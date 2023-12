Podoba nové Lancie Ypsilon unikla ve chvíli, kdy z auta unikala voda. Prototyp někdo ukradl a sjel s ním do řeky před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Bizarnější předčasné odhalení nového auta abyste pohledali. Rádi bychom s úsměvem řekli, že někoho z automobilky čeká účet za vysušení a odbahnění (a také políček za narušení marketingových plánů značky), vůz ale podle všeho někdo ukradl.

Před dvěma týdny oslavila Lancia již 117. výročí svého založení. Stejně jako mnoho dalších výrobců té doby dávala také italská automobilka svým vozům názvy, které odpovídaly výkonu pod kapotou. V roce 1919 se nicméně Vincezno Lancia rozhodl, že je zapotřebí posílit image nabídky. Na radu svého bratra Giovanniho, který byl profesorem klasické literatury, se přitom rozhodl pro písmena řecké abecedy. Ještě téhož roku se tak objevila zcela nová Kappa, po jejímž příchodu došlo na přejmenování původní nabídky na Alphu, Betu, Gammu a Deltu.

Ve 30. letech minulého století se nicméně Vincenzo rozhodl, že inspiraci pro názvy svých aut bude hledat ve starověkém Římě. Na svět tak přišly vozy jako Augusta či Aprilia, než po druhé světové válce došlo na další přehození výhybky. O té již jako nový šéf rozhodl Vincenzův syn Gianni, jemuž se pro změnu staly inspirací názvy silnic. Dorazily tedy modely jako Aurelia, Flavia či Fulvia. Ovšem i toto období nakonec nemělo dlouhého trvání, neboť v roce 1969 převzal značku Fiat, který se rozhodl, že je zapotřebí otevřít zcela novou kapitolu značky.

Došlo tedy na návrat ke kořenům, opět k řecké abecedě. A na této vlně se Lancia veze dodnes, jak ostatně dokládá její aktuálně jediný model Ypsilon. Jeho třetí generace byla představena již v roce 2011, na prodejích to nicméně není vůbec znát. I když je totiž 3 840 milimetrů dlouhý hatchback k mání pouze v Itálii, registracemi překonává i celou Alfu Romeo, která operuje na spoustě světových trhů včetně USA. Dáno je to hlavně cenou, která startuje na 15 550 Eurech (cca 379 tisíc korun).

Na počátku příštího roku se nicméně Ypsilon dočká střídání stráží, neboť plánována je premiéra čtvrté generace. Ta bude postavena na platformě CMP, jakou používá i Peugeot 208 či Opel Corsa. Ve srovnání s touto dvojicí, která taktéž spadá pod koncern Stellantis, ale verze od Lancie bude působit stylovějším dojmem. Mimo jiné totiž dostane skryté kliky zadních dveří. Vpředu by pak měla navázat na koncept Pu+Ra, jenž ve velké míře využíval motiv písmene „Y“.

Jakkoli nás ovšem od premiéry dělí ještě hezkých pár týdnů, novinku si můžeme prohlédnout již nyní díky svéráznému úniku. Došlo totiž na incident, který vám okamžitě připomene snímek Jáchyme, hoď ho do stroje a dnes již vpravdě kultovní hlášku zmiňující „vysušení, vylovení a odbahnění“. Nešlo ale o následek nehody někoho z firmy, podle dostupných informací nemaskovaný prototyp kdosi v továrně Stellantisu ukradl a pak s ním bez zábran řádil. Zda havaroval nebo vůz takto „schoval” a odstranil stopy, nevíme. Na každý pád skončil v říčním kanálu, odkud jej vyprostili hasiči před objektivy zvídavých fotografů, zatímco z auta unikala voda.

Víme tedy nejen to, jak auto bude vypadat, ale i to, že ve srovnání s třetí generací naroste o 20 centimetrů, přičemž k mání bude nejen se spalovacím, ale také s bateriovým pohonem. Lancia totiž od roku 2028 nechce nabízet nic jiného než elektromobily. Zrovna tyto záměry by ale nakonec mohly vést spíše k jejímu pohřbu než znovuzrození. S benzinovým ústrojím totiž spřízněná Corsa startuje na 399 990 Kč, s tím elektrickým ale stojí přinejmenším 819 990 Kč.

Protože přitom Ypsilon má působit jako prémiovější nabídka, velmi pravděpodobně bude ještě dražší, a to v obou verzích. Další vývoj tedy ještě bude zajímavý, Lancia si ale neúspěch nepřipouští. Půjde tedy dál a bude u toho nejen řecká abeceda, ale také ony slavné silnice. V plánu totiž není jen novodobá Delta, která s elektrickým pohonem dorazí v roce 2028, či Gamma, jíž se dočkáme v roce 2026, ale také vlajková loď značky zvaná opět Aurelia. S tímto fastbackem máme rovněž počítat za tři roky, přičemž nic jiného než elektrické ústrojí již nenabídne. Zaměřit se pak má hlavně na luxus a komfort.

Stávající Ypsilon je na trhu již od roku 2011, přičemž momentálně boduje více než kdy dříve, a to díky velmi nízké ceně. Této strategie se ovšem nástupce již příliš držet nebude, Italové totiž chtějí během pěti let zcela přepřáhnout na elektrický pohon. Níže můžete vidět nový Ypsilon - únik podoby za úniku vody z auta se vážně nevidí. Foto: Lancia

FUITE ! Voici la future Lancia Ypsilon dans des conditions tres particulieres.



Ce prototype sans camouflage a été repeché a Montbéliard, non loin de l’usine Stellantis, et selon l’Est Républicain, il s’agirait d’un vol. Cependant, rien n’a été confirmé.#Lancia #Ypsilon pic.twitter.com/mxNmIWJ9hL — Le Rendez-Vous Auto’ (@lerdvauto) December 12, 2023

Zdroje: LEst Républicain, Le Rendez-Vous Auto'@X

Petr Prokopec

