Plány na čistě elektrickou náhradu dalšího spalovacího auta vyletěly komínem, dostane i benzinový šestiválec 25.10.2023

Jsou auta, u kterých zákazníkům na druhu pohonu zase tak sejít nemusí, v tomto případě je ale spalovací motor tak trochu součástí DNA. Berme jako pozitivum, že Dodge si to uvědomil ještě dřív, než si s čistě elektrickým Chargerem stačil nabít čumák.

Není to něco, co by přicházelo jako naprosté překvapení, jedna věc je ale něco tušit či předpokládat, jiná je to prakticky vědět. Teď jsme se dostali do druhé ze zmíněných poloh poté, co řada vodítek beztak vedla ke stejnému závěru.

Už od premiéry konceptu nového Dodge Charger jsme se podivovali tomu, že by mělo jít jen o elektrické auto. Však tohle je klasický muscle car, ke kterému motory V8 patří stejně neodmyslitelně jako Zlatý slavík ke Karlu Gottovi. Nabídnout tento vůz také elektrický není problém, své fandy si najde. Ale nabídnout ho jen elektrický? To nedává smysl, nejvěrnější příznivci klasických Dodgů by se k němu otočili zády. A že to je nějaká komunita.

Odezva na tento záměr byla veskrze negativní, ačkoli vůz samotný byl pro jeho ponurý retro-moderní vzhled přijat s nadšením. Není tedy divu, že se rychle začalo mluvit o tom, že nakonec jen elektrický nebude, což šéf Dodge záhy potvrdil jako technicky možné. Odmítl ale říci, že by automobilka takovou verzi skutečně měla v úmyslu prodávat hned od uvedení na trh.

Nedávné uniklé fotky z továrny potvrdily přinejmenším to, že hotová karoserie vozu se spalovacím motorem jako s možností skutečně počítá, ale ani to nutně neznamenalo, že jej dostane. Kolegové z The Drive se ovšem nyní dokázali spojit s člověkem z firmy, která Dodgi dodává technická řešení, a tak ví, co má automobilka za lubem. Jeho totožnost prý byla ověřena (ovšem nezveřejněna, pochopitelně), takže má jít o naprosto věrohodný zdroj. A ten uvádí, že nový benzinový Charger je jistá věc.

Na osmiválec je prý třeba zapomenout, vůz si má nicméně vysloužit nový třílitrový řadový šestiválec s obchodním označením Hurricane. Ten už je dnes nabízen v jiných modelech koncernu Stellantis s výkonem 420 nebo 510 koní. Nový Charger má prý zatím dostat jen ten slabší, což zdánlivě nedává smysl, mateřský Stellantis ale jistě bude dělat maximum pro to, aby elektrickou verzi učinil lákavější. I když nemáte elektřinu v lásce, něco jako tisícikoňové provedení s adekvátní dynamikou bude vedle 420koňového benzinu lákat.

Nakonec si vzpomeňte, jak byly upozaděny manuální převodovky, byl to podobný příběh. Nadšenci je vždy chtěli, ale do špičkových verzí, automobilky je nicméně nabídly jen do těch základních. Podstatná část nadšenců pak dala přednost výkonu a dynamice před ručním řazením a výrobci následně řekli: „Vidíte, my jsme vám to nabídli a vy to stejně nekupujete!” A bylo po manuálech. Tohle je pokus o něco podobného, elektromobily jsou ale pro řadu lidí tak odpudivé, že to stejně nemusí stačit.

„Zachovají v nabídce benzínové motory. Oficiální označení pro platformu voz je LB a bude mít nový řadový šestiválec GME-T6 Hurricane s pohonem zadních nebo všech kol,” uvedl onen zdroj pro The Drive. „Bude používat převodovkou Stellantis Gen 4, která se nyní zavádí do továren Mack Assembly, Jefferson North Assembly a Toledo North,” dodal. To jsou pozitivní zprávy, horší je snad jen to, že byť „Gen 4” je novou verzí solidního osmistupňového automatu automobilky, manuál v nabídce zůstat nemá. S motorem V8 se prý také zatím nepočítá a zdroj - byť potvrdil autenticitu zmíněných uniklých snímků z výroby - nedokázal říci, jak moc se design hotového auta vzdálí konceptu, nebo zda budou verze na benzin a elektřinu vizuálně odlišné.

Tak či onak je zjevné, že plány na čistě elektrickou náhradu dalšího spalovacího auta vyletěly komínem, protože... Protože od začátku musely? Nic proti elektromobilům, ale nedává žádný smysl vnucovat je všem a pro všechno. Mnohem méně ideologický přístup by na tomto poli byl žádoucí a zdá se, že se jej nakonec dočkáme, přáním řady politiků i výrobců navzdory.

Dodge Charger Daytona měl být jen elektromobilem, teď už je jasné, že to neklapne. Automobilka po negativní odezvě zákazníků nabídne od začátku i provedení se spalovacím motorem. Jaká verze bude asi oblíbenější? Foto: Dodge

