Peugeot začal prodávat nejsilnější auto své historie, s jeho cenou si koleduje o pořádný provar před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Peugeot

Nečekali jsme málo, ale toto je působí jako absurdita non plus ultra. Pokusit se ve střední třídě prorazit s autem mainstreamové značky, které je dražší a pomalejší než prémiový konkurent, to je snad i nedbalost.

Trestní právo nedbalost definuje jako jednání, při němž člověk způsobí něco neblahého, co sice způsobit nechce, na druhou stranu ale vzhledem k okolnostem a svým poměrům mohl a měl vědět, že to způsobit může. Právě tato definice se nám vyjevila před očima poté, co jsme poprvé uzřeli ceny, za něž Peugeot začal prodávat nejsilnější auto své historie.

Jde o model 508 PSE, který jsme vám do detailu představili už v září. Od té doby se prodávat nezačal a v českém ceníku automobilky jej nenajdete dodnes, v tom německém už se ale nachází. A pokud byste se jej rozhodli studovat, doporučujeme vám dát si před tím sklenku Hennessy, abyste to lépe strávili.

Nebudeme vás dále napínat, Peugeot pustil tohle auto do prodeje od 66 640 Eur. Šedesát šest tisíc šest set čtyřicet euro, to jest 1,74 milionu Kč. Už takhle řečeno to zní troufale, je ale zasadit si věci do kontextu. Za 63 000 Eur, tedy o nějakých 5 % levněji, prodává v Německu BMW svou M340i xDrive a opravdu by nás zajímalo, jak Francouze mohlo napadnout přilepit na 508 PSE vyšší cenovku.

Proti autu jako takovému nic nemáme, třebaže jeho hybridní pohonné ústrojí nám přijde jako zbytečné drbání se levou rukou na pravém uchu. Ale proč ne - dobíjecí hybrid, kombinující motor 1,6 turbo o výkonu až 200 koní s dvojicí elektrických agregátů o 110 koních pro osu přední a 113 koní pro osu zadní, dává dohromady až 360 koní (265 kW) výkonu a 520 Nm točivého momentu. Stovka za 5,2 sekundy a maximálka 250 km/h jsou slušné hodnoty.

Jenže takhle auto nepojede pořád, protože baterky jednou dojdou, váží 1 850 kg a je to... Peugeot. Vedle toho BMW má šestiválcový třílitr s turbem dává až 374 koní (275 kW) pořád a na stovku zrychlí za 4,4 sekundy kdykoli. Maximální rychlost je pak totožná, ale je to BMW, přes veškeré naše výhrady k jeho vývoji v posledních letech pořád prestižnější auto postavené na vyspělejší základech koncepce s motorem vpředu a pohonem zadních kol (třebaže oba vozy jsou ve výsledku 4x4).

Nedokážeme si představit více lidí než pár oddaných příznivců Peugeotů, kteří by dali 508 PSE před M340i přednos, zvlášť v Německu. V tomto případě se Francouzi vystavují velkému prodejnímu průšvihu okořeněnému rychlou ztrátou hodnoty, protože tak vysoko startující auto mainstreamové značky je k tomu skoro odsouzeno. Přijde nám opravdu trochu nedbalé to byť jen zkoušet, ale přejeme Peugeotu hodně zdaru, třeba mu to vyjde.

Peugeot představil světu 508 PSE jako sedan... Foto: Peugeot



...i kombík. První jmenovaný stojí v Německu od 1,74 milionu Kč, více než silnější a rychlejší BMW M340i, kombi bude ještě dražší. Foto: Peugeot

Petr Miler