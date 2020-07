Passatů W8 s manuálem se neprodalo málo, zachovalý kus po důchodci je ale rarita dnes | Petr Miler

Na trhu je to stále větší vzácnost a za výjimečné už je nutné považovat i jen slušně zachovalé exempláře s jasnou historií, jako je tento. Pohled do statistik ovšem ukazuje, že jako nový si takový vůz koupilo lidí docela dost.

Osmiválcový Passat měl za úkol sehrát roli vlajkové lodi Volkswagenu před dokončením skutečně vrcholného sourozence jménem Phaeton. Oba německé modely ale mají krom obdobných úkolů společnou ještě jednu věc - rozporuplnou image, jež sebevědomé dvojici způsobila pro VW nezvyklou ignoraci ze strany většiny zákazníků a vedla k postupnému vyklizení prodejních pozic.

Passat jako takový překonal všechny kritické momenty, od roku 1972 se montuje dodnes a platí za stálici střední třídy. Stejně tuhý kořínek ale neměla verze B5.5 W8. Vlajková loď vydržela v nabídce jen čtyři roky (2000 až 2004), během nichž vzniklo celkem 11 888 exemplářů. To je obecně málo, pohled do německých statistik ale v tomto kontextu vykresluje zajímavý obrázek.

Domácí klientela si koupila 2 359 Passatů se čtyřmi výfuky, což je na jeden trh docela hodně. Co je ještě překvapivější, 682 vozů mělo šestistupňovou manuální převodovku. To představuje skoro 30 % všech prodejů, podobné zastoupení manuálních převodovek má dnes na trhu silných aut leda Porsche 911 GT3, jinak je 10 nebo 15 % považováno za úspěch.

Relativně kompaktní agregát vměstnaný před řidičem dokázal zatáhnout na stovku za 6,5 sekundy, maximální rychlost byla omezená na 250 km/h. Stejně jako do tempa se mu ale chtělo navštěvovat čerpací stanice. Nezvykle uspořádané válce s atmosférickým plněním dodávaly nenucený výkon až 275 koní ve vyšších otáčkách, kde zároveň rostla spotřeba k průměru 13 litrů na 100 kilometrů. Své si vzal i pohon všech kol, tehdy díky motoru uloženému podélně ještě stálý jako u Audi A4.

I když se jen v Německu Passatů 4,0 W8 s manuálním šestistupněm prodalo docela dost, zachovalý ojetý kus, aby dnes člověk v nabídce pohledal. Alternativ s ručně řazenou převodovkou je málo a neodpovídá někdejšímu podílu těchto verzi na celkových prodejích. Že by si je majitelé nechávali coby vzácnost častěji než automaty? Skoro to tak vypadá.

Zavděk je tedy třeba vzít i ne zase tak excelentními exempláři s omezeným nájezdem a jasnou historií majitelů i servisních zásahů, které do vaší garáže nepoputují rovnou s nárokem na generální opravu. Dnes asi nejzajímavější Passat W8 s manuálem se prodává asi 50 kilometrů za Kasselem v obci zvané Vöhl. K mání je zachovale působící modrý kousek se sice skromnou výbavou, ale také se zdokumentovaným nájezdem jen 119 000 kilometrů.

Zejména exteriér vypadá velmi dobře, v interiéru je patrné, že auto je 17 let na světě a jeho majitel nebyl člověk, který by si dával pozor na každou menší odřeninu. Přesto je až na volant a části sedadla řidiče vnitřek v pěkném stavu. Žádný zajímavější exemplář teď na trhu nevidíme, ale to je právě to zajímavé - lepší nabídka v současnosti na trhu není a nějakou chvíli ani nebyla. Tento kousek vyjde na přijatelných zajímavých 4 900 Eur, tedy asi 129 tisíc Kč podobné Passaty W8 s manuálem bývají obvykle dražší.

Vzácný Volkswagen Passat W8 4x4 s manuálem je k mání v Německu. I když není v bůhvíjakém stavu, vcelku zachovalý kousek po důchodci je na současném trhu zřejmě tím nejlepším. Foto: Kfz Vermittlung am Edersee, Mobile.de

