Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší
Petr ProkopecSlávu si vydobyla tuningem Mercedesů, tohle auto ale není Mercedes, vůz třícípé hvězdy dokonce neposloužil ani jako jeho základ. Tím se stal Aston Martin Vanquish, ani ten byste ale v Brabusu Bodo nehledali, je to opravdu mimořádný projekt.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší
včera | Petr Prokopec
Slávu si vydobyla tuningem Mercedesů, tohle auto ale není Mercedes, vůz třícípé hvězdy dokonce neposloužil ani jako jeho základ. Tím se stal Aston Martin Vanquish, ani ten byste ale v Brabusu Bodo nehledali, je to opravdu mimořádný projekt.
Základy tuningové firmy Brabus položil Bodo Buschmann už v roce 1977. Zpočátku to ale vůbec neměl být byznys, pro potěchu chtěl upravovat pouze svá auta. Postupem času ovšem zjistil, že zákazníků nespokojených se sériovými automobily je tolik, že by se tím mohl i živit. A tak jim své služby začal nabízet za úplatu.
Klienti byli zjevně spokojení, a tak se rozhodl, že jim vyjde vstříc a svůj program začal postupně rozšiřovat. Tam, kde zprvu nabízel jen zvýšení výkonu a umocnění dynamiky, tam byly následně k dispozici kompletní balíčky. Klientela si tak mohla nechat upravit techniku, venkovní vzhled i kabinu. Povětšinou pak u toho bylo logo Mercedesu, Maybachu a Smartu.
Buschmann začal s tímto byznysem brzy, bylo mu teprve 22 let, přesto už je po smrti - po krátké nemoci zemřel v dubnu 2018 ve svých teprve 62 letech. Po smrti svého otce nicméně otěže firmy převzal Constantin Buschmann, který zavelel k rozšíření portfolia. Momentálně vám tedy Brabus upraví také vaše Bentley, Lamborghini, Porsche, Range Rover či Rolls-Royce. Na tátův odkaz ale nikdy nezapomněl a k osmému výročí jeho skonu nachystal něco opravdu mimořádného.
Pikantní je, že nejde o upravený vůz žádné z dosud zmíněných značek. A je vlastně otázkou, zda výsledek lze ještě označit za úpravu. Na čistém listu papíru ovšem Brabus nezačal, neboť kreaci zvanou Bodo, jež se představila na přehlídce FuoriConcorso v Itálii, firma založila na Astonu Martin. A všemi prostředky se klaní zakladateli Brabusu i firmě samé - k mání bude v 77 kusech, což je pochopitelně na rok, kdy se příběh celé společnosti začal psát v Bodově garáži.
Základem novinky je model Vanquish, nicméně se budete muset hodně snažit, abyste dárcovský vůz pod modifikovanou karoserií viděli. Zepředu se totiž zdá, jako kdyby šlo o upravené kupé Mercedesu, zatímco vzadu se Němci zjevně nechali inspirovat posledními koncepty Maybachu či nedávnými Bugatti. A zatímco tyto partie vizuálně osloví, ty přední jsou trochu rozporuplnější.
Vznímání vzhledu je ale čistě individuální záležitostí, pojďme se tedy raději podívat na techniku, která už nedala prostor k pochybnostem. Kreace si sice ponechala motor Vanquishe, tedy 5,2litrový dvanáctiválec, což je možná i důvod, proč se v Bottropu rozhodli nesáhnout u vozu oslavujícího zakladatele firmy po některém moderním Mercedesu. Třícípá hvězda totiž dvanáctiválce vyrábí už jen pro Pagani a Maybach.
Ve druhém případě pak navíc do prodeje jdou pouze limuzíny či SUV, ty však zjevně nebyly dostatečně atraktivní. Mercedes by se tak rozhodně měl nad svým dalším směřováním zamyslet, neboť evidentně není už dost dobrý ani pomalu dvorním tuningovým firmám. A to i proto, že hmotnost svých aut posílá do stratosféry. Takové AMG SL tak se pod dvě tuny pořádně nedostává s jiným motorem než s dvoulitrovým čtyřválcem, Bodo má ovšem díky hliníkovému monokoku a modifikované karbonové karoserii na kontě 1 774 kg.
To při délce 5 062 milimetrů opravdu není špatný výsledek, zvláště s ohledem na zmíněný V12. Jednotka totiž u úpravce ještě prošla dalším laděním, načež místo sériových 835 koní dává k dobru rovných 1 000 kobyl. Na stovku tak vůz zrychlí za rovné 3 sekundy a na třístovku za 23,9 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla pozvednuta na působivých 360 km/h. Tohle má vážně blíž k Bugatti než k čemukoli ijnému.
V souladu s tím se novinka dočkala speciálního podvozku vyvinutého se společností KW. Zakázkové jsou pak i pneumatiky Continental SportContact 7 Force nasazené na 21palcových litých kolech, za kterými prosvítají masivní brzdy. Vpředu lze přitom počítat s kotouči o rozměru 410 mm, vzadu pak mají 360 mm. Pomocnou ruku jim ale může pomoci i zadní spoiler, který se při rychlostech přes 140 km/h při prudkém brzdění vysune pomalu kolmo.
V krátkosti už můžeme zmínit jen interiér, kde už se upravovalo méně, a kde je tak jasně patrný původ v britském kupé. Jakkoli tu máme třeba přepracované výdechy klimatizace, lehce odlišný volant či záplavu karbonových vláken. Klientela si pak může zvolit kompletní kožené přečalounění, přičemž stejný materiál i design Brabus použije také u sady zavazadel.
Co cena? Vůz startuje na 1 milionu Eur neboli na 24,3 milionu korun a jakákoli individualizace jí jistě dál pozvedne. Rozprodat 77 aut s takovou cenovkou jistě nebude snadné, pokud to ale nějaké auto má dokázat, je to tohle. S ohledem na šarmem i parametry blízké Bugatti vlastně ani není tak drahé...
Německá tuningová firma u oslavné kreace Bodo již nevyužila žádný z existujících modelů Mercedesu, místo toho se přepracování dočkal Aston Martin Vanquish. Výsledek ale ani ten nepřipomíná, auto působí jako docela nový vůz. Foto: Brabus
Zdroj: Brabus
Bleskovky
- Stačí překvapivě málo, aby až trochu ohyzdné Ferrari F80 najednou působilo jako atraktivní stroj
včera
- Ilustrátor po úniku patentových obrázků nové Lady Niva ukázal prakticky jistou podobu hotového auta
17.5.2026
- Mercedes líp ukázal svou novou osmiválcovou bestii a leccos na ní změnil. Na Ringu konečně pořádně zaržála
17.5.2026
Nejnovější články
- Šéf Euro NCAP kárá Dacie za to, že nemají pět hvězd. Firma ale říká, že na ně kašle schválně, nechce lidem cpát drahé nefunkční nesmysly
před 24 minutami
- Nejnovější Ferrari spojuje design jako z budoucnosti s motorem z minulosti. Poručil si ho zámožný zákazník
před hodinou
- Volvo nemá kde vyrábět spalovací motory, i když pohání naprostou většinu jeho aut. Továrny na ně prodalo nebo předělalo
před 3 hodinami
- Oleje pro sportovní auta „dojdou už za měsíc”, varuje expertka, některým sítím servisů docházejí už teď
před 4 hodinami
- Ford se v Evropě pokouší o restart se 7 novinkami včetně nové Fiesty. A nepochopil nic, je to rána vedle za ránou vedle
před 6 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva