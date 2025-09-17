Podívejte se, diesely nejsou mrtvé. I na IAA v Mnichově se ukázala dvě naftová auta
Petr ProkopecBerte to tak tragikomicky, jak to zní. Však uvážíme-li stále dominantní zastoupení naftových pohonů v některých třídách aut, je stěží pochopitelné, že se výrobci už léta tváří, jako by diesely neexistovaly. Výjimky na letošním IAA byly dvě. A nepřekvapí ani jedna.
Jsou auta, pro která naftový motor zůstává nepřekonaným ideálem. Zejména pokud jsou větší, výkonnější a nejde u nich ani tak o zážitek z jízdy jako spíš snahu někam dojet, nemají konkurenci. Například dosavadní dieselové Audi S6 má nádrž na 73 litrů nafty, se kterou i solidní rychlostí a ve vysokém komfortu zdoláte skoro 1 000 km na jeden zátah.
Pokusit se něco podobného zopakovat v elektrické formě, museli byste mít v autě baterii o kapacitě okolo 285 kWh, která by sama vážila asi 1,5 tuny. A netankovali byste ji desítky sekund kdekoli, ale klidně desítky hodin u už nějak rychlé nabíječky, z domácí zásuvky nejméně 3,5 dne. To je utopie. Benzin alternativou je, ale také problematickou - s jakýmkoli výkonově i velikostně ambiciózním SUV budete jezdit za 15 litrů na 100 km jako nic a i velkou nádrž tankovat každých pár set kilometrů. Leze to do peněz a cuchá to nervy.
Lidé to ví, nejsou hloupí, a tak nakupují podle toho. Ačkoli podíl dieselů na celkových prodejích kvůli jejich vyřazování z nabídek stále větších aut stále více značek (teď už ani nové menší Mercedesy...) klesá, ve zmíněných autech jasně dominují. Však třeba podle českého SDA má zmíněné Audi A6 v naftě 62% podíl na celkových prodejích, u BMW 5 je to 65 procent, u SUV ještě víc. U Mercedesu GLE je to 70 %, u Mercedesu GLS 83 %, podobně je to u BMW X5 a X7 a třeba takové Audi Q5 se prodává s naftovým pohonem z 87 procent. Q7 a Q8 jsou na tom znovu podobně.
To jsou naprosto dominantní podíly u naprosto klíčových modelů těchto značek, co ony na to? Tváří se, jako by neexistovaly. Je často nemožné dohledat byť jen oficiální fotku důležité naftové novinky, na autosalonech jsou tabu. Tedy skoro tabu. Na právě skončivším IAA v Mnichově se taková auta ukázala dvě. A koho překvapí, že to nejvíc viditelné je čínské.
Číňané - jaký paradox - nehrají žádné hry, ale prostě lákají na to, co chtějí prodat. A ukazují, že jsou připraveni vyjít zákazníkům maximálně vstříc, což se o jejich evropských protějšcích říci rozhodně nedá. V Mnichově se ostatně BMW chlubilo hlavně elektrickou iX3 (letos v Česku prodalo dvě taková auta dosavadní generace), zatímco Mercedes-Benz přivezl novou generaci elektrického GLC (zatím neprodávaná s tímto pohonem, hybridů se letos prodalo 59 z 831 aut). Oběma německým SUV by pochopitelně nejvíce slušel dieselový motor, jenže ten nedostalo ani jedno.
Za novinky spalující motorovou naftu tak v Mnichově zaskakoval hlavně model 212 T01 Diesel od čínského BAW, konkrétně jeho značky Beijing. Číňané zde navíc potvrdili spolupráci se společností Indimo, což jim má zajistit snadnější vstup na evropské trhy, kde se hodlají prosadit jak nižšími cenami, tak právě i svobodou volby v rámci pohonu. Byť milovníci elektromobility u této značky budou mít smůlu, neboť nové SUV T01 je k dispozici jen s benzinovými jednotkami nebo s oním dieselem.
Nepředpokládáme však, že by Číňanům něco takového ublížilo, spíš naopak. Ostatně 212 T01 je čínským ekvivalent Jeepu Wrangler, který se pod označením BJ 212 za velkou zdí vyrábí už od roku 1965. V průběhu dekád byl soustavně vylepšován podobně jako samotný Wrangler. Loni se pak z označení 212 stala nová podznačka, která je zaměřena na SUV a off-roady. Model T01 je pak její prvotinou, který oproti svému předchůdci řádně narostl - v případě délky narostl z 4 080 na 4 705 milimetrů, v rámci rozvoru z 2 300 na 2 860 mm.
Novinka počítá se světlou výškou 235 mm, brodivostí 659 mm a nájezdovými úhly 40,3 stupně vpředu a 35,5 stupně vpředu. V terénu by tedy jednoznačně měla excelovat, za čímž stojí i volba motorů. Přeplňovaný benzinový dvoulitr totiž produkuje 252 koní, od dvoulitrového turbodieselu pak lze očekávat 170 kobyl. Oba motory doplňuje osmistupňový automat, který výkon pokaždé přenáší na všechna čtyři kola přes uzamykatelný diferenciál.
Bez ohledu na typ paliva je dále možné počítat s 80litrovou palivovou nádrží. I když tedy Číňané nezmínili spotřebu, lze především u dieselu počítat znovu s nemalým dojezdem i takto koncipovaného auta. 212 T01 by tedy při svém příchodu na starý kontinent mohl začít ihned bodovat. A poděkovat za to může hlavně těm, kterým se již povedlo zavedenou evropskou konkurenci prakticky zlikvidovat. Což ale nepřimělo zákazníky ke změně názoru na diesel, pouze ke změně dodavatelů takových aut.
A ptáte se, co je tím druhým mnichovským dieselem? Novinka to vlastně není, jde o staré BMW X3, které je stále k mání s celkem širokou paletou nafťáků, se kterými sahá po skoro polovině všech prodejů. Tak aspoň BMW není úplně dogmatické, jak už to bývá, ale jinak?
Čínské SUV 212 T01 od BAW Beijing míří i na evropský kontinent, k mání zde bude dokonce s dieselem. Právě s ním se jako jedno z pouhých dvou aut představilo také na IAA v Mnichově. Foto: BAW
Zdroje: BAW, Autoforum.cz
