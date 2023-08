Paříž jako první velké město zakázala elektrické koloběžky, 14 tisíc jich do tří dnů musí z ulic před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lime, tiskové materiály

Francouzské metropoli se nejprve znelíbila auta, teď lidem zakazuje i jednostopé dopravní prostředky s elektrickým pohonem. Tedy jen jedny z nich, v případě elektrokol je zatím trend opačný.

Paříž se postupně stává městem, kde vám jednoho dne budou hrozit problémy už po vyřčení slova „auto“. Tamní obyvatelé i turisté by z popudu starostky Anne Hidalgo a jejích podporovatelů měli používat hlavně jednostopé dopravní prostředky. Tedy koloběžky, kola či mopedy. Nebo také hromadnou dopravu. Podstatné pro radnici přitom je, že nic z toho nebude mít výfuk.

To je už poměrně známá věc, o to zajímavější je ale aktuální krok francouzské metropole, který míří docela jiným směrem. Paříž se totiž stává prvním velkým evropským městem, kde bude zakázáno půjčování elektrických koloběžek. Rozhodnuto o tom bylo během referenda, kdy hned 89 procent účastníků zvedlo ruku proti těmto jednostopým dopravním prostředkům. Společnosti Lime, Dott a Tier přitom již poukázaly na to, že referenda se zúčastnilo jen 100 tisíc lidí, tedy pouhých sedm procent z oprávněných voličů. Nikam si tím ale nepomohly, výsledky jsou platné.

O tom už jste možná slyšeli, fakticky ale omezení vstoupí v platnost od 1. září - v tu chvíli si v Paříži elektrickou koloběžku už nikdo legálně nepůjčí. Zajímavé je, že jde skutečně jen o půjčování, privátně vlastněných strojů stejného typu se omezení zatím netýká, jakkoli jeho příchod může být jen otázkou času. K postupnému utahování opasků nakonec dochází i u nás.

Minulý týden vláda rozhodla, že elektrokoloběžky a segwaye budou spadat mezi motorová vozidla. Tudíž u nich bude zapotřebí povinné ručení. Něco takového nejen zvedne cenu jejich pronájmu, ale povede k alespoň menšímu protřídění klientely - firmy budou totiž daleko více monitorovat své zákazníky, neboť jejich chování se logicky odrazí také na jejich pokladně, stejně jako na jejich pověsti.

Zpět ale do Paříže, kde hlavně turisté budou moci místo koloběžek používat elektrická kola. V čem spočívá principiální rozdíl, netušíme, ale tak to zkrátka je. A zatímco pronajímaných koloběžek z ulic během pár dnů zmizí na 14 tisíc, elektrokol má přibýt ještě víc. „Již nyní provozujeme dvakrát větší flotilu e-kol, než jakou jsme měli v případě e-koloběžek,“ uvedl mluvčí společnosti Lime. A dodal, že v souvislosti s Olympijskými hrami, které se budou konat v příštím roce, má počet elektrických kol ještě narůst. Podobně je tomu také u firem Dott a Tier, přičemž první zmíněná uvedla, že vyřazené koloběžky již poslala do jiných francouzských či belgických měst.

Společnosti Lime, Dott a Tier provozovaly v Paříži flotilu 14 tisíc elektrických koloběžek, s jejich pronájmem však nyní mají utrum. Nahradit je hodlají elektrokoly, kterých bude dvakrát víc. Foto: Lime, tiskové materiály

Zdroj: RTBF

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.