Pohaslá hvězda Fordu chytila druhý dech, i v těžkých časech drží prapor značky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ford přišel během jediné dekády o polovinu svých prodejů v Evropě a do dalších let může hledět let leda s obavami. Jednu naději ale přece jen má, i v době SUV se mátoží Focus.

Ford může v posledních letech závidět páře, jak pomalu opouští prostor nad hrncem, neboť z hledáčku zákazníků mizí rychleji než ona. Značka, která až do roku 1994 v Evropě prodejně překonávala Volkswagen a ještě na konci 90. let si se ním mohla poměřovat jako se sobě rovným, vyklidila své pozice a za loňských 11 měsíců prodala jen 631 706 aut. To je méně jak polovina oproti stavu z přelomu minulé dekády a méně jak polovina oproti současné bilanci Volkswagenu - jako značky, nikoli koncernu.

To je opravdu velká mizérie, uvážíme-li, že ještě v roce 2001 Ford prodal 543 tisíc kusů jen modelu Focus - dnes se tomuto výsledku blíží shora se všemi svými modely. Fordu prodejně nefunguje téměř nic, Fiesta se propadá rekordním tempem, Mondeo už je zralé na myčku s živou vodou a ani jeho SUV nejsou takový hit, jako u jiných značek. Nadějně to zatím vypadá s novou Pumou, nejvíce ale drží modrý ovál nad vodou typ, který už leckdo též odepisoval - Focus.

I časy jeho největší slávy jsou také pryč, jeho čtvrtá generace po letech úpadku zavelela k obratu. V roce 2019 prodejně meziročně rostla a byť loni přišel menší pád, pořád je z toho přes 160 tisíc prodaných aut za 11 měsíců a šance na podobný výsledek, jako v roce 2018. To třeba Fiesta říci nemůže - se 143 tisíci prodanými vozy je na polovině své bilance zpřed dvou let.

To je v době všeobjímající popularity SUV skoro zázračný výsledek, většinou auta ctící klasické karosářské styly pozvolna opouští své pozice, Focus se vrací na výsluní. Podle dřívějšího průzkumu samotné samotné automobilky se pro vůz rozhodlo 40 procent zákazníků na základě vnějšího designu, zatímco dalších 20 procent přesvědčily asistenční technologie jako monitoring jízdy ve zvoleném pruhu. Oceněn byl i nárůst prostoru pro kolena cestujících vzadu o 5 centimetrů.

Pro americkou automobilku jde o dobré zprávy, neboť po téměř úplném vyklizení pozic v Číně a dobrovolném odchodu ze všech segmentů krom pick-upů a SUV (s výjimkou Mustangu) v USA by při pokračujícím úpadku evropských aktivit skoro neměla co prodávat. Na starém kontinentu vyhráno zdaleka nemá, troufneme si ale tvrdit, že s žádaným Focusem v nabídce a novou Pumou má šanci v roce 2021 opět prodejně růst a vrátit se aspoň blíže k 1 milionu prodaných vozů za rok, jako v předchozích letech.

Problém je jen jeden - výroba Focusu v tuto chvíli stojí a další měsíc se nerozjede. O to více může Ford mrzet, že ji nebyl schopen udržet v chodu, něco nám ale říká, že podobných nepříjemných překvapení přijde v letošním roce více. A nejen pro Ford.

Focus po letech tápání válí, i v loňském, obecně mizerném roce zaznamenal slušný výsledek. Pro Ford je to jistě vítaná zpráva, v Evropě už jinak nemá mnoho co prodávat. Foto: Ford

Zdroj: JATO Dynamics

