Počet letos nevyrobených aut překonává nejčetnější scénáře, stojí za tím i vaše děti

Bohužel nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř, a tak se i dosavadní mizerný vývoj v letošním roce stává ještě horším. „Pomohl” tomu i začátek školního roku a přidají se také Vánoce.

Nadpis tohoto článku může znít všelijak, bohužel ale není nepravdivý. Vyplývá to ze závěrů analytické společnosti Boston Consulting Group (BCG), která mapuje dosavadní a odhaduje budoucí vývoj výroby aut v letošním roce. I nadále bude trvat nedostatek polovodičů, ovšem strádání automobilek bude mnohem větší než dosud. Hrají proti nim dva faktory -zahájení nového školního roku a Vánoce.

V obou případech lze očekávat nárůst poptávky především po spotřební elektronice, tedy po tabletech, počítačích či třeba po projektorech. Výrobci čipů tak budou zásobovat především technologické giganty, dodávky pro automobilky se ještě ztenčí. Lze sice namítnout cosi o závaznosti objednávek, něco takového je ovšem již pár měsíců minulostí. Dodací lhůty dnes většinou přesahují 60 týdnů, tedy jeden rok a dva měsíce. Přičemž nikde není zaručeno, že vůbec nějaký materiál dorazí.

BCG proto předpokládá, že ve třetím a čtvrtém kvartálu by dohromady nemuselo být vyrobeno 3 až 5 milionů aut. Pokud tato čísla přičteme k 1,4 milionům za první čtvrtletí a 2,6 milionům za to druhé, rázem jsme na 7 až 9 milionech. To překonává i ty nejčernější scénáře a pro automobilky je to pochopitelně velká rána. A to je třeba dodat, že i tato čísla mohou být optimistická. Stačí jen zavzpomínat na Toyotu, která nedávno uvedla, že v rámci fiskálního roku 2021/2022 vyrobí jen 8,7 milionu aut.

Pokud daný odhad srovnáme s rokem 2019, máme tu rázem dvoumilionový propad jen u jedné jediné značky. Ten pak navíc zasahuje i do příštího kalendářního roku, situace se tedy evidentně hned tak nezlepší. Ostatně dle odhadů velké řady analytiků se krize protáhne minimálně do roku 2023. Začíná být tedy jisté, že rekordy z let 2017 a 2018, kdy bylo celosvětově vyrobeno 97 milionů aut, nebudou hned tak překonány.

Vše pochopitelně bude záviset na dalším vývoji, který zcela nepokrytě ovlivní další vlny koronavirové pandemie. Mimo to je ale třeba vzpomenout i na další faktory, jež stojí za nedostatkem letošního nejdůležitějšího komponentu. Kromě navýšení poptávky po spotřebním zboží je třeba poukázat také na sněhové bouře v Texasu, jež postihly tamní výrobce, i na požár ve stěžejní firmě Renesas.

Situace je tak značně nestabilní, přičemž v závislosti na okolních jevech zasahuje světové výrobce různorodě. Dle BCG v prvním pololetí nejvíce trpěl Ford, jehož výroba poklesla o 700 tisíc aut. Na druhém místě je pak Stellantis s takřka 600 tisíci vozy a třetí aliance Renault-Nissan, která nevyrobila přes 415 tisíc aut. Jsou to však data za období, kdy de facto ještě bylo relativně dobře. To pravé strádání dorazí až v následujících měsících.

Experti nicméně věří, že kvůli tomuto stavu se pro mnohé automobilky otevřou nové možnosti. Na trzích, jako je třeba Rusko, by se ve velkém mohly začít nabízet „vozy minulosti“. Tedy auta s převážně analogovou technikou, u nichž potřeba čipů není až tak veliká. Tyto novinky by pak stály o poznání méně než jejich sourozenci s připojením k internetu. Že ale na ně v zemích Evropské unie můžeme rovnou zapomenout, snad ani nemusíme dodávat.

Jen za první letošní pololetí Ford nevyrobil 700 tisíc aut, mezi nimi i modelu F-150, která by jinak mohl prodat. Zbytek roku má být přitom dle nejnovějších odhadů expertů ještě horší.

