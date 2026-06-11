Po Ferrari naklonovalo Nissan Leaf i Mitsubishi, to už asi taková pocta není
Petr ProkopecZvlášť se zvoleným jménem je to spíš z nouze ctnost, tentokrát ovšem po pod taktovkou jedné zastřešující firmy. Přesto nečekáme, že by se tím na rozdíl Nissan vyrazil na sociální s tím, že je existencí nového Eclipse polichocen.
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Po Ferrari naklonovalo Nissan Leaf i Mitsubishi, to už asi taková pocta není
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Zvlášť se zvoleným jménem je to spíš z nouze ctnost, tentokrát ovšem po pod taktovkou jedné zastřešující firmy. Přesto nečekáme, že by se tím na rozdíl Nissan vyrazil na sociální s tím, že je existencí nového Eclipse polichocen.
Na filmovou sérii Rychle a zběsile se dá dívat s mnoha otazníky v očích, faktem ale je, že celému světu vykreslila japonská sportovní auta jako nadmíru přitažlivé zboží. Asi největšího věhlasu díky sérii zatím deseti snímků dosáhla Toyota Supra čtvrté generace a Nissan Skyline GR-R R34, vedle této dvojky však kamera spočinula i na dalších zajímavých vozech. Za pozornost ostatně stojí hned úvod prvního dílu, kdy nejprve gang vedený Vinem Dieselem použije k přepadení kamionu Hondy Civic, než následně Paul Walker začne testovat schopnosti křiklavě zeleného Mitsubishi Eclipse.
Studio Universal tehdy na radu Craiga Liebermana při natáčení použilo druhou generaci vozu, která se oproti té předchozí dramaticky změnila, když ostré linie byly nahrazeny oblými tvary. Zachován pak sice zůstal pohon předních kol, případně pak systém 4x4, to však Hollywoodu nijak nebránilo v tom, aby z kupé udělal doslova trhače silnic. Podobně tomu bylo ve druhém díle, kde se pro změnu ukázal kabriolet třetí generace. V roce 2006 pak sice Mitsubishi představilo Eclipse číslo 4, ovšem i přes jeho vysoký výkon s ním nezabodovalo ani na stříbrném plátně, ani prodejně.
Kupé a kabriolet se tak v roce 2011 odebraly na věčnost, přičemž automobilka označení Eclipse vzkřísila o šest let později. Jenže u toho byl přídomek Cross, neboť jeho novým nositelem se nestal znovu sporťák, nýbrž SUV. Že by však tento krok vedl k větším úspěchům, se nezdá, maximálně vyústil ve zbytečnou kontroverzi. A tu vyvolává i další nové auto stejného jména, byť tentokrát s jiným přídomkem, které Mitsubishi právě představilo.
Jde o Eclipse Sportback EV a je to - jak už ostatně jméno víc než napovídá - elektromobil. Primárně míří do Spojených států, kde se začne prodávat od druhé půli letošního roku. Přijde vám povědomý? Dobrý postřeh, nejde totiž o nic jiného než Nissan Leaf s mírně odlišným zevnějškem. A protože sám Nissan se nedávno ozval s tím, že je polichocen tím, že jeho Leaf naklonovalo Ferrari s modelem Luce, může se nyní ozvat s tím, že jeho Leaf naklonovalo Mitsubishi s modelem Elipse. Něco nám ale říká, že tentokrát to neudělá, ostatně to žádná velká pocta není.
Mitsubishi tedy pokračuje ve své krasojízdě, kdy vlastní logo lepí na všemožné vozy aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. U nás si ostatně takto můžete koupit třeba Colt (jinak Renault Clio), ASX (Captur) či Grandis (Symbioz). A byť se taková strategie dá pochopit, čeho je moc...
Co se novinky týče, Mitsubishi kromě odlišného emblému přišlo s přepracovaným nárazníkem a vlastní čelní maskou. U světel na změnu nepřekvapivě nedošlo, v případě Eclipse je ovšem nepropojuje černý kus plastu. To je ale vpředu vše, přičemž úpravy na bocích či zádi jsou pouze minimální. Automobilka totiž jen přihodila chromové obruby oken a zároveň odstranila druhý černý pruh, který u Nissanu propojuje koncové lampy. Eclipse tak sice má vlastní charakter, ovšem ani tak nejspíše v USA nezaboduje tak jako výchozí Leaf. Který sám o sobě také nijak zvlášť neboduke.
Na snímky interiéru a data o technice si budeme muset chvíli počkat, ovšem nepředpokládáme, že by se automobilka v těchto ohledech pouštěla do větších změn. Uvnitř tak zjevně bude na výběr mezi 12,3palcovým a 14,3palcovým displejem, zatímco v rámci techniky lze počítat se dvěma pakety baterií (52 a 75 kWh) a dvěma elektromotory (176 a 218 koní). Oba přitom zaměstnávají jen přední kola, alespoň touto drobností tedy nové Eclipse navazuje na své předchůdce. Jejich obdivovatele tím ale rozhodně neokouzlí, i tady se nakonec rýsuje analogie s elektrickým Italem - nový Eclipse je Eclipsem ještě míň, než je Luce Ferrari...
Nové Mitsubishi Eclipse Sportback je po Ferrari Luce dalším klonem Nissanu Leaf. Zatím se ukázal jen zvenčí, víc ale snad vidět ani nepotřebujeme Foto: Mitsubishi
Zdroj: Mitsubishi
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