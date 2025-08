Podoba nového VW T-Roc kompletně unikla ještě před oficiální premiérou, fešácký zevnějšek doplňuje hodně laciný interiér před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Není to úplně poprvé, co můžeme podobu nového T-Rocu okusit před formálním odhalením, dosud ale šlo jen o vizualizace. Nyní ho můžeme vidět zvenčí i zevnitř na skutečných záběrech a pohled na něj je něco jako jin a jang.

Volkswagen tento měsíc odhalí novou, teprve druhou generaci kompaktního SUV T-Roc. Není to tajemství v žádném slova smyslu, automobilka na tento vůz už oficiálně začala lákat s pomocí siluety, která ovšem zřetelně patří jinému vozu. Pustila ji do světa s tím, že auto naplno ukáže 27. srpna, něco nám ale říká, že by takový záměr měla přehodnotit.

Svého králíka v klobouku totiž po další tři týdny neudrží. A nemáme nyní na mysli předchozí lednový únik, který v posledních dnech začal v reakci na zmíněné avízo kolovat světem jako něco nového, venku jsou skutečné záběry skutečného auta, které se měly dostat ven přes oficiální prezentační kanál Volkswagenu, na němž se zřejmě z neprozřetelnosti některého ze zaměstnanců objevily záběry auta, které mělo zůstat světu ještě nějaký ten pátek skryto. Jeden z našich čtenářů si toho zavčas všiml a už bylo vymalováno. Ať už ale bylo důvodem cokoli, nový T-Roc je venku a nebudeme se tvářit, že není.

O autenticitě záběrů nemá smysl debatovat, je to zjevně „to auto”, které jsme už mohli vidět v lednu. Ačkoli obecně sází na designový styl, který na většině už známých VW působí velmi mdle (typicky nový Tiguan, ale i Passat), v T-Rocu se dočkal ztvárnění, které si znovu troufneme označit za atraktivní. Fotky mohou klamat, v reálu (a nižších specifikacích, méně líbivých barvách) může auto vypadat znovu spíš jako laciný čínský klon skutečného VW, ale takto se nám zamlouvá.

O to smutnější je pohled do interiéru, který navíc nutně znovu zachycuje některou ze špičkových specifikací. Je to znovu variace na známé „volkswagenovské téma” posledních let, v tomto případě ale svůj stín nepřekročilo. Vnitřek vypadá už od pohledu lacině, ošizeně, příliš prostě. A to nám VW teprve ukáže jeho podobu, s jakou se bude potýkat většina kupců.

Po stránce technické není předem mnoho co řešit. Nové informace zatím schází, auto ale bude - jako každý spalovací VW posledních let - jen velkým faceliftem existujícího provedení, takže čekejme starou platformu, staré motory, staré všechno, co z Volkswagenů 10 až 15 let důvěrně známe, maximálně v mírně inovované podobě. Nemusí to nutně být špatné, zvlášť pokud si vůz zachová dieselové motory (aktuálně 15 % evropských prodejů T-Rocu - normálně spousta, pro dnešní automobilky typu VW hraničně málo), ale opravdu nové auto posouvající vývoj dál to prostě nebude.

Víc snad budeme vědět brzy. Nedokážeme si představit, jak by se VW po tomto odhalení další tři týdny tvářil, že nový T-Roc ještě nikdo neviděl...

Díky za postřeh, Karle!

Tohle je nový VW T-Roc zvenčí i zevnitř. Jeho exteriér snad i láká, interiér ani trochu. Foto: Volkswagen



Takto automobilka na vůz láká oficiálními kanály, to snad ani není jeho skutečná silueta... Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

