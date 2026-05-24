Peugeot se s velkými kombíky skutečně vrací i do Evropy, pro místní silnice by mohly být vítaným osvěžením už pro svůj vzhled
Petr ProkopecFrancouzi se nejprve tvářili, že koncept kombíku povede nanejvýš k novému velkému sedanu, „stěhováky” jsou ale zjevně znovu v kursu. Vřelé přijetí designově neotřelého auta je tak přimělo původní záměr přehodnotit vlastně tak, jak jsme sami předpokládali.
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Na dubnovém autosalonu v Pekingu se Peugeot pochlubil novými koncepty, které mají předznamenávat budoucnost značky. Dočkat bychom se tedy měli nejen velkého SUV, ale rovněž velkého sedanu. Na druhou zmíněnou variantu se ovšem Francouzi překvapivě rozhodli odkázat s trochu jinou karosářskou verzí, a sice s kombíkem. Po něčem takovém ovšem Číňané příliš netouží, jejich prioritou jsou právě sedany a SUV, případně pak MPV. Z toho důvodu vlastně tiskové oznámení značky dávalo smysl.
Přesto jsme si kladli otázku, zda Peugeot nakonec nabídku ještě nerozšíří. Už jen proto, že jakkoliv budoucí produkční modely mají být vyráběny v Číně s pomocí partnerského Dongfengu, pouze v Říši středu se prodávat nebudou. Francouzi totiž v souvislosti s nimi zmiňovali také export a mezinárodní trhy. Nyní přitom kolegové z nizozemského Autoblogu dodávají, že Peugeot chce skutečně se stylovým kombíkem vyrukovat. A nabízet jej bude tam, kde je o taková auta zájem největší, tedy v Evropě.
Jakékoliv další podrobnosti chybí, jakkoliv třeba v rámci pohonného ústrojí značka zmínila, že chce jít pouze elektrickou cestou. Nesmíme však zapomínat na to, že jde o zástupce koncernu Stellantis, který nově vnímá především hlasy zákazníků, ne až tak politický tlak. Ve finále tedy předpokládáme, že dorazí i spalovací pohon, i když stoprocentně jako součást komplexního ústrojí. Buď tedy bude sloužít k prodloužení dojezdu, nebo bude s elektromotorem spolupracovat jakožto plug-in hybrid.
Peugeot přitom nezmínil ani rozměry, nicméně Concept 6 by nejspíše měl předznamenávat novou vlajkovou loď 608. Počítat tedy můžeme se zhruba pěti metry délky, což je výrazný posun vůči modelu 308, který měří 4 367 milimetrů jako hatchback a 4 636 mm jakožto kombík. Druhá zmíněná verze přitom ve výbavě GT jakožto elektromobil startuje na 1 060 000 Kč, jako plug-in hybrid pak dokonce na 1 135 000 Kč. Vlajková loď tak pod zhruba 1,3 milionu korun nezamíří ani v základu.
Zákazníci značky se přitom shlukují ve zcela opačném tržním segmentu, i proto, že velká část z nich pochází z Francie. Evropským bestsellerem je tedy model 208, který je k dispozici od 379 tisíc korun. Jakkoliv bychom tedy za návrat velkého stylového kombíku byly rádi, v případě starého kontinentu bude velmi okrajovou záležitostí, i přes čínské kořeny, které by měly zajistit levnější vývoj a výrobu. Koneckonců i toho modelu 308 u nás loni bylo prodáno jen 446 kusů, o 400 méně než předloni.
Vizuální přitažlivost stylovému kombíku rozhodně nelze upřít. Na jednu stranu jsme tak rádi, že Francouzi o něm uvažují i v rámci Evropy. Jenže na místních trzích s ním budou spojené příliš vysoké ceny. Foto: Peugeot
Zdroj: Autoblog.nl
