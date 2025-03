Peugeot si zadělal na propadák. Do nabídky vrátí model GTi, jenže v provedení, o které nikdo nestojí dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

S ostrými auty Francouzi skončili už před čtyřmi roky a dlouho se nezdálo, že by se do stejných vod chtěli vrátit. Nyní to udělat chtějí, ale nejásejte předčasně. Navzdory naprosto jasným signálům z trhu chtějí vsadit na nesmyslné technické řešení.

Peugeot má už pár týdnů nového generálního ředitele, což v mnohých vyvolalo naději. Po Lindě Jackson, která se vzhlédla v elektrické budoucnosti značky, usedl do křesla jejího šéfa Alain Favey, kterého známe i z jeho působení v Mladé Boleslavi. Šance, že by automobilku nasměroval smysluplnějším směrem, se ale rozplývají velmi rychle. Také ten chce tlačit vpřed pouze elektromobilitu, a to navzdory tomu, že i letos v únoru měla po mnoha letech jejího zvýhodňování a vnucování na všech úrovních v Evropě pouhý 14procentní podíl na trhu.

Kdyby šlo „jen” o běžné modely, bolela by nás z toho především hlava, Favey má ale ještě jiný plán, ze kterého nutně zabolí také u srdce. Peugeot totiž chce do své nabídky po letech absence vrátit ostré verze GTi, které dokázaly léta těšit automobilové nadšence. Proč tedy ona bolest? Protože také v jejich případě má jít o elektrická auta, což při dnešním stavu vývoje techniky nedává žádný smysl - budou to drahé a problematicky fungující vozy.

„Mohu potvrdit, že opět představíme GTi vycházející z modelu e-208, a to co nejdříve,“ sdělil Favey kolegům z Autocaru. A dodal: „Je to signál, jak se propojit s naší minulostí, s naší historií. Chceme pokračovat v budování reputace značky, co se týče jízdních zážitků, i v tom, že naše auta takové jízdní zážitky nabízí. A vychutnat si je může jak řidič, tak i člověk, který v takovém voze jen sedí.“

To jsou jistě silná slova. A být u toho třeba přeplňovaná jedna-šestka či dvoulitr, nejspíš jim budeme věřit. Peugeot totiž s modely GTi skutečně nadšence oslovovat dokázal, stačí vzpomenout třeba na model 308 GTi-6 z roku 1993, který jako první ve své třídě dostal šestistupňový manuál. Ten je mimochodem považován za nejlepší převodovku, jaká se u silničního Peugeotu kdy objevila, zatímco model 208 GTi z let 2013 až 2019 je pro změnu vnímán jako nejlepší hot hatch značky za posledních pár dekád, ostatně jsme jej skoro přesně před 10 léty testovali.

Elektrická novinka tedy bude musela naplnit velká očekávání, což se jí ale nemá jak podařit. Dá se předpokládat, že dostane do vínku stejnou techniku jako Abarth 600e stojící na stejné platformě e-CMP. Přední kola tedy bude roztáčet elektromotor produkující 240 koní, na které připadá 1 625 kg hmotnosti. To je mimochodem skoro o půl tuny větší porce, než jakou měl na kontě onen 208 GTi.

Je pak sice hezké, že elektrický Abarth zvládá sprint za 6,2 sekundy, jenže sportovní vůz nedělá pouze jízda v přímém směru. Hot hatche jsou navíc lákavé tím, že kromě jízdních zážitků umí zajistit i nekonečné každodenní použití. Na to ale můžete zapomenout, neboť limitem jsou baterie o kapacitě 54 kWh, která odpovídá zhruba 14litrové nádrži. Při zašlápnutí plynového pedálu je tak máte „vycucnuté“ v řádu pár desítek kilometrů. Navíc nesmí stát nesmyslné peníze. Abarth 600e se u nás neprodává, v sousedním Německu ale stojí od 44 990 Eur, tedy od 1,12 milionu Kč.

Je vůbec třeba ještě něco dodávat? Tohle ani nemůže nebýt propadák, je to jedna velká hloupost. Vlastně něco tu ještě máme: Abarth letos v únoru v Evropě prodal 77 modelů 600e. A k tomu 58 kusů 500e. Na celém kontinentu. Kdo soudný se podívá na tato čísla a řekne: „Tohle chci mít v nabídce Peugeotu taky!?”

Možná i proto si Favey nechává otevřená zadní vrátka a naznačuje, že značka bude poslouchat podněty novinářů i to, co říkají zákazníci. Dělá to ale skutečně? Zjevně ne. Do budoucna se navíc znak GTi může nastěhovat i na další vozy značky, což zní znovu povzbudivě. Ale jen v momentě, kdy by mohlo jít o auta v provedeních, která se pro základ ostrých modelů hodí, o která někdo stojí.

Peugeot 208 GTi osazený přeplňovanou jedna-šestkou se svého času dočkal pozitivní odezvy, ani nám nebyl proti mysli. Něčeho takového se elektrický nemůže dočkat, nedává smysl. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.