Papež František ukázal své nové auto, žádný krasavec to skutečně není

/ Foto: Toyota

Současný papež nepatří mezi ty, kteří by si potrpěli na materiálních statcích, něčím ale jezdit musí. A tak když mu loni Japonci slíbili Toyotu Mirai, nepohrdl, jakkoli líbit se snad nemůže ani jemu, zvlášť v této verzi.

Historie aut používaných papeži je velmi rozmanitá. Jan Pavel II. svého času proslul ježděním s Mercedesy, pro něj a jeho předchůdce i následníky ale stvořily často specifické kreace i mnohé jiné automobilky. Ford, Fiat, GMC, Jeep, Renault, Seat nebo dokonce i Škoda postavily auta, do kterých hlavy katolické církve alespoň na chvíli usedly při různých příležitostech. Současný papež František je známý hlavně svou inklinací k Daciím, ani v jeho případě ale nejde o jediné auto, které má či bude mít k dispozici.

Do jeho flotily nejnověji přibyly hned dvě Toyoty Mirai. Tento vůz proslul jednak tím, že jde o jeden z mála sériově vyráběných automobilů jezdících za pomoci vodíkem doplňovaných palivových článků. A pak také tím, že je zoufale ošklivý. Jistě, krása je v očích toho, kdo se dívá, v tomto případě si ale i vzhledem k opakovaným „úspěchům” Mirai v kláních o nejošklivější auta všech dob dovolíme tvrdit, že za hezké jej bude považovat málokdo.

Zrovna papeži Františkovi na tom asi nesejde, je ale přesto dodat, že pro něj přímo Toyotou specificky upravená verze dodatečnými modifikacemi na kráse opravdu nezískala. Auto přišlo o část střechy i zadních partií, které byly nahrazeny dosti komplikovanou konstrukcí. Ta má současně udržet auto pohromadě a dovolit Františkovi pohybovat se na veřejnosti způsobem, kdy bude viditelný pro všechny okolo. Účel to jistě plní, troufneme si ale tvrdit, že i tuto konstrukci šlo ztvárnit poněkud atraktivnějším způsobem.

Odhlédneme-li od vzhledu, sluší se dodat, že předáním obou aut došlo ke splnění slibu, který papež dostal od japonské biskupské konference při své loňské návštěvě země. Letos mu auto předali zástupci Toyoty pro Evropu i Itálii, a to se standardním, tedy nadále elektrickým pohonem živeným vodíkovými palivovými články. Na jedno natankování s ním lze ujet až 500 km a doplnění paliva je otázkou chvíle jako v případě aut na benzin či naftu. Nejsme si ale jisti, zda ve Vatikánu či jeho okolí taková možnost vůbec existuje.

Na každý pád je to zajímavé přispění do řady papežských aut všeho druhu. Až jednoho dne někdo uspořádá anketu o nejhezčí a nejošklivější papamobil historie, bude to jasný favorit na úspěch ve druhé zmíněné kategorii.

Nový vůz papeže Františka je zajímavý, mnoho krásy ale skutečně nepobral. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

