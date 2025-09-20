Plány Porsche se zhroutily, automobilka snad konečně kapitulovala. Její nová vlajková loď mění elektrický pohon za spalovací
Petr Miler„Co dělal, jak dělal, já nedělal, to oni dělali, co jsem měl dělat?” Alibismus šéfa automobilky je nezměrný, nakonec ale - byť až pod extrémním tlakem - dělá správnou věc. Firma nabídne jednoduše to, co jsou si lidé ochotni koupit, takhle jednoduché to je.
před 9 hodinami | Petr Miler
Některé automobilky byly navzdory rostoucímu tlaku na elektrifikaci všech svých aut ve skvělé pozici, aby se takovému kroku mohly vyhnout a reflektovat spíš omezený zájem o ně. Taková Škoda měla možnost stát se výrobcem pořád dostupných spalovacích aut pro každého a své flotilové emise - než se tento nesmysl přežene - utápět v širším portfoliu aut nabízených celým koncernem VW.
Takové rozhodnutí by pochopitelně muselo přijít ze strany koncernového vedení. V tom ale na nejvyšším postu sedí Oliver Blume, který stále vede také Porsche. A ten takto určitě neuvažuje. Naopak hned „první den v práci” zatáhl Porsche do elektrického gamblingu, i když v případě značky z Zuffenhausenu to nebylo nutné už ani trochu. Ta mohla velmi snadno postupovat jako Toyota, prostě se na to vykašlat a raději po nějaký čas platit pokuty, než zradit své zákazníky. Nestalo se a situace, v jaké je firma dnes, a co za nesmysly je také schopna s vážnou tváří prodávat, z toho až bolí srdce.
Říkali jsme to už před léty a zopakujeme to dnes - byla to šance dělat věci jinak, odlišit se, oslovit doslova ty, kteří už jinde nemají co koupit. To má přece být údělem úzkoprofilového výrobce, jaká pitomost je nabízet v podstatě úplné to samé, kam se proti vůli drtivé většiny klientů ženou skoro všichni? Nedává to smysl, nemuselo se to stát. A Porsche si sáhlo skoro na dno, aby to poznalo, naštěstí se konečně - přes jisté směšně absurdní signály o opaku - zdá být na správné cestě.
Firma totiž včera musela varovat před dalším poklesem zisků z už tak mizerných hodnot, odložit příchod dalších elektrických modelů, akceptovat nově vzniklé dodatečné náklady s tím spojené a především - už vysloveně kapitulačně - veřejně ohlásit, že chystaná nová vlajková loď automobilky, SUV ještě o něco větší než Cayenne, nebude elektrická. A nejenže nebude mít jen tento pohon, nebude ho mít dokonce vůbec a na trh dorazí dokonce jen jako čistě spalovací model. To je skoro neuvěřitelný obrat.
Abychom byli konkrétní, firma snížila očekávanou ziskovou marži za rok 2025 na „maximálně 2 %” z dříve plánovaných 5 až 7 %. Už to byl zlomek z dřívějších desítek procent, „maximálně 2 %” ale může být také -5 %. Mateřský Volkswagen kvůli tomu bude muset spolykat ztrátu ve výši 5,1 miliardy euro (cca 124 miliard Kč), samotné Porsche kvůli tomu odepisuje přes 1,5 miliardy euro (asi 37 miliard Kč). A vše má jasného viníka - „nutnost odložit příchod některých elektromobilů ve prospěch hybridů a vozů se spalovacími motory”.
Co to bude znamenat pro ostatní projekty, není zatím jasné, přehození výhybky u nového vrcholného typu je ale největší fackou do tváře, se kterou se Oliver Blume vypořádává podobně jako filmový Bohumil Stejskal. „Dnes jsme definovali nejnovější kroky v reorganizaci naší produktové strategie. V současné době zažíváme masivní změny v automobilovém prostředí, proto reorganizujeme Porsche napříč celým spektrem. Chceme tak reagovat na novou tržní realitu a měnící se požadavky zákazníků,” řekl Blume.
To je ale lživý alibismus nejhrubšího zrna, nezměnilo se doslova nic. Nikdy neexistovala žádná významná poptávka po elektrických Porsche, nikdy neexistovala „jiná tržní realita”, ve které by to platilo. Existovaly pouze sny a přání některých výrobců změnit preference zákazníků ve prospěch aut, která chtějí vyrábět oni. A to prostě nemohlo vyjít, rozhodně ne v segmentu, kde působí Porsche, navíc s vozy, které mají vysoké požadavky na výkon, a tedy i spotřebovávanou energii z libovolného zdroje.
Celá pouť Porsche od jedné z nejziskovějších automobilových značek až na hranici ztrátového hospodaření byla naprosto zbytečnou eskapádou daná ignorací elementární technické, ekonomické a obchodní reality. A jinak nikdy dopadnout nemohla. Škoda, že se to muselo stát, nemuseli jsme se dočkat zpackaných nesmyslů typu Macan Electric, ale pořád je lepší napravit věci pozdě než vůbec. Tak snad Porsche skutečně otočilo a nejsou to další plané sliby pro uklidnění investorů týraných brutálním poklesem hodnoty akcií až skoro na třetinu čísel, se kterými byly spojené ještě dva roky zpátky.
Šéf Porsche to zpackal v prvé řadě sám a na nikoho jiného to nesvede. Pokud je ale nyní schopen udělat krok zpět, proč ne, chybovat může každý. Foto: Porsche/Volkswagen
Zdroj: Porsche
