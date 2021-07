Podoba nového BMW M2 odhalena únikem, už viděné typy jsou rázem krasavci před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Nemůžeme dát ruku do ohně za to, že únik je autentický, vzhledem k dřívějším odhalením jiných BMW stejným kanálem je to ale velmi pravděpodobně. V takovém případě vás nejspíše znovu čeká šok.

Minulý týden BMW slavnostně odhalilo nové dvojkové kupé. Jakkoliv daný počin měl být důkazem, že v Mnichově zcela nezanevřeli na své sportovní kořeny, realitou se nakonec stal spíše pravý opak. Ať se totiž rozhodnete pro jakoukoliv z úvodních třech variant (220i, 220d, M240i), vždy musíte akceptovat přítomnost automatické převodovky. Manuál se zkrátka vytratil z nabídky, což sice vylepšuje akceleraci, takové vozy ale stěží osloví ortodoxní příznivce značky, kterým by dvojkové kupé mělo nadbíhat.

S otazníky ovšem nebyla spojena pouze technika, ale i vzhled. Tentokrát sice výtky nemířily k čelním ledvinkám, nýbrž ke zbytku přídě, ovšem výsledek se tím nezměnil. V Mnichově zkrátka před pár lety najeli na jakousi pouťovitost za každou cenu, od které nehodlají dát ruce pryč zbavit. A jakkoliv díky tomu sice rostou prodeje v Číně, na evropském kontinentu to nezabírá. Automobilka by tedy měla bít na poplach a vyrukovat s alespoň nějakým uchlácholením fanoušků, nic takového se ale očividně nechystá.

Na světlo světa se totiž dostaly snímky předního nárazníku verze M2 odhalené právě přes Čínu, které rozhodně nejsou pastvou pro oči. Máme tu totiž obdélníkové boční otvory vzduchu, přičemž na hranách získal i ten centrální. Lehce poupravené jsou pak i ledvinky, do nichž se nastěhovaly horizontální lamely. Nemůžeme zatím s jistotou potvrdit, že je únik autentický, náš zdroj v BMW má dovolenou, kolegové z BMW Blogu ale správně upozorňují na to, že stejným kanálem se dříve dostaly na světlo světa neodhalené části jiných bavoráků, a tak je to zkrátka vysoce pravděpodobné.

Design tak znovu poněkud odrazuje, a to i přes příslib zajímavé jízdní dynamiky. Chystaná novinka má totiž vyfasovat třílitrový šestiválec S58, který pohání i jeho sourozence z eMkové divize. V tomto případě by přitom agregát měl být naladěn na 450 koní výkonu a 550 Nm točivého momentu, který dostane na povel nejen osmistupňový automat, ale i šestistupňový manuál. Obě převodovky pak budou zásobovat jen zadní kola, přičemž minimálně u dvou pedálů a pádel pod volantem se dá očekávat sprint na stovku pod čtyři sekundy. Maximálka pak bude omezena na 250 km/h.

Lze už jen dodat, že výroba novinky odstartuje v prosinci letošního roku a prodej bude zahájen na počátku toho příštího. Při pohledu na aktuálně odhalené čelní partie je nicméně otázkou, zda se na něco takového vůbec máme těšit. Jakkoliv na druhou stranu můžeme ještě kvitovat, že BMW zvoralo pouze design a nikoliv techniku. Její náprava by totiž byla mnohem dražší a složitější, zatímco v případě designu mohou tuneři úřadovat relativně snadno.

Na nové dvojkové kupé je nejlepší pohled ve standardním stavu. Jakmile se však začíná do věci vkládat eMková divize, je design horší a horší, jak nejlépe ukazuje údajný únik čelních partií nové M2. Foto: BMW

Zdroj: sugardesign_1@Instagram přes BMW Blog

