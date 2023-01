Peugeot odhalil auto jako z jiného světa. Jeho interiér je odvážnější než u Tesel, má ale také čím zklamat před 5 hodinami | Petr Prokopec

Francouzi pořád umí přijít s poutavým vozem, prodávat ho ale nemíní. Vzhledem k některým jeho řešením je to škoda, vzhledem k jeho základní koncepci snad ani ne.

Další z automobilek, které nepočítají s ničím jiným než s elektrickou budoucností, je Peugeot. Francouzská značka chce během příštích dvou let přijít s pěti novinkami, které se už obejdou bez spalovacího motoru, přičemž od roku 2030 nehodlá v Evropě nabízet k elektromobilům žádné alternativy. To je riskantní krok i přes veškerý politický tlak, který je v takových snahách jen utvrzuje. Lidé totiž nejsou hloupí a nebudou platit více peněz za horší řešení, zvláště když náklady na dobíjení už jsou vyšší než náklady na tankování. A to elektřina není ani zdaleka zatížena takovými daněmi jako benzin nebo nafta.

Pohled na loňské říjnové registrace ostatně jen naznačuje, že elektromobily stále táhnou za kratší kus provazu. Králem daného měsíce byl Peugeot 208 s celkovými 17 075 registracemi. Elektrická verze se nicméně na nich podílela jen z necelé třetiny (4 839 ks). Podstatnější nicméně je, že zájem o ni meziročně vzrostl jen o 16 procent, zatímco model jako takový má na kontě 23procentní vzestup. Za ziskem pozice evropského lídra tedy stojí především spalovací pohon a s ním spojené nižší, třebaže ani zdaleka ne nízké ceny.

Šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares z ryze elektrické budoucnosti má obavy, zároveň se nicméně snaží udělat vše možné pro to, aby dané plány neskončily neúspěchem. Značka proto aktuálně přišla s konceptem Inception, jenž má publiku naznačit, s čím může počítat. Neznamená to ovšem, že se elektrický sedan s prosklenou plochou o rozměru 7,25 metru čtverečních stane produkčním vozem. Místo toho slouží jako studnice nápadů, z níž bude čerpat řada nových vozů.

Co Peugeot do sériových aut dostat stoprocetně chce, a to do konce dekády, je nový volant zvaný Hypersquare. Ten byl inspirován videohrami a herními konzolemi, přičemž ve svém středu hostí dotykový tablet. Po stranách pak najdeme čtveřici kruhových otvorů, jež mají usnadnit ovládání pomocí palců. Volant přitom není fyzicky propojen s přední nápravou, jako takový tak bude moci být zasunut do palubní desky, pokud řidič aktivuje autonomní řízení úrovně SAE4.

Budoucnosti ostatně byla přizpůsobena celá architektura palubní desky, minulostí je tak tradiční kaplička s přístrojovým štítem. Místo toho zde najdeme kruhový ukazatel zvaný Halo Cluster doplněný podlouhlým a úzkým displejem před spolujezdcem. Automobilka kromě toho zvenčí osadila dveře dalšími displeji, které se táhnou napříč dveřmi a reagují na příchod řidiče a spolujezdců. Lišty zvané Tech Bar zároveň informují o stavu baterií, stejně jako hostí řadu radarů a senzorů.

Co se hnacího ústrojí týče, roztáčí přední i zadní nápravu vždy jeden elektromotor. Celkově soustava produkuje výkon 680 koní, který má zajistit zrychlení na stovku pod 3 sekundy. Baterie o kapacitě 100 kWh pak mají zvládnout dojezd 800 km (na ekvivalent 25,6 litru nafty v nádrži je to extrémní číslo), přičemž 800voltový elektrický okruh umožní navyšovat dojezd o 30 km každou minutu. Vůz nicméně nepodporuje pouze rychlejší dobíjení, počítat je u něj možné také s indukčním, a tedy s možností nechat kabeláž doma.

Čísla vypadají opravdu lákavě, jak už jsme ale i naznačili, realita bude podstatně jiná. Řešení baterií nemá šanci ani na podstatný dílčí posun k lepšímu během následujících 10 let, automobilky ale plánují revoluci i bez nich mnohem dříve. Tento nový Peugeot je zajímavý, o tom žádná. Že se vyrábět nebude, ale nakonec nemusíme litovat.

Elektrický koncept Inception vypadá lákavě, nicméně zrovna za výměnu skla či prosklených předních a zadních panelů bychom v servisech opravdu platit nechtěli. Hnací ústrojí pak sice zaujme výkonem 680 koní, ale v kombinaci s bateriemi o kapacitě 100 kWh by poslal cenu opravdu hodně vysoko. Foto: Peugeot

