dnes nejde vyrobit, žádný nenabídne před 3 hodinami | Petr Miler

Bavit se s některými vysoce postavenými manažery automobilek dnes připomíná rozhovory s lidmi, kteří jsou na něčem závislí či něčím posedlí - zdravý rozum jako by najednou nic neznamenal. Naštěstí ještě existují výjimky, vedle Horacia Paganiho je to i jeho syn.

Konec spalovacích motorů k tomu či onomu datu ohlásila již slušná řádka automobilek. A popravdě řečeno to nechápeme. Dokážeme tedy pochopit, že se elektrický vůz té či oné firmě jeví jako optimální řešení pro určitou skupinu zákazníků, tak tomu skutečně může být. Aby ale najednou šlo o dokonalé řešení pro všechny? To je naprosto absurdní.

Stačí se podívat, co předvádí Tesly na německých dálnicích, aby vám bylo jasné, jak inferiorní řešení pro určitá využití elektromobily představují. Mají jistě své výhody, ty ale nedokáží zastřít nedostatky zejména z hlediska použitelnosti, ceny, hmotnosti a vším, co z těchto nedostatků pramení. A problém mají i po stránce emocí. Sice mohou být krátkodobě rychlejší než spalovací vozy, jenže abyste nadšenému řidiči vykouzlili na tváři úsměv, potřebujete něco víc. Však se stačí podívat, jaký úspěch má dnes Porsche s manuálními převodovkami. Ruční řazení je téměř vždy pomalejší než automat PDK, ale koho z nadšenců to zajímá? Pozitivní emoce negeneruje jen číslo na stopkách.

Abychom tohle zjistili, stačí nám nanejvýš pár dnů ježdění, většině automobilek na to nestačily ani roky vesměs nikam nevedoucího vývoje. Italské Pagani naštěstí nepatří mezi ně - pokusům s elektromobily firma prý věnovala 5 let, přesto si nyní troufne říci, že nahý císař žádné šaty opravdu nemá. A tak žádný produkční elektromobil nenabídne.

V rozhovoru pro Top Gear to řekl syn zakladatele a šéfa automobilky, Christopher Pagani. V čem je problém? Je jich víc, tím hlavním je ale fakt, že současné automobilové baterie jsou příliš těžké na to, aby dobré auto s elektrickým pohonem šlo vůbec vyrobit.

„Naším cílem je vytvořit něco, co musí být lehké. Když se podíváte na Pagani, uvidíte, že všechny námi vyráběné vozy spojuje to, že jsou lehké,“ řekl. „Musíte mít zvláštní pocit z řízení, kterému se někdy dá říkat zábava. Můžete tomu říkat potěšení. Ale hmotnost je rozhodně náš první otazník - se stávající technologií nedokážeme vytvořit Pagani takové, jaké bychom ho chtěli mít,“ dodal.

Pagani mladší se elektromobilům nutně nevyhýbá, automobilka ale bude čekat na moment, kdy bude možné vyrobit opravdu dobrý elektromobil. V této pozici může setrvat velmi dlouho vzhledem k tomu, že malí výrobci jako Pagani budou moci v Evropě vyrábět auta se spalovacím motorem také po roce 2035 i bez výjimek pro syntetická paliva. Firma tak může dál používat už dobře známý 6,0litrový dvanáctiválec s dvojitým přeplňováním od AMG.

„Jak dlouho budeme mít V12? To opravdu záleží na tom, jakým směrem budou kráčet regulace,“ řekl dále Christopher Pagani. „Nebojíme se v budoucnu přistoupit k jinému pohonnému ústrojí, jen musíme vědět, jaká jsou pravidla,“ upřesnil. Že by bylo elektrické v jakkoli dohledné době, je krajně nepravděpodobné - firma už se dříve nechala slyšet, že jejím „snem je 1 300 kilogramů vážící elektromobil, to ale momentálně není možné“. A bez převratných nových baterií tomu ještě dlouho nebude jinak.

Pagani se bude i nadále věnovat vozům se spalovacím ústrojím, které používá třeba i model Huayra Codalunga. Ten vzniká v pouhých pěti kusech, kdy cena každého startuje na 7 milionech Eur (cca 166 milionů Kč). Foto: Pagani Automobili

