Pět zemí EU chce odložit zákaz spalovacích aut a nařízení elektromobilů, je to jen další z řady absurdit před 6 hodinami | Petr Miler

Pokud jste se právě zaradovali, ještě chvíli se nad tím prosím zamyslete. Jestli jsou snahy Evropské unie nařídit jedno konkrétní řešení pohonu aut v něčem problematické, pak to rozhodně není datum, ve kterém se mají stát realitou.

EU v posledních letech dělá všechno pro to, aby v Evropě umetla cestičku jedinému řešení pohonu osobních aut. Nedokážeme si představit okolnosti, za nichž by takový postup byl přijatelný, neboť politici nikdy nemají být těmi, kdo určuje, jaké technické řešení představuje optimální cestu ze všech myslitelných úhlů pohledu. Přesto bychom to ještě mohli akceptovat, kdyby se náhle vynořilo cosi superiorního, co může společnost posunout vpřed a iracionální faktory budou omezovat rozmach takové věci. Nic podobného se ale nevynořilo.

Elektromobilita je tu s námi už od 19. století a na začátku toho 20. byla na mnoha místech (včetně třeba USA) dominantním způsobem pohonu osobních aut. Prohrála ale souboj se spalovacím pohonem pro jeho větší praktičnost, ekonomickou efektivitu i jakousi udržitelnost. Od té doby proběhla řada pokusů vdechnout elektrických autům druhý život, nikdy se to ale nepodařilo, protože je trápilo stále to samé - limity akumulátorů. A nic se na tom nezměnilo dodnes.

Baterie mají problém elektřinu rychle vstřebat, mají problém jí uložit dostatečné množství v rozumném prostoru a hmotnosti, mají problém dlouhodobě fungovat a v neposlední řadě je jejich těžba a výroba ekologicky i ekonomicky značně náročná. Proto jsou také velmi drahé. Jistě, za posledních sto let se v mnohém zlepšily, ale to platí v případě spalovacích motorů též. Proto s nimi elektromobily s nimi vždy prohrávaly v jakési komplexitě vlastností a prohrály by s nimi i dnes - spalovací auta jsou levnější, použitelnější, ekonomicky efektivnější řešení, které už nepředstavuje ani zásadní ekologický problém. Rozhodně ne ve srovnání s elektromobily.

Pokud se to má jednou změnit, fajn, nechť vyhraje ten lepší. Někdo se ale najednou rozhodl zapíchnout do tohoto souboje vidle a vyhlásit vítěze s 13letým předstihem. Ten někdo se jmenuje EU a jsme nyní na prahu vyhlášení jediného přípustného technického řešení aut pro rok 2035. Jak absurdní to je samo o sobě? Docela by nás zajímalo, co by v roce 1994 politici vyhlašovali jako nejlepší, a tedy jediné přípustné řešení mobilní telefonie pro rok 2007. Tušíme, že iPhone, který se skutečně představil v roce 2007 a v podstatě změnil svět, by to nebyl.

Vlastně ani nechápeme, jak je možné, že se o něčem takovém může vést seriózní debata, je to absurdita non plus ultra. Elektromobily nejenže nejsou lepší řešení než spalovací auta, nejsou ani tak čisté, jak se tváří. O komplikované výrobě už byla řeč, ale co provoz? Za čisté jsou označovány jen pro to, že EU řekla, že při výrobě elektřiny nevznikají žádné emise CO2, což nikdy nebude pravda. Nerad používám ani náznaky vulgarismů, ale toto je jedním slovem hovadina. Někdo od zeleného stolu řekl, že toto je čisté a za 13 let to budete všichni kupovat, i když je to k ničemu a společnost to stáhne ještě níž než všechny podobné nápady doteď. Finito basta.

Jakákoli - stačí jedna jediná - země EU to může zastavit. Stačí, aby se v davu křičícím cosi o autě v krásných císařských šatech našel jeden člověk, který řekne, že tahle pseudozelená kára je zatraceně nahá. Ale nenašel se, i Petr Fiala, který před volbami tvrdil, že podobný zákaz je „nepřijatelný”, najednou mlčí a mluví nanejvýš o tom, že je možné jej zmírnit. A není sám, agentura Reuters informuje, že Itálie, Portugalsko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko usiluje o jeho odložení na rok 2040, že to prý o 5 let později půjde lépe.

Nevíme, jestli se máme smát nebo brečet, ale v čem je rok 2040 lepší než 2035? Je to úplně jedno, klidně 2300, je prostě v principu nesmyslné cokoli takového určovat na 13 let dopředu a je v podstatě ještě nesmyslnější určovat to na 18 let dopředu. Nic takového nelze říci, jediným řešením je obecná snaha o minimalizaci ekologických dopadů provozu aut za současné maximalizace ekonomické efektivity jejich výroby a provozu. Co víc je k tomu třeba dodávat? Ani slovo. Ono vlastně není třeba říkat ani to, neboť o to se v rozumně fungujícím konkurenčním prostředí bude snažit každý, i když mu to nikdo nenařídí. Právě takové prostředí nám ale snahy EU berou a tím nás vždy budou jen připravovat o to nejlepší, co by mohlo vzniknout.

Tragikomická auta jako Škoda Enyaq iV s nádrží na ekvivalent 12 litrů nafty (sic) za více jak milion nám chce EU nařídit už za 13 let. Některé země za 18. Nejsou v ničem lepší, jakýkoli podobný příkaz a zákaz je nesmysly per se. Jediným smysluplným přístupem k němu je jeho okamžité shození pod stůl. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

