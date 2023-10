Peugeot překvapil v dlouhodobém testu. Dostal skoro perfektní známku, i když jeho motor je trochu lhář před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Francouzská auta nemají pověst „držáků”, které by proplouvaly dlouhodobými testy jako nůž máslem, to spíš naopak. Peugeoty nebývají výjimkou, model 3008 Hybrid4 300 se ale od Auto Bildu dočkal skoro perfektní známky, problematickému pohonu navzdory.

Plug-in hybridní pohony byly od začátku pochybný způsobem, jak vylepšit ekologickou bilanci aut. Jsou to takové poloviční elektromobily, v dobrém i zlém. To dobré je, že nespoléhají jen na elektrický pohon, takže si nemusíte dělat starosti s dojezdem - i kdybyste je nikdy nedobili, pořád budete mít slušnou zásobárnu energie v podobě palivové nádrže, která sytí spalovací motor pohánějící přímo kola. To horší je, že celé jejich nízké emise CO2 jsou stejný blud jako u elektrických vozů - evropské normy naprosto ignorují, že auto dobíjíte za pomoci elektrické energie, která bez emisí CO2 nevznikla a nevznikne. A tak se plug-in hybridy chlubí spotřebou a emisemi, které nemají s realitou nic společného.

Přesně k takovému závěru došli i naši kolegové z Auto Bildu, kteří v březnu 2021 převzali na dlouhodobý test Peugeot 3008 Hybrid4 300. Od té doby najeli 100 tisíc kilometrů, jak je ostatně jejich dobrým zvykem. Vůz chválí hlavně v souvislosti s krátkými trasami po městě. Jakmile ovšem došlo na ty delší, projevila se negativním způsobem hlavně 1,9tunová hmotnost vozů, který je při délce 4 450 milimetrů konkurencí pro Škodu Karoq. I když tedy z fotek může působit mohutným dojmem, pětice dospělých se již uvnitř cítí trochu stísněně.

V tomto ohledu je třeba dodat, že ústrojí složené z jedna-šestky, dvou elektromotorů a baterií praktičnosti vozu zrovna nepomáhá. Objem zavazadelníku se totiž oproti čistě spalovací verzi snížil o 125 litrů na 395 resp. 1 357 l. Tři jednotky pak dávají 300 koní, v důsledku čehož je sice možné počítat se stovkou za 5,5 sekundy, ovšem v takové chvíli vám 43litrová palivová nádrž zmizí dříve, než řeknete švec. I při normální jízdě je totiž třeba počítat s 8,9litrovým průměrem, na udávaných 1,3 l/100 km rovnou zapomeňte, to je normovaný blud.

Pomineme-li ale fakt, že motor tohoto auta je trochu lhář, vůz z dlouhodobého testu vyšel velmi dobře, což je u Peugeotu příjemné překvapení. Kolegové vozu udělili známku 1-, stěžovali si hlavně na příliš malý volant a počínající lehkou korozi, která se ukázala po rozmontování SUV na prvočinitele. Trochu horší je to s cenou, která se u testovaného exempláře vyšplhala na 57 720 Eur (cca 1 414 000 Kč), což je na mainstreamové auto velikosti Škody Karoq docela soda. Ale aspoň vydrží, byť Němci připouští, že jde o těžko ospravedlnitelnou sumu.

Je tak vlastně škoda, že předmětem testu byla hybridní verze, která vůz činí tak drahým, těžkým a méně praktickým, aniž by přinášela cokoli senzačního. Přišel na to asi i Peugeot, neboť plug-in hybrid mezičase z nabídky zmizel. Nakonec i Němci dnes přiznávají, že s levnějším dieselem se vám bude žít lépe, kdo ale touží po sebemrskačství, ten si může pořídit novou čistě elektrickou variantu. Ta bude mít emise dokonce nulové a tušíme, že ve srovnatelném provedení bude stát ještě víc. Kdo by odolal...

Peugeot 3008 Hybrid4 300 přišel, viděl a vlastně i zvítězil. Známka 1- z dlouhodobého testu Auto Bildu je skoro perfektní, na hybridní pohon ale v mnoha ohledech chvála neprší. Auto činí drahým a těžkým, plug-in hybrid ale nakonec selhává hlavně v tom, v čem měl být silný, tedy v úspoře paliva. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.