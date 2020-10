Po dieselech se na černou listinu dostávají SUV, jejich kupci si za ně pořádně připlatí před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Jakkoli jde dnes o nejpopulárnější typ aut, zdá se být neslučitelný se snahami o minimalizaci emisní stopy osobních aut. Už od příštího roku tak začne ve Francii platit zákon, který bude jejich kupce penalizovat.

Francie se v posledních letech proti individuálnímu motorismu vyhrazuje poměrně razantně. Vypadá to, jako by Francouzům pilo krev prakticky jakékoli auto, které je větší než malý hatchback a používá spalovací, nejhůře pak dieselový motor. A to je zrovna Francie zemí, kde pro tyto pohonné jednotky dlouho hořeli. Ale je to zkrátka tak a nelze si dělat iluze, že zůstane „jen” u dosavadních snah.

Nově se tak Francouzi hodlají zaměřit na lidi, kteří nakupují zejména u prémiových automobilek, a to převážně SUV. O něčem takovém se už dříve hovořilo v Německu, ale zatímco zatím zůstali u slov, Francouzi už konají. Pokud si tedy někdo ve Francii od příštího roku pořídí nový vůz, který bude vážit více než 1 800 kilogramů, pak za každé kilo přesahující limit zaplatí dodatečných 10 Eur (cca 273 Kč). Za dvoutunové SUV se tak státu bude odvádět navíc 2 000 Eur (54 600 Kč) a za 2,5tunový vůz 7 000 Eur, tedy asi 191 tisíc Kč.

Za touto iniciativou stojí ministryně životního prostředí Barbara Pompili, která chce tímto krokem povzbudit lidi, aby se vyhýbali velkým a těžkým autům. Stejně tak má zároveň i vyprovokovat celý průmysl k tomu, aby začal být více ekologický. A proto se pochopitelně v návrhu nepočítá s penalizací elektromobilů a dokonce ani hybridů, ať už jsou těžké jakkoli. To posouvá svéráznost celého nápadu ještě o řád dále, neboť, když už, jsou velká a těžká auta méně efektivní bez ohledu na typ pohonu.

Kromě toho je třeba poukázat na to, že u elektromobilů je vysoká hmotnost dnes samozřejmostí, a to zejména kvůli velkým paketům baterií. Na jejich výrobu je přitom třeba velké množství vzácných kovů, jejichž těžba zatěžuje životní prostředí daleko více než výroba a provoz spalovacích aut. Nic z toho si však Pompili zjevně neuvědomuje, stejně jako aktivisté, kteří původně zákon prosazovali s tím, že limit bude dokonce pouze 1 400 kg.

Je to trochu bludný kruh, neboť moderní auta jsou těžká z velké části i proto, že Evropská unie stále více tlačí na všemožné standardy, které auta dále zatěžují. Momentálně tak výrobci musí nové vozy mj. pěchovat elektronickými berličkami od podlahy až po střechu, což samozřejmě hmotnosti neprospívá. Sítem tak budou propadat jen menší vozy, do nichž ovšem následně jen stěží napěchujete velkou rodinu.

Právě z toho důvodu se Francouzi rozhodli v rámci chystaného zákona přijít ještě s jednou výjimkou. Kromě elektromobilů a hybridů budou totiž od daně uchráněné i tzv. rodinné vozy, tedy nejspíše MPV. A nebo projdou i SUV, když budou pro sedm lidí? Takové Audi SQ7 s motorem V8 turbo může být i sedmimístné...

Asi tušíte, že podobným iniciativám nefandíme, neboť ve výsledku vedou jen k pokřivení trhů a různým pokoutným praktikám jako rozmach dovozu na oko ojetých aut, která novými poplatky zatížena nebudou. Toto stěží donutí automobilky, aby jen kvůli francouzskému trhu výrazným způsobem překopali výrobu, zvláště když výrobci mají za sebou obrovské investice do elektromobility a propady prodejů způsobené koronavirem, který navíc zjevně neřekl své poslední slovo.

Pokud si ve Francii budou lidé chtít od příštího roku pořídit takové BMW X5 xDrive 30d, vyjde je to o takřka 150 tisíc korun dráže kvůli nové dani. Foto: BMW

