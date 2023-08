Patent nového loga GTI od VW přivádí fanoušky k pláči, zjevně chce odpravit i jednu ze svých největších legend před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je to jen patent, který ve výsledku nemusí být přetaven v cokoli produkčního, alespoň pro tuto chvíli ale dokazuje, že se Němci nezastaví před ničím. GTI s elektrickým pohonem nemůže být dobré GTI, rozhodně ne v jakkoli dohledné době.

Volkswagen nabízí skoro nepřeberné množství typů aut a jejich verzí, opravdové modly se ale staly jen z několika z nich. Pokud chcete maximálně univerzální a ekonomicky efektivní vůz schopný dobře obsloužit prakticky cokoli, kupte si kombík s motorem TDI. Takový VW Passat Variant 2,0 TDI nebo Golf Variant 2,0 TDI jsou až neuvěřitelně dobře fungující „vše v jednom”, která nezklamou nikoho, kdo nemá od auta mimořádná očekávání v tom či onom směru. Volkswageny ovšem nemusí být jen dokonale průměrná vozy, některé umí uspokojit i jiné choutky.

Pokud rádi řídíte, na účtech se vám neválí zbytečné miliony a chcete jedno auto pro každý den, kterým prakticky bez kompromisů obsloužíte soukromé i pracovní potřeby a ještě si pěkně sjedete, je tu Golf GTI. Je to recept na „all-in-one” auto pro nadšené řidiče, který se zrodil už v roce 1976. A Volkswagen jej do dnešních dnů piplá s takovou vervou, že musíte mít na zádech vytetované logo jiné značky, abyste nebyli ochotni uznat, že jde o jeden z nejlépe vyleštěných automobilových drahokamů všech dob.

Je to kouzlo neobyčejné obyčejnosti, které dává Golfu GTI punc jedinečnosti. VW umí udělat i lepší Golfy (R), umí udělat komfortnější Golfy (slabší verze), úspornější Golfy (TDI), umí udělat lecjaké jiné Golfy dotažené ve specifických ohledech dál (Alltrack), žádný jiný ale nenabízí takový kompromis mezi hodnotou a cenou jako GTI. Zejména sedmá generace po faceliftu je skoro dokonalým vozem, i jinak nepovedená osmá ale jako GTI funguje. Žádné jiné provedení než toto tak nemá tolik fanoušků.

Důvodem, proč si jej lidé oblíbili, není to, že by šlo o zase takovou sportovní pecku, na to jsou lepší úplně jiné stroje. Je to univerzálnost tohoto auta, která vám vezme dech. Ta pramení i z jeho široké využitelnosti dovolující vám v relativním komfortu klidně přeletět Německo, nakonec je to Gran Turismo, přesněji Gran Turismo Injection. Jak dlouho tomuto autu takové vlastnosti vydrží? Moc dlouho asi už ne, protože VW z něj chce udělat Gran Turismo Induction, bez legrace.

Svědčí o tom registrace nového loga GTI u německého patentového úřadu, ve kterém legendární I nahrazuje stejné písmeno stylizované ve tvaru blesku. Co to asi může znamenat? VW evidentně ztratil zábrany a i z tohoto modelu chce udělat elektromobil. Přitom sám dobře ví, že to nejde, že GTI jako elektromobil nemůže fungovat a dosud se použití těchto písmen na čemkoli jiném bránil - máme tu hybridní GTE a elektrická GTX, GTI je ale vždy benzinové auto.

Fanoušky to už teď přivádí k pláči, protože elektřina podstatu GTI zabije prvním výbojem. Dnes máte k dispozici auto, které i s malou 50litrovou nádrží snadno zvládne 500 km ve velmi rychlém tempu a po pár minutách pádí dál. Jak to chcete napodobit s baterkou „emulující” maximálně 20- až 25-litrovou nádrž, která se doplňuje nejméně desítky minut? To už nebude žádné GTI, to bude PDP - Pravidelný Dobíjecí Porod, který vás v mezičase odradí od adekvátního zacházení, protože onen porod budete chtít absolvovat s co nejmenší pravidelností.

Samozřejmě není nikde psáno, že se to stane. Ale už fakt, že VW dnes má takový úmysl, je fascinující ukázkou odtržení některých automobilek od reality. GTI může skončit jako (alespoň za dnes panujících podmínek) dále neopakovatelná nabídka, ale pokusit se jej transformovat v něco, v co jej rozumně transformovat nelze... To je v lepším případě marketingový blaf, v tom horším dogmatem motivované zatmění mysli.

I jinak nepříliš povedený Golf 8 je jako GTI okouzlující auto. S elektrickým pohonem nemůže rozumně fungovat jako GTI, přesto s ním VW míří tímto směrem. Foto: Volkswagen

Zdroj: DPMA přes CarBuzz

Petr Miler

