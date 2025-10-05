Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží

Kupci drahých verzí nových aut majitelům levnějších provedení obvykle nezávidí, tady ale mohou. U faceliftované 308 se zas jednou ukazuje, že méně může znamenat více, v automobilovém světě to není zase tak neobvyklá věc.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Peugeot

Na sklonku letošního srpna Peugeot odhalil faceliftovaný hatchback i kombík 308. Zvenčí se obě karosářské verze dočkaly nových světel, masky i nárazníku, který má odvádět vzduch lépe k podběhům. Ty mohou vyplnit 17- nebo 18palcová litá kola s novým designem. Vzadu uŽ Francouzi úřadovali méně a víceméně přišli pouze s novými lampami. Vše pak mohou okořenit nové barvy Lagoa Blue určená hatchbacku a Ingaro Blue, kterou se pro změnu může pyšnit kombík.

My si nicméně posvítíme spíše na interiér, kde se na první pohled neodehrálo prakticky nic velkého. Změny jsou spojené pouze s grafikou digitálního přístrojového štítu a modernizovanými multimédii, jinak model 308 dál pokračuje se svou verzí i-cockpitu. V závislosti na konkrétních trzích budou k mání výbavové úrovně Style, Business, Allure, GT a GT Performance, přičemž za poslední dvě zmíněné pochopitelně zaplatíte nejvíc. Záhy však zjistíte, že se základem jste mohli vybrat lépe, jak si všimli kolegové z Carscoops.

Peugeot totiž u vrcholných úrovní výbavy dál nabízí obrazovku multimédií spojenou s tzv. i-toggles, tedy dotykovými ploškami, u nichž si můžete navolit zkratku k pěti nejpoužívanějším funkcím. To je jistě šikovné, ovšem i tak budete muset hlavně při volbě klimatizace na chvíli sundat oči z vozovky a rukou poklepat na příslušnou ikonku. Předvolit si pak sice můžete ideální nastavení, ovšem jakákoli další změna vyžaduje další šátrání na dotykové obrazovce.

Oproti tomu základní tři úrovně výbavy dostanou tentýž 10palcový displej, ovšem doplněný dvěma otočnými ovladači a sadou tlačítek mezi nimi. Při volbě základních funkcí se tak stačí řídit jen pamětí a hmatem, aniž by bylo zapotřebí sundat oči z vozovky. Peugeot tak u vrcholných výbav, za které si účtuje nejvíce peněz, jde proti přání zákazníků, kteří snad už tisíckrát dali jasně najevo, že ovládání jen skrze dotykové obrazovky není milé téměř nikomu.

Francouzi si navíc škodí dvojnásob, neboť už základní výbava Style disponuje vším, co potřebujete. Kromě zmiňovaných multimédií je to třeba duální klimatizace, zadní parkovací senzory, audio systém se šesti reproduktory či 16palcová černě lakovaná kola. Není tak třeba šplhat výše až třeba na úroveň GT Exclusive, se kterou i přes přihození litých osmnáctek, výraznějších bočních prahů, Alcantary či audiosystému Focal zase tak moc navíc nedostanete.

České ceny zatím známé nejsou, ve Francii ovšem hatchback startuje na 28 930 Eurech neboli na 703 tisících korunách. U nás bude základ posazen níž, přičemž Peugeotu lze přičíst ke cti, že i nadále hodlá nabízet jak čistě benzinovou jedna-dvojku, tak dokonce 1,5litrový turbodiesel. Zmíněný 1,2litrový tříválec pak dorazí i v mild-hybridním provedení, zatímco plug-in hybridní verze používá jedna-šestku, elektromotor a baterie o kapacitě 17,2 kWh. Vrátí se také elektrický Peugeot e-308, se kterým asi ani nemá smysl ztrácet čas - letos se u nás prodaly 3 kusy. Už vzhledem k jeho jen 58,4kWh bateriích a ceně od 945 tisíc Kč se není čemu divit.


Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 1 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 01Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 2 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 02Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 3 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 03Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 4 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 04Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 5 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 05Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 6 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 06Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 7 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 07Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 8 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 08
Takto vypadá 308 Style, tedy základní verze. Foto: Peugeot

Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 9 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 09Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 10 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 10Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 11 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 11Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 12 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 12Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 13 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 13Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 14 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 14Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 15 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 15Peugeot 308 po faceliftu nabízí v levných provedeních to, po čem majitelé těch drahých marně touží - 16 - Peugeot 308 2025 facelift prvni sada 16
A toto je vrcholná úroveň GT Performance. Větší šmrnc jí upřít nelze, horší řešení ovládání palubních systémů ale také ne. Foto: Peugeot

Zdroj: Peugeot, Inspirace: Carscoops

Petr Prokopec

