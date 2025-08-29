Pod šéfem Porsche se houpe židle. Rodiny majitelů už začaly v soukromí vybírat jeho nástupce

Někteří akcionáři firmy jsou dlouhodobě nespokojeni s jeho dvojí rolí. A zdá se, že se nyní na jejich stranu přidaly i rodiny Porsche a Piëchů, kteří automobilku fakticky ovládají. Oliver Blume by si tak měl uklidit na stole, jakkoli jeho druhá teplá kancelář mu zatím podle všeho zbude.

před minutou | Petr Miler

Foto: Porsche

Automobilka Porsche se z jedné z největších dojných krav automobilového světa, která byla jako jedna z mála kombinovat statisícové prodeje s téměř 20procentními maržemi, změnila během relativně krátké doby v pohasínající hvězdu s nejasnou perspektivou. Pohádkové marže jsou pryč, pohádkové zisky jsou pryč a problémy firmy se prohlubují s tím, jak musí draze měnit svou strategii. Naposledy před pár dny odepsala přes 7 miliard Kč po zavření vlastní továrny na baterky.

Teď už vás jistě nepřekvapí konstatování, že za problémy firmy může její nešťastná sázka na elektrická auta, mezi která se zařadil i zpackaný nový Macan. Firma teď narychlo vymýšlí nové spalovací modely, návrat na výsluní ale bude zdlouhavý a bolavý. A zdá se, že by potřeboval nový impuls v podobě obměny vedení. Jedna čistka ve vedení už proběhla, nejvyšší šéf firmy Oliver Blume ale zůstal na svém místě. Přitom je to právě on, kdo o této strategii rozhodl a nemůže říkat, že jen hasí cizí požár.

Problém je v tom, že Blume se v mezičase stal šéfem koncernu VW, který Porsche formálně ovládá, jenže jsou tu ještě vyšší šajby. VW ani Porsche nejsou firmy, které by patřily nějakému fluidu anonymních investorů, mají své majitele, kteří si chtějí stavět své soukromé tunely do miliardových rezidencí. A se současným vývojem výsledků Porsche i VW Group by brzy možná museli s lopatou do montérek. Ačkoli tedy rodiny Porsche a Piëchů za Blumem dlouho stály, nyní prý svolily k tomu, aby Blume aspoň jednu ze svých rolí opustil, jak informují kolegové z Auto News.

Fakt, že je Blume současně šéfem Porsche i VW Group, dlouhodobě kritizují někteří menší akcionáři, bez souhlasu zmíněných rodin ale nemají moc jej odvolat. K tomu má dojít až nyní poté, co se Blume minimálně v této dvojroli neosvědčuje. Porsche tak mělo zahájit hledání nového ředitele s tím, že by Blume zůstal „jen” hlavou koncernu Volkswagen, kde si naopak se zpackanou strategií nikdo spojovat nemůže.

Rodiny majitelů už měly zahájit soukromá jednání s potenciálními kandidáty, další informace ale zatím chybí. Podle zdrojů vývoj zatím pokročil jen do té fáze, že má být jeden jmenován jeden nový vrcholný manažer z interních struktur firmy, druhý pak má přijít z vnějšku. Což nezní jako špatný nápad, neboť firma by zjevně potřebovala někoho, kdo se na její fungování dokáže podívat bez vazeb na předchozí špatné kroky. Blume to očividně neumí.

Kdy vývoj pokročí, není jasné, očekávali bychom ale výměnu na tomto postu do konce roku. Porsche musí jednat a zdá se, že Blumeho kroky jsou vzhledem k situaci společnosti skutečně pomalé i pozdní současně.


Oliver Blume ve své dvojroli selhává, jsou přesvědčeni už i majitele Porsche. Pozici generálního ředitele tak má opustit, šéfem VW Group by ale zůstal, naznačují zdroje. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.