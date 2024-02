Pagani ukázalo auto s nejsilnějším motorem své historie, za zvuku starých F1 generuje 900 koní bez turba i elektřiny před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Tohle je fascinující dílo, které jen připomíná, že povedené recepty není třeba měnit, stačí podle nich dál vařit lepší a lepší krmi. Nová Huayra R Evo od Pagani tak dál disponuje točivým a objemným V12, 900 koní pak spojuje s pouhými s 1 060 kilogramy.

Italská automobilka Pagani byla založena již v roce 1992, přesto dosud přišla jen se třemi specifickými modely - Zondou, Huayrou a Utopií. A přestože u prvních dvou již v podstatě mělo dojít na ukončení životních cyklů, vývoj a výroba probíhají i nadále. Dokazuje to ostatně i nová Huayra R Evo, která byla aktuálně představena. Na první pohled je přitom patrná její prodloužená karoserie, která byla inspirována závodními speciály z konce 60. a počátku 70. let.

Ve výsledku tak nepřekvapí, že i když je vůz o 190 milimetrů delší, je zároveň o 21 procent aerodynamicky efektivnější. Kromě toho delší záď vyústila také ve 45procentní nárůst přítlaku. Konkrétní číslo zmíněno nebylo, značka však uvádí, že v okruhovém režimu, kdy je podvozek přicucnutý k povrchu, je přítlak vyšší než hmotnost auta. Ta suchá činí 1 060 kg, přítlak tedy musí být ještě vyšší. A ve výsledku znamená, že je Huayra R Evo schopna jezdit i po stropě.

Vůz má odnímatelné střešní panely, aby si posádka mohla daleko více užívat jekotu dvanáctiválcového motoru, jehož zvuk připomínající staré ef-jedničky můžete zaslechnout níže. Zajímavé je, že po odejmutí oněch paneů lze počítat s přítlakem vyšším o 5 procent, než když jsou na svém místě. Automobilka zároveň při vývoji svého zatím posledního modelu Utopia nabyla nových zkušeností s karbonem, které otiskla i do tohoto projektu - vůz je tak zároveň o 38 procent tužší.

Italové zapracovali rovněž na podvozku ve snaze zajistit ideální přilnavost za všech okolností. U vozu tak lze mimo jiné upravit dorazy a tedy snížit či zvýšit světlou výšku, aniž by přitom byly ovlivněny tlumiče. Účinná plocha karbon-keramických brzd pak byla s ohledem na nový design a větší destičky zvětšena o 100 procent, což navýšilo jak stabilitu, tak zlepšilo tepelný management a zajistilo větší odolnost.

Lepší brzdy jsou pochopitelně vítané, neboť Pagani se podívalo také na motor. Tím je atmosféricky plněný šestilitrový V12 od firmy HWA, který bez elektrické asistence produkuje až 900 koní výkonu a 770 Nm točivého momentu. Huayra R Evo je tak nejsilnějším vozem značky vůbec. Pohonná jednotka se přitom zvládá vytáčet do 9 200 otáček, přičemž svůj výkon posílá na zadní kola skrze šestistupňovou sekvenční převodovku.

Pagani zatím neupřesnilo technické parametry, nicméně naznačuje, že novinka by na okruzích měla být stejně rychlá jako prototypy LMP2. Známy pak nejsou ani ceny, nicméně zájemci o vůz, kteří se zapíšou do klubu Arte in Pista, mohou počítat s ucelenou tovární podporou. Znamená to tedy, že se se svými vozy dostanou na nejslavnější okruhy, kde mohou počítat s inženýry, mechaniky či fyzioterapeuty.

Zatím není jasné, kolik Huayra R Evo stojí, kolik jich vznikne nebo jaké jsou technické parametry vozu. Jisté je pouze tolik, že stojí na vrcholu potravního řetězce značky. Foto: Pagani Automobili

Petr Prokopec

