Nařízení elektromobilů je zcela neuskutečnitelné, říkají technici a manažeři, věří mu jen 11 procent z nich

/ Foto: Škoda Auto

Politicky nařizovat lze jen to, čeho je možné reálně dosáhnout, takový smysl pro realitu ale politici obvykle nemají. Není tedy divu, že jejich plánům týkajících se elektromobilů nevěří ani ti, kteří autům rozumí ze všeho nejvíc.

O elektromobilitě se mluví stále víc, ne však kvůli přirozenému zájmu o ni, je to naopak dílo rostoucího odporu ke snaze o její nařizování. Brusel se zkrátka rozhodl, že bateriový pohon je spásným lékem v boji s klimatickými změnami, a proto na jeho oltář hodlá položit cokoli. A zatímco ještě před rokem europolitikům většina lidí tleskala, dnes je situace diametrálně odlišná. Stačilo k tomu pár měsíců energetické krize, kvůli které mají mnozí hluboko do kapsy. Představa, že si za takové situace budou kupovat elektrická auta za miliony, je tak vysloveně naivní.

Tváří v tvář aktuální situaci změnili svůj názor i Němci. Ti dosud kráčeli pomalu v čele elektrického průvodu, přičemž spalovací auta chtěli poslat pod drn již v roce 2030, tedy pět let před bruselským ultimátem. Nově si ale zjevně uvědomují, že sázka čistě na bateriový pohon by je dostala do stejné rakve jako benzinové a dieselové motory. Proto nyní svůj souhlas s celoevropskou transformací podmiňují přijetím syntetických paliv jakožto zeleného zdroje. A podobně jsou na tom Italové, Poláci, Maďaři...

Odpor proti politicky diktované elektromobilitě nicméně začíná narůstat na všech frontách, v bateriovou spásu věří stále méně lidí. Dokládá to i průzkumu mezi experty z branže, jenž uspořádaly společnosti ABB Robotics a Automotive Manufacturing Solutions. Ty oslovily téměř 600 techniků a manažerů a dalších, kteří pracují pro automobilky nebo jejich dodavatele. 59 procent z nich přitom považuje přechod na elektromobilitu do roku 2035 za zcela neuskutečnitelný.

Důvody této skepse nejsou překvapivé ani v nejmenším. Největším problémem dle expertů bude nedostačující infrastruktura, jíž zmínilo 26 procent oslovených. Dle 17 procent pak revoluce neklapne kvůli vysokým cenám vlastně všeho, co s elektromobilitou souhlasí. Pouhých 11 procent respondentů si myslí, že odchod od spalovacích motorů během následujících 12 let je realistický, naopak 18 procent je přesvědčeno, že takového cíle nebude dosaženo nikdy.

Pokud tyto řádky čtou aktivisté, nepřekvapilo by nás, kdyby v této chvíli již měli tik v oku. Jenže žádný z oslovených expertů nejde proti jejich misi. Právě naopak, pouze 4 procenta dotázaných předpokládají, že ani v budoucnu nebude výroba aut udržitelným procesem. Většina ovšem počítá s tím, že během pár let celá branže zezelená. Je nicméně zapotřebí, aby výrobcům nebyly svazovány ruce. Pokud totiž dostanou prostor k vývoji, dodají kýžená řešení.

I tak se nicméně budeme muset smířit s tím, že nová auta již nikdy nebudou tak levná, jako tomu bylo ještě před dekádou, kdy hned několik modelů Dacie bylo k mání za 170 tisíc korun a kdy pod 200 000 Kč startovala i řada dalších aut. Zhruba čtvrtina expertů totiž předpokládá, že i kdyby nakonec byla vedle elektřiny a vodíku odklepnuta i syntetická paliva, automobilky budou nadále bojovat s vysokými náklady.

Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Carscoops

