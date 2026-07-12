Panika u VW má svůj důvod. Prodeje koncernu se propadají roky nevídaným způsobem, v minusu je už i odbyt elektromobilů
Petr MilerTakhle to dopadá, když vsadíte vše na jednu kartu, která se ukáže být hratelnou jen když pro ni ohnete všechna myslitelná pravidla. Je až fascinující, že VW dokáže v záplavě elektrických novinek s těmito vozy ztrácet, na dvou největších trzích světa neznamenají už vůbec nic.
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Panika u VW má svůj důvod. Prodeje koncernu se propadají roky nevídaným způsobem, v minusu je už i odbyt elektromobilů
před 5 hodinami | Petr Miler
Takhle to dopadá, když vsadíte vše na jednu kartu, která se ukáže být hratelnou jen když pro ni ohnete všechna myslitelná pravidla. Je až fascinující, že VW dokáže v záplavě elektrických novinek s těmito vozy ztrácet, na dvou největších trzích světa neznamenají už vůbec nic.
Je smutné to takto říci, ale jen lidé neznalí pozadí věci mohli být koncem tohoto pracovního týdne překvapeni, když sama skupina Volkswagen oznámila, že „s okamžitou platností” ořeže až 50 procent své nabídky a přijme další drastická úsporná opatření. I když nakonec nic nebude tak horké, jak se to uvařilo, neboť „s okamžitou platností” může nakonec znamenat horizont několika let a pří šíři globálního portfolia koncernu může ona polovina modelů sestávat dominantě z nám nepříliš známých typů, je už vydání takového prohlášení znakem zřetelné paniky, která u firmy zavládla.
Bohužel k takovému stavu vývoj mířil už pěkných pár pátků. Jde o následek roky trvajících strategických omylů, které prakticky pro celý koncern VW - včetně úzkoprofilových značek jako Bentley nebo Lamborghini - znamenal sázku na typy aut, která nemají zastání u zákazníků, nejsou tím, k čemu přirozeně došel rozvoj vědy a techniky a žijí dominantně z iracionálního ideologického protežování a nařizování.
Jak těžké to bylo nevidět? Ptali jsme se na to roky, nepřímou odpovědí nám ale obvykle bylo jen to, že reakcí na dosavadní nezdary byl jen větší důraz na ty samé neúspěšné postupy. Trochu to - nikoli náhodou - připomíná EU, jejímž řešením problémů, které způsobuje svým konáním postaveným kolem přílišné unifikace, je „víc Evropy”. Reakcí na VW na nezdar způsobený přílišným tlačením elektromobilů bylo obvykle „víc elektromobilů”.
Teď VW má, co chtěl, a je to hodně smutné čtení. Automobilka zveřejnila své výsledky za druhý letošní kvartál a hloubka i šíře jeho úpadku jsou nevídané - neexistuje v podstatě oblast, které by se mohl chytit jako pomyslného stébla, zdevastovat svým zabedněným trváním na jediné cestě už zvládl téměř všechno a všude.
Jedinou výjimkou je Evropa, kde některé aktivity koncernu drží nad vodou přerozdělovací mechanismy hrající do karet firmou předem vybraným „vítězům”. Jakmile tohle škrtnete, nemáte v rukou skoro nic. A situace zašla dokonce tak daleko, že koncern navzdory tomu, že mezi skutečnými novinkami nepřichází s téměř ničím jiným než s elektrickými auty a jejich nabídku nafoukl už teď do absurdních mezí, i s těmito vozy meziročně prodejně ztrácí.
Abychom byli konkrétní, skupina VW letos v první polovině roku 2026 dodala zákazníkům už jen 4 125 700 aut, což představuje další razantní meziroční pokles. Tentokrát jde o 6,3 procenta, což je největší propad od covidových let. Nejcitelněji se o něj zasadila Čína s téměř 26% meziročním poklesem prodejů, vyjma zmíněné Evropy a v podstatě zcela odděleně obhospodařované Jižní Ameriky, kde se VW dál chová relativně racionálně (a je to pro něj významný trh, prodá tam víc aut než v celém středu a východu Evropy) ale neexistuje oblast, kde by letos rostl.
Navíc je třeba dodat, že prodejní rozklad koncernu se prohlubuje, neboť v druhém letošním kvartálu ztratil meziročně dokonce 8,6 %, což je znovu nejhorší čtvrtletní výsledek od roku 2022. Tentokrát se ale automobilka nemůže vymlouvat na nějakou nárazovou neočekávanou okolnost, jsou to její aktuální výsledky, na kterých roky pracovala svými špatnými rozhodnutími.
Ze značek může VW Group těšit 9,1% růst Škody za první letošní půlrok, který ale v druhém kvartálu též ztratil na síle (+4,8 %). Jinak není z čeho brát - v minusu jsou nejen léta devastované Audi (-7,2 %) a už zcela nepochopitelně elektrifikací přizabité Bentley (-13,6 %, v Q2 dokonce -17,2 %), ale dokonce i Lamborghini (-4,6 %), které též nemá problém zabíjet své dojné krávy nesmyslnými technickými změnami. Zkáza Porsche (-16,5 %, v Q2 dokonce -18,2 %) je bohužel příběh, který už píše svou vlastní smutnou knihu.
Nejvíc fascinující jsou ale nakonec prodejní výsledky elektrických aut. Právě na ta VW už před mnoha léty vsadil vše a udělal možné i nemožné, aby je někomu prodal, ať už je chce nebo ne. Touto dobou, tedy v druhé polovině roku 2026, měla být spousta jeho značek, mj. Audi, už tak daleko na cestě k úplné elektrifikaci, že neměla přicházet s žádnými jinými novinkami a kolem roku 2030 dokonat dílo. Takové Porsche mělo být tou dobou elektrické z 80 %. Od začátku jsme říkali, že pokud je to vůbec nějaké dílo, pak je to dílo zkázy. A letošní výsledky VW Group tato slova podtrhují jednou smutnou velkou černou linkou.
I když skupina VW ve zmíněném ubrala, pořád jsme svědky premiér prakticky jen elektrických aut, pokud jde o úplně nové modely. Čemukoli jinému je jen tak či onak prodlužován život facelifty, jinak od Audi přes Bentley, Porsche a Škodu až po VW vidíme téměř jen jeden typ novinek, dokonce i hromadu specifických nových aut pro Čínu (všechna AUDI, VW ID.ERA apod.). Výsledek? Meziroční pokles prodejů.
Je to skoro neuvěřitelné, ale navzdory popsanému stavu letos koncern VW prodal s pouhými 438 500 dodanými kusy o 5,8 procenta elektrických vozů méně než loni, čímž téměř kopíroval svůj celkový pokles. A nebýt Škody, která loni rozšířila svou nabídku, jež úspěšně uplatňuje na trzích s intenzivním nařizováním tohoto druhu aut či umělým penalizováním všeho ostatního, byla by realita ještě horší. Takový VW jako značka meziročně přišel o 28,2 % prodejů elektrických aut, Porsche dokonce o 30,8. A Audi, které elektrických novinek vytáhlo od loňska nejvíc, je meziročně též o 6,3 procenta dole.
Ještě tragikomičtější je pohled na vývoj odbytu tohoto druhu aut na některých trzích. V USA šel dolů o 68,8 procenta, v Číně o 47,9 procenta. A nominálně? V Americe koncern VW prodal pouhých 9 800 elektromobilů za celý půlrok, v Číně jde o 30 900 aut. Jinými slovy, německý moloch na dvou největších automobilových trzích světa prodal za 6 měsíců 40 700 vozů, které měly být nejen jeho jedinou budoucností, ale do značné míry už jeho přítomností. Jde o pouhé 1 procento jeho celkových prodejů.
Kdyby někdo zítra vypnul přerozdělovací mechanismy EU a některých evropských zemí, které se jako jediné o prodeje těchto aut VW ve větší míře starají (letos 377 000 vozů), nezůstane automobilce v rukou skoro nic. A teď si vzpomeňte, jaké všechny novinky na tomto poli za uplynulou dekádu představila, kolik humbuku kolem nich bylo, kolik planých řečí o jejich skvělosti zaznělo, kolik miliard za jejich marketing bylo spáleno, kolik zdevastovaných obchodních vztahů s nespočtem racionálněji uvažujících subjektů (včetně vlastních dealerů) jim padlo za oběť... V tomto duchu bychom mohli pokračovat ještě chvíli.
A výsledkem je tohle? Kdy už konečně přijde do vedení této firmy někdo, kdo už z těchto pár čísel na papíře konečně rozezná, že VW Group jede na mrtvém koni, ze kterého je třeba sesednout dřív, než tím odpraví sám sebe?
Ale co to povídáme, budoucnost je přece jasná, jak jsme mohli zapomenout. To je klíčová premisa, a tou je třeba se řídit, protože tak je to správné. Jako bychom tedy viděli, co si z tohoto VW vezme - málo se snažil na poli elektrických aut a nejlepším řešením bude „víc elektromobilů”. Však se podívejte třeba na nový elektrický VW Polo, to je paráda, to je autíčko...
Patří sem ještě vůbec podobný humor? Tohle je pohřeb v přímém přenosu a je neuvěřitelné, že se pořád nic neděje a firmu za klesání rakve pod zem řídí pořád ti samí lidé.
Sázka VW na elektřinu táhne firmu ke dnu už takovým způsobem, že dolů jdou i prodeje samotných elektrických modelů. Kdy už konečně někdo otevře oči a začne něco kloudného dělat? Věčné ořezávání nákladů dlouhodobě únosným řešením opravdu není. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen Group
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