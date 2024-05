„Pitomá vize” Fordu s rychlým přechodem jen na elektromobily se zhroutila i v Evropě. Až příliš pozdě zjistil, že to nepůjde před 56 minutami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Bohužel to není to prozření, které by Ford vrátilo mezi živé, dělá pořád příliš málo a příliš pozdě na to, aby svůj osud zvrátil. Ale vážně: Jak si někdo soudný mohl kdy myslet, že tohle někdy vyjde? A jak si někdo soudný může dnes myslet, že klapne upravené totéž?

Psal se duben 2021, kdy Ford oznámil, že svou slábnoucí pozici v Evropě vylepší divokou sázkou jen na elektrická auta. Od roku 2026 tedy neměl prodávat nic než hybridy, od roku 2030 nic než elektromobily. Kritizovali jsme to tehdy jako naprostý nesmysl a cestu přesně opačným směrem, než jakým by modrý ovál měl kráčet, automobilce ale trvalo další tři roky a tři měsíce, než na to přišla sama.

Tedy, ono jí to trvalo o něco kratší dobu, neboť nejvyšší šéf automobilky už v únoru oznámil, že sázka na elektromobily byla „pitomá vize”, v jejímž naplnění nehodlá pokračovat. Nicméně u Fordu člověk nikdy neví, co u něj platí pro USA, co pro Evropu a co pro zbytek světa. Nyní je jasné, že se ona pitomá voze s rychlým přechodem jen na elektromobily se zhroutila i v Evropě.

Informují o tom Auto News s odvoláním na slova Martina Sandera, šéfa divize osobních vozů Fordu pro evropské trhy, která pronesl na konferenci Future of the Car pořádané magazínem Financial Times, na kterém vůbec padla zajímavá vyjádření na toto téma. Sander zase tak odvážný nebyl, přesto jsou jeho slova výmluvná. Podle něj je zájem o elektrická auta „vlažnější”, než Ford předpokládal, a tak je po roce 2030 připraven nabízet i jiná řešení.

„Pokud uvidíme silnou poptávku třeba po plug-in hybridních vozidlech, nabídneme je,” řekl Sander to, co mohl kdokoli rozumný říci kdykoli v minulosti - přece nebudete ignorovat zájem o něco jiného, než co sami nabízíte, a trvat na svém až do sebezničení. Žádný pevný datum konce nabízení spalovacích motorů, od začátku ten nejnesmyslnější z nesmyslných konceptů, tak pro Ford už neplatí.

Automobilka by se nyní potřebovala chytnout pořádně za nos a své dosavadní kroky přehodnotit velmi komplexně, ale to nedělá. Příliš pozdě je připravena dělat příliš málo, ostatně Sander neopomněl vytáhnout obvyklou formulku následující po odpískání absurdních elektrických plánů: „Z dlouhodobého hlediska jsme stále hluboce přesvědčeni, že elektromobily jsou budoucností a uvidíme výrazný nárůst objemu,” řekl. Nejsme keynesiánci podle jakékoli fantazie, ale v tomto ohledu se sluší dodat frázi připisovanou právě Keynesovi: V dostatečně dlouhém období jsme všichni mrtví. Jednou to tedy přijít vážně může, za našich životů to ale nutně být nemusí.

Ford tedy dál trvá na až brutálním „vyvraždění” svých klíčových modelů. Ikonické Mondeo zařízl v dubnu 2022, relativně úspěšný EcoSport v prosinci toho roku, léta nejprodávanější Fiesta padla v červenci 2023, S-Max a Galaxy podepsaly své parte v dubnu 2023 a až ikonický Focus má skončit v prosinci 2024. Sander k tomu Autocaru řekl jen tolik, že rozhodnutí o ukončení výroby těchto modelů je konečné a ani Focus nebude žít dál. Chce se k tomu říci jediné slovo: Proč?

Ford argumentuje tím, že je beztak v klinči politicky definovaných pravidel a může buď jen vyrábět auta, která politici chtějí, aby vyráběl a zdevastovat tím své prodeje, nebo může vyrábět auta, která chtějí zákazníci, a zaplatit pokuty za nadlimitní emise. Ford k tomu rezolutně říká, že pokuty platit nebude a raději - po vzoru řady konkurentů - raději určitým trhům vymezí ještě méně žádaných aut, protože prodeje elektromobilů na nich větší odbyt bez pokut nedovolí. To se může týkat i Česka, kde se elektrického neprodává pomalu nic. Zní to jako ta správná z nouze ctnost, ale znovu je to spíš krátkozraké rozhodnutí Fordu. Třeba Toyota už otevřeně říká, že raději zaplatí pokuty, než aby dělala to, co dělá Ford - tedy nacpala peníze do nechtěných aut a pak kvůli nim „týrala” zákazníky nedodáváním toho, co si skutečně přejí. Vyplatí se jí to a Fordu může též, on ale na takový postup odvahu nemá.

Je to tedy od modrého oválu takové hořkosladké vyjádření. Na jednu stranu může člověka těšit, že se ve svých predikcích nemýlil a tržní realita donutila Ford couvnout a vyjít aspoň trochu vstříc zákazníkům. Na tu druhou je ale zjevné, že Ford prozřel moc pozdě a moc málo na to, aby situaci skutečně napravil. S popsaným přístupem bude dál pokračovat ve svém živoření, jen to bude dělat o něco déle.

Představa, že Ford spasí auta jako Mustang Mach-E, byla vážně pitomou vizí. Automobilka ale musí prozřít víc, aby negativní trendy dokázala změnit, jen lehkou změnou plánů to nepůjde. Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Autocar

Petr Miler

