Petr ProkopecÚstup kdysi tak oblíbeného pohonu do pozadí nemá nic společného s jeho popularitou, zasloužily se o něj hlavně regulace a v návaznosti na ně výrobci. Samotná klientela na ně zvlášť v některých typech aut nedá dopustit, i VW si toho je zjevně pořád dobře vědom.
Podívejte se, diesely nejsou mrtvé, poslední novinka VW pro Evropu má pod kapotou motor V6 TDI
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Z posledních zpráv o prodejích nových aut v Evropě se může zdát, že místní klientela o dieselové motory ztratila zájem. Jejich prodeje rok od roku klesají, přičemž některé automobilky zcela ukončily jejich vývoj a přestaly je nabízet, jiné je vyřadily z nabídek jakkoli menších modelů. Jenže pravým důvodem takového postupu strategií nejsou samotní zákazníci, ti by dieselová auta kupovali dál ve velkém, kdyby k tomu měli rozumnou příležitost. Uměle zvyšovaná cena těchto pohonů a právě z ní vyplývající tenčící se nabídka výrobců jim ale do karet nehraje, stejně je uměle omezována poptávka různými daňovými a jinými znevýhodněními naftových pohonů.
Přesto všechno ale u některých typů aut diesely dál dominují. Například mezi užitkovými vozy je situace docela jiná - z loni registrovaného 1,5 milionu aut napříč Evropou jich drtivých 84,5 procenta mělo v útrobách naftový pohon. A stejné je to u velkých a těžkých aut obecně - například v Česku si pod kapoty aut jako BMW X7 kupuje diesel okolo 80 procent lidí. Přestaňte je nabízet a neprodáte skoro nic, popř. i prodáte, ale klientelu zvyklou na výhody nafty spokojenou neudržíte.
V případě 5,3metrového pick-up Amarok od Volkswagenu se snoubí obojí zmíněné - formálně je to užitkové auto, fakticky ale spíš luxusní pick-up. A tak nakonec nepřekvapivě, že se prodává především s diesely. Klientela si může pořídit nejen dvoulitrový čtyřválec, ale také třílitrový šestiválec. A právě jednotku V6 TDI dostala do vínku nová vrcholná varianta Dark Label, která se oproti sérii liší především černými doplňky. S těmi je pak možné spojit pouze tři barvy karoserie, a sice černou Midnight Black Metallic, šedou Dark Grey Metallic a modrou Bright Blue Metallic.
Co se oněch tmavých doplňků týče, jejich výčet zahrnuje masku, nárazníky, kryty zpětných zrcátek a 20palcová litá kola. Zmínit lze rovněž zatmavená boční okna a na ně navazující středový sloupek. Kromě toho se černá téma táhne také v interiéru, kam kromě odpovídajícího zabarvení zamířilo také logo Dark Label, které se objevuje na volantu a koberečcích. To je ale z novinek vše, hnací ústrojí zůstalo na svém. Diesel tedy dál produkuje 240 koní výkonu a 600 Nm točivého momentu, které desetistupňový automat přenáší na všechna kola.
V této konfiguraci Amarok zvládne utáhnout až 3,5tunový přívěs, stejně jako pobere 1 180 kilo nákladu na korbu. A jakkoli něčeho takového jsou dnes některé elektromobily rovněž schopné, v té chvíli razantně stoupá jejich spotřeba, jejich dojezd klesá rychle směrem k nule a doplnění energie je velmi zdlouhavou záležitostí. Použitelnost dieselů mezi velkými a těžkými vozy tedy aktuálně nelze překonat. Zvláště s ohledem na poměr ceny a užitné hodnoty, za 1,3 milionu korun vlastně Amarok V6 TDI Dark Label ani není vyloženě drahý.
Amarok Dark Label je k dispozici jen s dieselovým šestiválcem. Proč? Na to vám nejlépe odpoví prodeje těchto aut, které jsou vysoké navzdory roky trvající ostrakizaci a upozaďování naftových aut. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
