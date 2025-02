Po letech vnucování, omezování, ohýbání reality a promrhaných bilionech tvoří elektromobily 1,8 procenta evropských aut před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Gratulujeme, tohle se opravdu vyplácí a svět to k lepšímu mění před očima... Ale humor stranou. Když už nic jiného, také tento stav ukazuje, jak složité bude dosáhnout stavu, kdy by tyto vozy měly flotilám vládnout. I teď se totiž pořád prodává násobně víc spalovacích aut.

Patří budoucnost elektromobilům? Na to dnes nikdo soudný nemůže odpovědět, budoucnost je z podstaty vždy neznámá a kdokoli se ji pokouší předem určovat, je odsouzen k selhání. Zelení socialisté z Bruselu se nicméně rozhodli, že následovat budou ty rudé, pro které se klíčovým stalo centrálně plánované hospodářství. I když se Evropa na globálních emisích podílí celkově jen 6 procenty a auta mají i na těch pár procentech zanedbatelný podíl, přesto chtějí skrze osobní elektromobilitu zabránit globálnímu oteplování. Ovšem i kdyby v roce 2035 skutečně došlo na zákaz prodeje spalovacích aut, co by to změnilo?

V podstatě nic, jak ukazují nově publikovaná data sdružení výrobců ACEA. Z nich vyplývá, že na konci roku 2023 bylo v zemích Evropské unie registrováno k provozu 248 824 542 aut, tedy o 1,4 procenta víc než v roce 2022. Pokud pak vezmeme v potaz celou Evropu včetně Islandu, Norska, Švýcarska a Velké Británie, jsme na 294 480 894 vozech a znovu na 1,4procentním meziročním posunu.

Jak moc se ale na tomto množství podílejí elektromobily? Po všech těch letech jejich násilného vnucování, omezování veškerých alternativ, ohýbání reality v jejich prospěch a promrhaných snad bilionech korun na vývoji, výrobě, propagaci, dotacích a všech dalších formách přerozdělování by očekával alespoň nějak významné číslo, jenže ve skutečnosti šlo o 1,8 procenta. Pokud k tomu ještě zahrneme plug-in hybridy, dostáváme se na 3,9 procenta. Je to vyšší číslo než v předchozím roce, jenže nahoru jde i celkový počet aut v provozu a spalovací vozy v prodejích pořád drtivě dominují.

Za deset let samozřejmě tento podíl může být citelně jiný, stále však bude převládat spalovací vozový park, a to v drtivé míře. Pokud přitom klimatické hodiny mají dle vládou pověřených expertů ukazovat za minutu dvanáct či dokonce něco po dvanácté, pak je více než evidentní, že elektromobilita žádnou spásu nepřinese. Tím spíš pak ne ta evropská v momentě, kdy největší emitenti světa jako Čína, Indie nebo Rusko podobně nesmýšlí a nově spíš s nimi než s námi kráčí i USA.

Evropa tedy skutečně zůstala osamoceným ostrůvkem uprostřed moře, pročež jakékoli snahy místních politiků nepovedou k ničemu jinému než k další ekonomické i společenské devastaci nám nikoli neznámé ze čtyř dekád prožitých v područí jiných „pachatelů dobra”. Tím rozhodně nezastáváme názor, že by se starý kontinent neměl o své emise starat. Je ale třeba tak činit rozumně, s tím současná praxe nemá společného zhola nic.

Elektrický pohon tvořil na celkovém evropském vozovém parku ke konci roku 2023 jen 1,8 procenta, to jsou nejnovější oficiální čísla. Loni navíc zájem o něj relativně klesl, a byť i to bude znamenat růst podílu těchto aut na celkovém parku, je velmi, velmi pomalý. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.