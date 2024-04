Pininfarina se podepsal pod úchvatně vyhlížející obytný vůz. Vypadá jako žádný jiný, zaujme nejen tím včera | Petr Prokopec

/ Foto: AC Future/Pininfarina

Podobné pojízdné hotely si obvykle nespojíte s vysokým stylem, aspoň ne v případě vnějšího designu. AC Future eTH je ale vlastní i ten, navíc si sám umí vyrobit elektřinu a pitnou vodu.

Vzhled obytných vozů se po dlouhé dekády prakticky nemění. Překvapit by nás to nemělo, neboť jejich tvůrci se snaží maximalizovat vnitřní prostor a zároveň udržet venkovní proporce na uzdě. Díky těmto snahám klesají provozní náklady, zatímco vnitřek lze skutečně považovat za druhý domov. Jakkoli pohled zvenčí vám povětšinou úsměv od ucha k uchu nevykouzlí, za tím stojí spíše výhled zevnitř ve chvíli, kdy jste zaparkovali třeba pár metrů od moře a užíváte si západu slunce.

Americký start-up AC Future se nicméně rozhodl do klidných vod hodit cosi více než hranatou cihlu připomínající právě klasické obytňáky. Přišel s vizí zvanou eTH (Electric Transformer House), jejíž design dostalo na starosti italské studio Pininfarina. Na výsledku je to hodně znát, jakkoli se dá předpokládat, že daný design bude mít své fanoušky i odpůrce. Tak tomu nicméně bude jen ve chvílích, kdy bude vůz připraven na cesty.

Jakmile ale zaparkujete, můžete počítat s naplněním názvu. Novinka se totiž skutečně chová jako Transformer, neboť obě její boční části, stejně jako ta zadní, jsou výsuvné. I když tedy eTH měří v základním stavu jen 6 metrů na délku, čímž jen o 15 cm překonává Mercedes-Benz Sprinter, který je častým základem pro obytné konverze, po stisknutí tlačítka a pár chvilkách čekání mohou cestující počítat s vnitřním prostorem 37 metrů čtverečných.

Tím jsme již na úrovni poloviny menšího bytu, takže možná sami tušíte, co lze od eTH očekávat. Počítat tedy lze s ložnicí na zádi, stejně jako s obývacím pokojem na straně řidiče, jenž se může změnit v dětský pokoj či pokoj pro hosty. Na straně pravé pak trůní kuchyně, na kterou navazuje koupelna s toaletou a sprchovým koutem. Opomenout pak ani nesmíme kabinu řidiče, která může snadno zaskočit za pracovnu.

Opravdové zajímavosti ale teprve začínají. Celá střecha, a to i ony výsuvné části, je totiž pokryta solárními panely. Ty zvládnou vyrobit dostatek energie (až 25 kWh) na to, aby se systémy zvládly samy napájet i při týdenním pobytu mimo civilizaci. Speciální filtrační systém pak dokáže z ovzduší vytáhnout vlhkost (za deště to jde pochopitelně lépe), přičemž dokáže posádce nabídnout až 50 litrů pitné a užitkové vody denně.

Pokud jste okouzleni, i když vás zpočátku nelákal ani zaoblený design, nedivíme se. Zatím je ale třeba počítat s tím, že eTH je pouze vizí. AC Future nicméně doufá, že ještě do konce letošního roku bude mít hotový funkční prototyp. Příští rok by se pak měly začít otevírat objednávkové knihy, cena ale jistě bude nemalá. Američané ale naštěstí dodávají, že vedle čistě elektrické verze nabídnou i tu smysluplnější spalovací.

Nový dům na kolečkách s podpisem italského designového studia je zatím pouhou vizí. Ještě letos by však měl vzniknout testovací prototyp, příští rok pak odstartuje prodej. Foto: AC Future/Pininfarina

Zdroj: AC Future, Pininfarina

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.