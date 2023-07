Po léta největší bestseller Fordu končí jako totální propadák, poslední Fiesta sjede z výrobní linky v pátek před 10 hodinami | Petr Miler

Těžko si představit smutnější automobilový příběh. Tohle auto po léta oslovovalo masy a jen v Evropě si našlo až 459 tisíc kupců ročně. Loni jich bylo 72 tisíc, letos je jich 34 tisíc, za necelý týden tak přijde hořký konec.

Modrý ovál byl po dekády jednou z největších hvězd evropských automobilových prodejů a v 90. letech mohl směle konkurovat těm nejlepším. Jeho podíl na trhu dosáhl téměř 12 procent a jména modelů jako Focus nebo Mondeo bylo možné směle skloňovat ve stejné větě se stálicemi typu Golf a Passat. Tyto sněhy ale roztály už hodně dávno. Od konce 90. let je Ford na sestupné tendenci a od roku 2009 jeho podíl na evropském trhu jen a pouze klesá.

Loni v zemích Evropské unie dosáhl pouhých 4,1 procenta, skoro jen třetiny někdejších hodnot. Američany tak předstihla dokonce i Škoda (5,0 %), přestože měla a má dost problémů sama se sebou. To byla donedávna naprosto nepředstavitelná věc. Potíže s odbytem mělo stále více modelů modrého oválu, největším potížistou v jeho evropské nabídce se ale stala Fiesta a zejména pak její nevalně přijatá poslední generace.

Automobilka sice od doby jejího vstupu na trhu udělala leccos pro to, aby po ní lidé znovu zatoužili, dostala i celkem velký facelift, propadala se ale nadále jen víc a víc. Z dlouhodobého hlediska Fiesta ztratila téměř všechno - ještě v roce 2009 oslovila 459 tisíc lidí, v roce 2018 to bylo pořád aspoň 271 tisíc kupců. Loni už se jednalo jen o 72 tisíc lidí a letos zatím vůz nedosáhl ani na polovinu. Auto tak neoslovuje ani 20 procent svých někdejších zákazníků.

Výrazně navíc klesl zájem o některé verze, a tak Ford v poslední době nabízel jen torzo toho, co bylo kdysi pro Fiestu k dispozici. K mání byly v podstatě už jen dva motory - 1,1 bez turba, 1,0 s turbem a jeho mild-hybridní verze. To je skutečně paleta k pohledání, která odbytu stěží mohla pomoci kamkoli jinam než do hrobu. Podobně lze hovořit o předčasném konci třídvéřové varianty. Ford zkrátka řezal a řezal, až dořezal. Je sice možné, že 10 % zákazníků kupujících to či ono není pro firmu dostatečně vysoký počet, aby to dále nabízela. Ale když uberete 10 procent portfolia, pak 10 procent portfolia, pak 10 procent portfolia... Moc toho v prodeji nezbude, a tak si toho ani moc lidí nekoupí.

Ford tak už dříve zmínil, že Fiesta nemá v jeho nabídce perspektivu. A teď už zcela jistě končí. Automobilka potvrdila, že 7. července sjede z výrobní linky v Kolíně nad Rýnem poslední nový vůz tohoto jména, pak už přijdou jen krásné časy obtížně použitelných elektromobilů za násobně vyšší ceny. Poslední dvě vyrobená auta si firma schová do muzea a dříve nebo později se stanou posledními novými Fiestami na povrchu zemském.

Po 47 letech a 8 generacích se tak příběh Fiesty nachýlil ke svému hořkému konci. A byť se Ford vymlouvá na změnu zákaznických preferencí (což je jistě část pravdy), vinu ze svých beder nikdy nesejme. Automobilka aktivně spolupracuje s regulátory na tom, aby se auta stávala uměle dražšími a to diskriminuje zejména ta menší. Když pak sám Ford tlačí cenu nahoru věcmi typu LED-světla v základní výbavě, co mohl čekat? Pokud malé auto přestane stát jako malé auto, lidé logicky dají raději přednost něčemu většímu a ne už o tolik dražšímu. Anebo si nekoupí z nových aut vůbec nic, což je stále častější jev.

Ford Fiesta padl prodejně až na samotné dno, a tak 7. července nadobro skončí. Je to smutný příběh jednoho velkého úpadku, ještě nedávno se jednalo o jeden z největších evropských bestsellerů vůbec a nejžádanější model evropského Fordu. Foto: Ford

