Peugeot říká, že když jeho první elektrické GTi bude fiasko, vrátí se i jako spalovací auto. Je vůbec nutné čekat na výsledek? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Máme pocit, že s podobnými auty se spálilo už tolik značek - ty spadající pod koncern Stellantis nevyjímaje -, že už snad ani není nutné strkat ruku do ohně znovu. Francouzi to přesto zkusí, s neúspěchem ovšem tak trochu počítají předem.

Volkswagen Golf GTI sice nebyl prvním hot hatchem na světě, rozhodně se však stal tím nejznámějším. Němci nyní doufají, že během pár let ikonu znovuzrodí i pro příští generace, a to s elektrickým pohonem. Ten se ale pro tento typ aut moc nehodí, neboť hot hatche jsou cosi jako kombinace rodinných vozů a sporťáků. Svému majiteli tedy musí nabídnout nejen zajímavou dynamiku, ale také širokou využitelnost, a to vše za příznivou cenu. Něco takového ale od elektrického GTI čekat nelze, byť rychlý v přímce může být velmi.

Němci ovšem nejsou sami, kdo hodlá svou ikonu spojit s bateriovým paketem a výkonným elektromotorem. Stejným směrem míří i Peugeot, jak potvrdil šéf francouzské automobilky Alain Favey. Ta nehodlá čekat další roky, místo toho spatříme první elektrické GTi už během letošního závodu 24 hodin Le Mans, tedy 13. června. Favey k tomu uvedl, že sportovně laděná verze „propojí“ minulost s přítomností a silniční vozy značky s okruhovými prototypy.

„Mohu potvrdit, že opět představíme GTi, a to tak rychle, jak jen je to možné,“ sdělil šéf Peugeotu kolegům z Autocaru. „Dosáhli jsme rozhodnutí, že Peugeot GTi si zaslouží návrat. Chceme dále budovat reputaci značky známé pro jízdní zážitky, přičemž naše auta vám takové zážitky mají zajisti, ať jste řidič nebo spolujezdec,“ dodal Favey s tím, že elektrické GTi má být „zábavné, agilní a výkonné. Postavené proto, aby vám dopřálo nezapomenutelné zážitky“.

Francouzská novinka ovšem nedostane nijak nový ani specifický pohon, místo toho převezme to, které koncern Stellantis již používá u svých ostatních elektromobilů. Abarth 500e má 155 koní, model 600e pak disponuje jednotkou produkující 240 koní. A Peugeot by mohl sáhnout i po výkonnějším elektromotoru z Alfy Romeo Junior Veloce, který má na kontě dokonce 280 koní. S menším a lehčím GTi by kterýkoli z výkonnějších agregátů dokázal pořádně zacvičit a stlačit zrychlení hodně pod 6 sekund.

Peugeot se tedy na jednu stranu snaží, jenže na jakém poli? Stačí se podívat na prodeje právě sesterského Abarthu, který vyrazil stejným směrem a totálně pohořel. Například minulý měsíc prodal podle dat Data Force v celé Evropě pouhých 61 kusů modelu 500e a 64 kusů 600e, tady skoro nic. Pravda, Abarth je okrajová značka, ale ne zase tak krajová. Modelu 595 loni prodala za za stejné období 10krát víc, a to už končil. Historicky má na kontě i 15krát, 20krát lepší čísla, električtí nástupci jsou zjevné prodejní fiasko.

Peugeot si roto nechává otevřená zadní vrátka a ústy svého šéfa říká, že když elektřina pohoří, GTi se se vrátí i se spalovacím pohonem. „Začneme s e-208 a rozhodně budeme naslouchat komentářům novinářů, stejně jako tomu, co říkají naši zákazníci,“ dodává Favey. To zní pozitivněji než dnes obvyklejší zabedněnost, přesto je na místě se ptát: Je vůbec nutné čekat na výsledek? Nedokážeme si představit, jak by se z elektrického GTi mohl stát prodejní hit.

Nový Peugeot e-208 GTi naváže na spalovacího předchůdce, který v nabídce skončil před deseti lety. V přímce novinka nejspíše bude rychlejší, tím ale její výhody nejspíš skončí, i proto si automobilka nechává předem otevřená zadní vrátka. Foto: Peugeot



Auto pochopitelně vzejde ze současného provedení dvěstěosmičky, které se i se spalovacími motory prodává, mimo Evropu také jako verze Turbo GT. Cesta ke spalovacímu GTi je tak otevřená. Foto: Peugeot

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.