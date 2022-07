Party skončila, ceny ojetých aut už zase klesají. V případě volby motorů jsou Češi raritou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Peněz v oběhu ubývá, to je zjevné i na situaci na trhu s ojetými auty. I když koupit nový vůz je nadále obtížné, ty ojeté už se neprodávají samy za jakoukoli cenu. Výjimky z trendu ale existují, ostatně Češi jsou v případě volby motorů jednou velkou výjimkou.

Každá party jednou skončí a nejinak tomu bude u zdražování ojetých aut. Vozy z druhé roky v uplynulých letech paradoxně získávaly na ceně, načež nebylo problémem vůz koupit, pár měsíců provozovat a poté prodat se ziskem. S tím je ale dle pravidelného čtvrtletní analýzy firmy Carvago konec. Vliv na to má hlavně situace v Německu, kde ve druhém kvartálu došlo na pokles cen maximálně pětiletých aut o 9,5 procenta ve srovnání s tím prvním.

Právě Německo má velký vliv na český trh, z této země pochází 75 procent veškerých dovezených ojetin. Tamní motoristé přitom vlivem vládní politiky i mediální averze ustupují především od dieselů, které se tak v Česku začínají znovu stávat dominantními, což je fascinující a jinde nevídaný trend. Zatímco tedy v prvním čtvrtletí jimi bylo osazeno 48 procent prodaných ojetých vozů, v tom druhém šlo již o 50 procent. Jak přitom Carvago dodává, v loňském roce naopak docházelo k pozvolnému, ovšem vytrvalému poklesu.

Dá se předpokládat, že vliv na zvýšenou poptávku po dieselech má zvyšování cen pohonných hmot. S tím související inflace se pak podepsala na kupní síle obyvatel, stejně jako fakt, že z Německa k nám proudí spíše hůře vybavená auta. V případě automatických převodovek proto došlo ke zcela opačnému vývoji než u dieselů. Zatímco totiž loni a během letošního prvního čtvrtletí jejich podíl rostl až na 44 procent, ve druhém kvartálu klesl na 41 procent.

Prakticky nezměněný pak zůstává žebříček nejžádanějších modelů, u nichž tedy logicky lze očekávat stagnaci cen či zdražování. Podium okupuje s Octavií, Fabií a Superbem Škoda, čtvrté a páté místo pak s Golfem a Passatem uhájil Golf. Hyundai i30 se nicméně vyšvihlo z 9. příčky, na které trůnilo do března, na šestou. Až za korejským vozem pak skončil zbytek mladoboleslavského portfolia, tedy Kodiaq, Rapid, Karoq a Scala.

Škoda díky tomu zůstává první mezi značkami, stejně jako VW najdeme na druhém a Hyundai na pátém místě. Role si nicméně prohodily Ford a BMW, neboť modrý ovál se posunul na třetí příčku. Na všechny čtyři automobilky nicméně i tak připadá menší podíl na trhu, než jaký drží Škoda. S ohledem na to, že tato značka je dominantní i v rámci prodeje nových vozů, se pak nedá předpokládat, že by do budoucna došlo na změnu.

Můžeme pak už jen dodat, že v případě aut do pěti let se průměrná cena snížila o 1,2 procenta na 599 999 Kč, na což má ovšem svůj vliv také o 10,7 procenta zvýšený průměrný nájezd (73 325 km). Přes vše zmíněné ale stále platí, že některé žádané vozy naopak nadále zdražovaly. V případě aut do 10 let tu tedy máme 1,3procentní nárůst a tedy cenu 465 tisíc korun. To bude zřejmě dáno přetrvávajícím nedostatkem nových aut, vedle nichž mladší ojetiny představují pravděpodobnější alternativu. Tak jako tak platí, že ač všeobecně u ojetin zdražování končí, stále tu máme průměrné ceny, o jakých se nám ještě před dvěma lety ani nesnilo.

