Peugeot se vrací k velkým kombíkům, stopy po lvích drápech zabírají na novince už asi půlku auta
Jestli to Francouzi s touto stylizací nepřehají, posuďte sami, nám se ale jejich novinka docela líbí. Stejně jako se nám líbí idea návratu k velkým kombíkům. Jestli ale bude přenesena i do sériové výroby, je v tuto chvíli otázkou.
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Před pár týdny jsem mohl otestovat elektrickou verzi nového Peugeotu 308 SW. Svým reálným dojezdem mě francouzský kombík rozhodně nenadchnul, víc než co jiného se tu nabízí slůvko „zklamání“. Pokud je totiž součástí vaší trasy dálnice, s víc než 300 km nemůžete počítat, a to to musíte mít na obou koncích trasy hodně blízko k nabíječce. To není zrovna dobrá vizitka pro auto, za které musíte dát přes 1 milion korun. Zatímco jsem si tedy po aktivaci režimu Eco užíval sníženého komfortu vedoucího k prodloužení dojezdu, přemýšlel jsem, zda je dobrý nápad dát takové peníze za „obyčejný Peugeot“.
Nicméně toto kombi mělo k typickému mainstreamovému produktu opravdu daleko, spíš jsem měl uvnitř pocit, že někdo sundal z volantu původní logo čtyř navzájem propojených kruhů, a místo něj nalepil emblém lva. Snad jen s tím rozdílem, že interiéry současných Audi jsou ještě víc plastové. Po stránce designové se pak německá automobilka chce do budoucna uchýlit k nechvalně známému rakouskému knírku místo čelní masky, což zjevně bude další hřebík do její rakve. Zvláště v porovnání se směřováním Peugeotu.
Francouzi se totiž evidentně chtějí na trhu posunout ne o trochu, ale hned o celou úroveň výš. Pokud přitom s kvalitním interiérem a pohledným zevnějškem spárují také vyšší reálný dojezd, zatímco s cenami půjdou nahoru jen o chlup, mohla by nakonec jejich strategie být zakončena úspěšně. U Audi by tak rozhodně měli začít bít na poplach, neboť stejně jako Němci hodlají i Francouzi svou budoucnost postavit na užší spolupráci s čínským partnerem. Nové produkty ale mají zamířit i za hranice Říše středu.
Abychom nemluvili jen obecně, můžeme přikročit ke dvojici studií, kterými se Peugeot pochlubil na probíhajícím autosalonu v Pekingu. Concept 6 je přitom podle automobilky předzvěstí nových sedanů šestkové řady, tedy přinejmenším modelu 608, což je trochu překvapivé, neboť jde o stylový kombík. Francouzi ovšem tímto karosářským stylem chtěli naznačit, že jejich možnosti jsou širší. Zároveň se jedná o pomrknutí na jejich historii. Jestli se i produkční verze dočká „batohu“ na zádi, se nechme překvapit.
Podobně jako se zde nejspíš dočkáme nové vlajkové lodi 608, ve druhém případě můžeme očekávat SUV 8008. To vzejde z Conceptu 8, který by měl Francouze přivést do neprobádaných vod, kde se postaví třeba Hyundai Ioniq 9 či Kie EV9. Ve srovnání s nimi Peugeot bude působit jako vyložená kráska po boku příšer, jakkoli názor na design si musíte udělat sami.
Peugeot oba vozy vyvinul ve spolupráci s Dongfengem, který se postará o výrobu produkčních verzí v čínském Wu-chanu. Automobilka v tiskové zprávě zmiňuje, že „koncepty předznamenávají novou řadu velkých sedanů a SUV vyrobených v Číně pro Čínu, stejně jako určených pro export z Číny na mezinárodní trhy“. Dočkat bychom se jich tedy mohli i v Evropě. Značka pak sice v jejich souvislosti zmiňuje jen elektrický pohon, ten ale nemusí být jistotou.
Čína totiž zrovna v případě velkých aut vyrukovala s přísnějšími limity spotřeby, načež by se dvojice nakonec mohla dočkat i spalovacího motoru určeného k prodloužení dojezdu. Či rovnou hybridního pohonu, kdy by benzinový motor přímo roztáčel kola. Koneckonců tu mluvíme o zástupcích koncernu Stellantis, jehož vedení již neupřednostňuje ideologii, nýbrž ekonomickou realitu. Potvrzeno však zatím nebylo nic, dokonce ani předběžný termín příchodu sériových verzí.
Koncepční dvojka pro Peking má upřesnit, jakým směrem se Francouzi v příštích letech vydají. Zatím přitom mluví jen o elektrickém pohonu, technika Dongfengu ale jistě umožní i zástavbu spalovacího pohonu. Zvláště když se k němu Čína začíná stále více přiklánět. Foto: Peugeot
Zdroj: Peugeot
