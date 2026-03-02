Pamatujete Accord? Honda ho pořád prodává, teď dokonce jen za 420 tisíc Kč
Petr MilerJe to skoro 5metrové auto s bezmála dvousetkoňovým turbomotorem v základu, takže rozhodně nejde o žádné ořezávátko, přesto stojí tak málo. Oproti všemu, co u nás Honda prodává, je to pohádková cena, pro nás ale samozřejmě neplatí, Accord se tu už přes dekádu neprodává.
před 6 hodinami | Petr Miler
Je to skoro 5metrové auto s bezmála dvousetkoňovým turbomotorem v základu, takže rozhodně nejde o žádné ořezávátko, přesto stojí tak málo. Oproti všemu, co u nás Honda prodává, je to pohádková cena, pro nás ale samozřejmě neplatí, Accord se tu už přes dekádu neprodává.
Nedávno uplynulo už 11 let od chvíle, kdy Honda v Evropě zařízla model Accord, proto se také ptáme, zda jej ještě pamatujete. Od té doby se totiž v nabídce evropského zastoupení neobjevil a i lidem, kterým je dnes třeba 25 let, tohle jméno nemusí prakticky nic říkat, pokud se kolem aut intenzivněji netočí. Už několik předchozích roků totiž Accord v Evropě zacházel na úbytě a spatřit na silnici nové auto nebylo jednoduché.
Rozhodně to tu tedy nebyl úspěšný model, ale měl svou velmi věrnou klientelu. Znám hned několik lidí, kteří si tento model kupovali automaticky jako jiní Golfy, Passaty nebo Mercedesy libovolné třídy. Prostě přišel nový Accord a měli ho. S těmito lidmi se dalo pracovat a ostatní jistě bylo možné zkoušet zlákat znovu atraktivnějším autem, Honda je ale v posledních letech prozákaznická asi tolik, jako jsou lákavé ceny jejích novinek. Takže vůbec. Proto se raději na tento model vybodla a od té doby v podstatě jen vyklízí pole - ještě v onom roce 2015 v Evropě prodala aspoň 123 tisíc vozů, loni chybělo málo, aby byla na polovině.
To samo o sobě ale neznamená, že Accord skončil úplně. Neskončil, dál se prodává na západ i na východ od Evropy a třeba v USA pořád patří k nejprodávanějším klasickým osobákům. Dalším významným trhem pro něj zůstává Čína, kde velké sedany zůstávají stále velmi žádaným zbožím a Accord mezi nimi dlouhodobě boduje. Nebo bodoval? Aktuálně to vypadá spíš na to druhé.
Japonci tohle auto za velkou zdí vyrábějí ve spolupráci s lokálním molochem GAC a dlouho si neměli nač stěžovat - rok co rok v zemi prodávali okolo 170 tisíc Accordů, tedy násobně víc než všech svých modelů v Evropě. Jenže zahraniční výrobci to v poslední době v Číně nemají jednoduché a tlak pociťuje i Honda. Prodeje Accordu v posledních měsících vytrvale klesají a v lednu tento model meziročně ztratil 70 % zákazníků. A tak automobilka vytáhla něco, co od známe skoro už jen z učebnic dějepisu - masivní slevovou akci. Navíc zaměřenou na věrné klienty, které u nás Accord míval též.
I když tedy tento vůz není zrovna drahý ani za normálních okolností, neboť stojí 238 800 juanů (720 tisíc Kč, to na takové auto není tolik), uprostřed odbytové beznaděje Honda základní cenu snížila o plných 100 tisíc na pouhých 138 800 juanů. To není ani celých 420 tisíc Kč, za takové peníze vám Honda u nás neprodá vůbec nic, ani malý Jazz nekoupíte pod 620 tisíc. V Číně dostanete bez 4 centimetrů pětimetrový rodinný sedan se skoro 200koňovým dvoulitrovým turbem nebo 215koňovým plug-in hybridem postaveným kolem dvoulitrového benzinu bez turba, 184koňového elektromotoru a 17,7kWh baterie. A samozřejmě hromadu výbavy.
Nabídka není pro každého, ale také to není žádné reklamní šméčko. Cena platí pro prvních 1 000 zájemců, kteří už u Hondy v minulosti nakoupili. Tomu se říká loajalitu utužující nabídka a tušíme, že všech tisíc aut se rychle rozprodá. Honda a Accord tedy pořád jsou pojem, stačí s ním pracovat. A i když je aktuální supernízká cena jen dočasným lákadlem, i za oněch 720 tisíc by tu tento model bodoval. Dostat za stejnou cenu Jazz s pár příplatkovými prvky a příslušenstvím navíc zní skoro jako výsměch...
Současný Accord je docela sympatické auto, takhle vypadá ten pro Čínu. Že teď stojí jen 420 tisíc Kč, jeho atraktivitu jistě nesníží.... Foto: Honda
Zdroje: Honda, Car News China
