Pohádkově levné leasingy na elektromobily skončily. Zákazníci přeplácí spalovací auta až o 142 procent, varuje „automobilový papež” před 9 hodinami | Petr Miler

Jestli dosud šlo v případě snahy o pořízení elektrického auta v něco doufat, pak to byla možnost dostat se k němu relativně levně cestou operativního leasingu. I tady se ale ucho utrhlo a na trhu nastala paradoxní situace - zatímco elektrická auta v „hotovostních” cenách zlevňují, leasingy dramaticky zdražují.

Situaci na trhu dlouhodobých pronájmů elektrických aut, českou optikou operativních leasingů, jsme detailně probírali v průběhu týdne. Stalo se tak poté, co se jedna z velkých evropských leasingovek přiznala k tomu, že pronájmy elektromobilů zaťaly do jejích futer takovou sekeru, že si od automobilek vyžádala kompenzaci způsobených ztrát. A ty s tím souhlasily, neboť jinak by riskovaly, že firma přestane svým klientům elektrická auta aktivně nabízet.

Co se tedy stalo? Situaci podrobně rozebírá zmíněný článek, ale ve stručnosti: Leasingovky neodhadly reálný vývoj zůstatkové hodnoty těchto aut. Elektromobily už prosluly jako vozy, které ztrácí na ceně rychleji než jakékoli jiné, což dává smysl vzhledem k jejich vysoké ceně, omezené životnosti i malé poptávce na trhu ojetin. Upřímně řečeno nevíme, jak to po všech dřívějších varováních šlo netušit, ale to je dnes druhotné. Faktem je, že se to stalo, ale i tady platí, že do stejné řeky dvakrát nevstoupíte. A tak si leasingovky i z této patálie vzaly ponaučení. A na trhu vznikla vskutku paradoxní situace.

Upozorňuje na ni jeden z největších automobilových expertů v Evropě, německý profesor Ferdinand Dudenhöffer skrze studii „svého” CAR (Center Automotive Research) z Bochumi, které si všiml Business Insider. Ten říká, že zatímco ceny elektrických aut při přímém pořízení výrazně klesly, leasingy dramaticky zdražily. Důvod? Nízké zůstatkové hodnoty vrácených vozidel v horizontu několika let, které leasingové společnosti najednou začaly zohledňovat. A protože cena leasingu je v prvé řadě cena rozdílu mezi nákupní a pozdější prodejní hodnotou vozu, je situace taková, jaká je. Samotná pořizovací cena nehraje v ceně pronájmu až tak velkou roli.

CAR analyzoval ceny 53 elektrických modelů v Německu od různých výrobců. A zatímco v případě přímého pořízení některého z těchto aut lze počítat se zlevněním v průměru skoro 16 procent (a lze se dostat až k 44 procentům), což některé elektrické modely dokonce přibližuje cenám spalovacích aut, u leasingů se nůžky jen rozevírají.

Za příklad dává Dudenhöffer elektrickou verzi Opelu Corsa, která je při přímém pořízení o necelých 70 procent dražší než srovnatelný vůz se zážehovým motorem. V případě 48měsíčního leasingu je ale jeho cena vyšší o 142 procent! Zákazníci, kteří zvolí elektromobil na leasing, tak přeplatí spalovací verzi skoro 2,5násobně. Kdo si takové auto koupí?

„To je docela síla,” říká k věci Dudenhöffer s tím, že poskytovatelé leasingu už pevně počítají s vysokými ztrátami hodnoty ojetých elektrických vozů a tomu přizpůsobili cenu samotných pronájmů. Německý profesor pak dodává zřejmý dopad - takový stav zájem o elektromobily dal snižuje a na začátku stojí paradoxně právě slevová politika. „Zdá se, že čím vyšší jsou slevy, tím větší je ztráta důvěry (v elektrická auta - pozn. red) a strach ze ztráty jejich hodnoty,” popisuje Ferdinand D., jakou spirálu tento stav rozjíždí.

Ztráty hodnoty elektromobilů se tak podle něj stávají pro všechny zúčastněné stále větší potíží. „Elektromobil se stal problémem pro leasingové společnosti, půjčovny i firemní zákazníky,” uvádí dále Dudenhoffer a hovoří o „dramatických” ztrátách hodnoty. A automobilky pochopitelně nestojí mimo, ty ovšem nemají moc na výběr v momentě, kdy byly do nabízení takových aut dotlačeny a samy nezřídka přidaly svou iniciativu: „Výrobci už dnes mají na výběr pouze to, zda do kolotoče slev nastoupí, nebo na elektrická auta zanevřou,” uzavírá. A protože to druhé se hned tak nestane, budeme ještě chvíli svědky dramatických dopadů hluboké tržní nerovnováhy způsobené nařizováním, zákazy, přerozdělováním a dalšími mimotržními mechanismy, které se o dosavadní stav zasloužily v prvé řadě.

Zatímco na pořízení elektromobily zlevňují, na leasing zdražují. Takový Opel Corsa-e je v Německu oproti srovnatelné spalovací verzi dražší o 70 procent, na leasing ale provedení s benzinovým motorem za dva roky přeplatíte o 142 procent. To je vážně síla. Důvodem jsou rapidní poklesy hodnot elektrických, které leasingové firmy dál nemohou ignorovat. Foto: Opel

