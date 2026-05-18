Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší

Slávu si vydobyla tuningem Mercedesů, tohle auto ale není Mercedes, vůz třícípé hvězdy dokonce neposloužil ani jako jeho základ. Tím se stal Aston Martin Vanquish, ani ten byste ale v Brabusu Bodo nehledali, je to opravdu mimořádný projekt.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší

včera | Petr Prokopec

Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší

/

Foto: Brabus

Slávu si vydobyla tuningem Mercedesů, tohle auto ale není Mercedes, vůz třícípé hvězdy dokonce neposloužil ani jako jeho základ. Tím se stal Aston Martin Vanquish, ani ten byste ale v Brabusu Bodo nehledali, je to opravdu mimořádný projekt.

Základy tuningové firmy Brabus položil Bodo Buschmann už v roce 1977. Zpočátku to ale vůbec neměl být byznys, pro potěchu chtěl upravovat pouze svá auta. Postupem času ovšem zjistil, že zákazníků nespokojených se sériovými automobily je tolik, že by se tím mohl i živit. A tak jim své služby začal nabízet za úplatu.

Klienti byli zjevně spokojení, a tak se rozhodl, že jim vyjde vstříc a svůj program začal postupně rozšiřovat. Tam, kde zprvu nabízel jen zvýšení výkonu a umocnění dynamiky, tam byly následně k dispozici kompletní balíčky. Klientela si tak mohla nechat upravit techniku, venkovní vzhled i kabinu. Povětšinou pak u toho bylo logo Mercedesu, Maybachu a Smartu.

Buschmann začal s tímto byznysem brzy, bylo mu teprve 22 let, přesto už je po smrti - po krátké nemoci zemřel v dubnu 2018 ve svých teprve 62 letech. Po smrti svého otce nicméně otěže firmy převzal Constantin Buschmann, který zavelel k rozšíření portfolia. Momentálně vám tedy Brabus upraví také vaše Bentley, Lamborghini, Porsche, Range Rover či Rolls-Royce. Na tátův odkaz ale nikdy nezapomněl a k osmému výročí jeho skonu nachystal něco opravdu mimořádného.

Pikantní je, že nejde o upravený vůz žádné z dosud zmíněných značek. A je vlastně otázkou, zda výsledek lze ještě označit za úpravu. Na čistém listu papíru ovšem Brabus nezačal, neboť kreaci zvanou Bodo, jež se představila na přehlídce FuoriConcorso v Itálii, firma založila na Astonu Martin. A všemi prostředky se klaní zakladateli Brabusu i firmě samé - k mání bude v 77 kusech, což je pochopitelně na rok, kdy se příběh celé společnosti začal psát v Bodově garáži.

Základem novinky je model Vanquish, nicméně se budete muset hodně snažit, abyste dárcovský vůz pod modifikovanou karoserií viděli. Zepředu se totiž zdá, jako kdyby šlo o upravené kupé Mercedesu, zatímco vzadu se Němci zjevně nechali inspirovat posledními koncepty Maybachu či nedávnými Bugatti. A zatímco tyto partie vizuálně osloví, ty přední jsou trochu rozporuplnější.

Vznímání vzhledu je ale čistě individuální záležitostí, pojďme se tedy raději podívat na techniku, která už nedala prostor k pochybnostem. Kreace si sice ponechala motor Vanquishe, tedy 5,2litrový dvanáctiválec, což je možná i důvod, proč se v Bottropu rozhodli nesáhnout u vozu oslavujícího zakladatele firmy po některém moderním Mercedesu. Třícípá hvězda totiž dvanáctiválce vyrábí už jen pro Pagani a Maybach.

Ve druhém případě pak navíc do prodeje jdou pouze limuzíny či SUV, ty však zjevně nebyly dostatečně atraktivní. Mercedes by se tak rozhodně měl nad svým dalším směřováním zamyslet, neboť evidentně není už dost dobrý ani pomalu dvorním tuningovým firmám. A to i proto, že hmotnost svých aut posílá do stratosféry. Takové AMG SL tak se pod dvě tuny pořádně nedostává s jiným motorem než s dvoulitrovým čtyřválcem, Bodo má ovšem díky hliníkovému monokoku a modifikované karbonové karoserii na kontě 1 774 kg.

To při délce 5 062 milimetrů opravdu není špatný výsledek, zvláště s ohledem na zmíněný V12. Jednotka totiž u úpravce ještě prošla dalším laděním, načež místo sériových 835 koní dává k dobru rovných 1 000 kobyl. Na stovku tak vůz zrychlí za rovné 3 sekundy a na třístovku za 23,9 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla pozvednuta na působivých 360 km/h. Tohle má vážně blíž k Bugatti než k čemukoli ijnému.

V souladu s tím se novinka dočkala speciálního podvozku vyvinutého se společností KW. Zakázkové jsou pak i pneumatiky Continental SportContact 7 Force nasazené na 21palcových litých kolech, za kterými prosvítají masivní brzdy. Vpředu lze přitom počítat s kotouči o rozměru 410 mm, vzadu pak mají 360 mm. Pomocnou ruku jim ale může pomoci i zadní spoiler, který se při rychlostech přes 140 km/h při prudkém brzdění vysune pomalu kolmo.

V krátkosti už můžeme zmínit jen interiér, kde už se upravovalo méně, a kde je tak jasně patrný původ v britském kupé. Jakkoli tu máme třeba přepracované výdechy klimatizace, lehce odlišný volant či záplavu karbonových vláken. Klientela si pak může zvolit kompletní kožené přečalounění, přičemž stejný materiál i design Brabus použije také u sady zavazadel.

Co cena? Vůz startuje na 1 milionu Eur neboli na 24,3 milionu korun a jakákoli individualizace jí jistě dál pozvedne. Rozprodat 77 aut s takovou cenovkou jistě nebude snadné, pokud to ale nějaké auto má dokázat, je to tohle. S ohledem na šarmem i parametry blízké Bugatti vlastně ani není tak drahé...


Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 1 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 01Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 2 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 02Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 3 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 03Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 4 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 04Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 5 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 05Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 6 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 06Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 7 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 07Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 8 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 08Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 9 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 09Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 10 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 10Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 11 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 11Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 12 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 12Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 13 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 13Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 14 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 14Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 15 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 15Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 16 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 16Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 17 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 17Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 18 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 18Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 19 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 19Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 20 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 20Pocta zesnulému zakladateli slavné tuningové firmy působí jako úplně nové auto, s 1 000 koní je to spíš Bugatti pro chudší - 21 - Brabus Bodo 2026 prvni sada 21
Německá tuningová firma u oslavné kreace Bodo již nevyužila žádný z existujících modelů Mercedesu, místo toho se přepracování dočkal Aston Martin Vanquish. Výsledek ale ani ten nepřipomíná, auto působí jako docela nový vůz. Foto: Brabus

Zdroj: Brabus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.