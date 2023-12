Po fiasku v testech a zastavení prodejů další rána: GM selhávají všechny nové elektromobily na platformě Ultium před 2 hodinami | Petr Miler

Tohle bude ještě zajímavé. Mocně medializované případy selhání Blazeru EV nevedly jen k zastavení jeho prodejů, otevřely také stavidlo stížností majitelů jiných vozů koncernu GM na stejných základech. A to už je opravdu velký problém.

Z vlastních zkušeností můžeme říci, že na nových autech se čas od času něco pokazí. A ke smůle automobilek jsou tím nezřídka zasaženy vozy, které se dostanou k novinářům. Není pochyb o tom, že přinejmenším většina výrobců věnuje těmto autům více pozornosti než jiným. Jenže ani sebedelší vývoj, ani sebelepší simulace, ani sebedůkladnější příprava konkrétních aut před testem nemohou předejít potenciálním negativním dopadům ostrého nasazení v rukou specifických uživatelů, kterými novináři jsou.

Za nás jsme k tomu byli vždy velkorysí a nesnažili se hledat každou drobnou chybu, která by ten který vůz diskreditovala, a stavět kolem ní velké příběhy. Neznamená to, že bychom šli výrobcům na ruku, středobodem našeho zájmu byli vždy čtenáři, nemá ale smysl rozmazávat dětské bolístky, o kterých vám technik automobilky řekne, že o nich už ví, byly vyřešeny a na velkosériových autech se neobjeví. Jsme přesvědčeni, že k tomu tak přistupuje naprostá většina žurnalistů, je to ve výsledku fér. Někdy se ale určité auto kazí tak moc a takovým způsobem, že to prostě nejde přehlédnout a svědčí to o něčem docela jiném než pár nedoladěních.

Zdá se, že přesně to je případ nového Chevroletu Blazer EV. Těsně před Vánoci se ukázalo, že tohle auto selhává v krátko- i dlouhodobých testech způsobem, který někteří kolegové nikdy nezažili. Zejména problémy s nabíjením a softwarovými aplikacemi byly tak rozsáhlé, že některé testované vozy hlásily najednou i přes 20 selhání, která je třeba odstranit. To se opravdu nevídá.

A nebyla to jen bouře ve sklenici vody, právě naopak. Sám Chevrolet těsně před Štědrým dnem uznal, že tohle je moc a prodej vozu s okamžitou platností do vyřešení problémů zastavil. Také to je fér - pokud o nějakém problému víte, nemá smysl se tvářit, že neexistuje. A s jeho následky konfrontovat zákazníky. Problémem pro mateřský koncern GM nicméně je, že potíže nekončí zde a celá medializovaná kauza potrhla pomyslná stavidla rybníku stížností i na docela jiné modely, dokonce i na takové, které nenesou logo Chevy.

Kolegové z Inside EVs, kteří jsou jinak elektromobilům z podstaty velmi naklonění, uvádí, že se jim po publikaci jejich negativní zkušenosti ozvala řada čtenářů vlastnících nejen Chevy Blazer EV, ale i GMC Hummer nebo Cadillac Lyriq, s prakticky stejnou zkušeností. Co mají přitom všechny tyto vozy společného krom mateřského koncernu GM? No novou „elektrickou” a pro GM tak důležitou platformu Ultium.

Nebudeme vás zatěžovat nespočtem dílčích zkušeností, projděte si je případně na zdrojovém odkazu. Je to ostatně všechno jako přes kopírák - problémy s elektronickými systémy od havarování celého infotainmentu až po potíže s chytrým adaptivním tempomatem Super Cruise jsou velmi četné. Nechybí ale ani řada potíží s dobíjením, kdy se vůz bez zjevné příčiny začne dobíjet je minimálním proudem, popř. se přestane dobíjet úplně. A frustrace některých majitelů zašla tak daleko, že konkrétně Blazer EV raději vrátili dealerovi a vzali si jeho spalovací verzi.

Znovu, možné je kdeco a k zejména k novým modelům je třeba být tolerantnější. Ale tady očividně nejde o nějakou drobnou jednotlivost, ale celou plejádu selhání, která se dokola opakují a více než o čem jiném svědčí o odfláknutém vývoji. Uvidíme, zda GM zareaguje i na tento vývoj a zastaví prodej všech modelů na platformě Ultium. To by teprve byla rána.

