„Pan Mercedes" skutečně ostrouhal, jeho místo ve vedení firmy dostal někdo jiný | Petr Prokopec

Byla to pozice, do které se měl automaticky přesunout dva roky poté, co skončil jako generální ředitel automobilky. Ty uběhnou za pár týdnů, místo Dietera Zetscheho ale Mercedes ovládne Bernd Pischetsrieder.

Když v roce 2019 opouštěl Dieter Zetsche post předsedy představenstva a generálního ředitele Mercedesu, měl to být jen velmi dočasný krok. Byl synonymem automobilky, říkalo se mu „pan Mercedes” a bylo tehdy naplánováno, že se za dva roky (protože dříve to firemní stanovy nedovolují) k automobilce vrátí a povede ji jako předseda dozorčí rady. Již loni ale bylo jasné, že se tak nestane, neboť Zetsche dojel na svou posedlost diesely. S těmi se sice třícípá hvězda vyšvihla na vrchol prémiového segmentu, zároveň se však ukázaly být finančně velmi bolestivými kostlivci, které úřady vytáhly ze skříně.

Zetsche navíc jako technik nehoří pro to, čím dnes třícípá hvězda žije. Sám byl ostatně v mezičase nebývale sdílný prakticky o čemkoliv od zákazníků přes motory až po elektromobilitu, kterou vidí jako ztrátovou. Automobilka ale chce mířit jinam, a tak odstartovala nové hledání nástupce dosavadního předsedy Manfreda Bischoffa, který danou pozici zastával po posledních 14 let. Vše je ale nyní u konce, neboť do čela dozorčí rady byl jmenován Bernd Pischetsrieder.

Třiasedmdesátiletý manažer má za sebou velmi dlouhou kariéru v automobilové branži, kterou odstartoval v roce 1973 u BMW jako technik produktového plánování. Postupně se však vypracoval do čela mnichovské automobilky, kterou poté v letech 1993 až 1999 vedl. V roce 2000 se pak přesunul ke koncernu VW Group, kde po dva roky vedl Seat. Následně nahradil Ferdinanda Piëcha v čele Volkswagenu a zároveň měl na starosti i značku Bugatti.

Během Pischetsriederovy éry přitom nebyl jen dotažen Veyron. Podstatnější bylo, že akcie Volkswagenu vzrostly o 80 procent a automobilka v roce 2005 po bolestivých čtyřech letech překonala Renault v evropských prodejích. Nebylo tedy překvapivé, že koncern vyrukoval s nabídkou prodloužení kontraktu o dalších pět let. To ale Pischetsrieder odmítl, čímž šokoval celý svět. Do čela VW tak místo něj zamířil Martin Winterkorn.

Nyní tedy Pischetsrieder nahradí Bischoffa, který bude zastávat už jen honorární pozici čestného předsedy dozorčí rady. Šéf Mercedesu Ola Källenius pak k jeho odchodu uvedl, že „automobilka má nyní velmi dobře zabezpečenou budoucnost, a to z velké části díky němu“. Dieselové kostlivce ve svém proslovu pochopitelně nezmínil, pročež snad již můžeme doufat, že veškeré problémy tohoto rázu již má automobilka vyřešené a žádné další na ni nevypadnou.

Předsedou dozorčí rady Daimleru se stává Bernd Pischetrieder (na fotografii) vpravo, který nahradí Manfreda Bischoffa. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec