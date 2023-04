Už tak drahé pojištění elektromobilů bude ještě násobně dražší, varují pojišťovny, je to pro ně další rána před 6 hodinami | Petr Miler

Anebo je to požehnání pro EU? Odpovězte si sami, v každém případě platí, že už tak drahé pojištění elektrických aut bude ještě podstatně dražší. Důvody shrnuté novou studií dávají smysl.

Při pohledu na kroky evropských politiků člověk snadno podléhá konspiračním teoriím. Třeba té, že umělé zdražování moderních výdobytků typu osobní automobil je součástí nějakého většího plánu, který má vést ke snazší manipulací společností skrze omezení její mobility spojení s jejím ožebračením. Upřímně řečeno nedokážu říci, že to tak není, podobným teoriím ale nevěřím už proto, že vyžadují velmi pokročilé strategické uvažování. A skutečně si myslíte, že je třeba Frans Timmermans něčeho takového schopen? Při vší úctě jsem přesvědčen, že jeho aktuální strategické úvahy končí u toho, zda si dá dnes k večeři bůček s chlebem.

Věrný principům Occamovy břitvy očekávám, že správné vysvětlení toho, co se teď z vůle Evropské unie děje ve světě aut, je to nejjednodušší možné. Tedy že to je projev ryzí hlouposti, nevzdělanosti a neschopnosti domýšlet dlouhodobé dopady vlastních rozhodnutí. Tito politici tak velmi pravděpodobně skutečně věří tomu, co hlásají - tedy že bojují za lepší svět, že elektromobily spasí planetu a že to pár lidem zkomplikuje život je prostě kolaterální efekt snah o dosažení vyššího dobra.

Že to tak není a nebude, se ukazuje stále více, protože je ale ješitnost dotyčných větší než Babylonská věž, reakcí na to není přehodnocení původních záměrů. Ve skutečnosti přichází jejich další zintenzivnění, urychlení, prostě pravý opak toho, co by za nastalé situace udělal rozumný člověk. A průmysl tyto posuny bez řečí následuje v jednom šiku. Je nekonečně tragikomické, že po několika letech událostí, které do elektrických snů EU zapíchly hromady vidlí, vidíme Škodu akcelerovat plány, kterými stlouká svou vlastní rakev. To je až surreální a svědky toho nejsme jen z její strany.

Co se pak stane v situaci, kdy obdobnými kroky není reflektováno reálné dění kolem nás? No přijdou další rány, které vše ještě zkomplikují. Prostě pokud vám začne hořet dům kvůli požáru elektrického rozvodu a vy jej začnete hasit vodou, nepomůžete si vůbec nikam. Protože ale každý další krok plodí další špatnou reakci, spirála směřující přímo do pekel se roztáčí stále rychleji. Přesně toho jsme svědky v automobilovém světě.

Umělé vynucování elektrické revoluce přináší spoustu negativních sekundárních efektů, které ji činí ještě hůře dosažitelnou, než by jinak byla. Psali jsme o řadě z nich, přičemž nejhmatatelnější je další zdražování už tak drahých aut vytvářením uměle vysoké poptávky po nezbytných vzácných kovech. Nezůstává ale jen u toho a další dopad bude ekonomicky podobně bolavý.

Belgická studie z dílen firmy Capgemini, která ji vypracovala na popud tamního sdružení pojišťoven Assuralia, říká, že pojištění elektrických aut (které je už dnes velmi drahé) dramaticky podraží. Nestane se to hned, velmi rychlý posun trh nedovolí, do roku 2030 ale mají lidé platit za pojištění elektromobilů dvojnásobek dnešních sazeb. To už je soda, uvážíme-li, že dnes snadno může o šestimístnou sumu za rok.

Očekávaný nárůst má několik příčin. Podle Capgemini bude „tento silný nárůst pojistného způsoben novým pojetím automobilové mobility, která nám zkříží cestu,” což berme jako úsměvný pokus diplomaticky obejít spojení jako „nařizování elektromobilů”. Fakticky je problém nejen v tom, že elektromobily jsou a budou dražší, ale také ceny oprav jejich poškození budou citelně dražší. Tato auta mají na palubě rozličné technologické vychytávky, což znovu nejen stojí peníze, ale také způsobuje nová rizika selhání či hacknutí. V neposlední řadě pak platí, že elektromobily statisticky způsobují více nehod, Capgemini odhaduje, že kvůli vyššímu výkonu a vysoké hmotnosti, popř. kvůli spoléhání se na nespolehlivé jízdní asistenty.

To všechno jsou faktory, které na nás pojišťovny samozřejmě přenesou. Realita pochopitelně může být jiná, ale v tuto chvíli bude lepší očekávat, že se v roce 2030 cena autopojištění vašeho elektromobilu zdvojnásobí. Čímž se mimochodem ještě více rozevřou nůžky mezi cenami pojištění elektrických a spalovacích aut - u nich má cena pojistek do té doby vzrůst „jen” o 40 %. Pro plány EU je to další rána, ale co to na nich změní. Nejspíše nic, takže i tady platí, abyste si užili své „levné” pojištění, dokud můžete.

Pojištění elektrických aut je už teď drahé, bude ale ještě mnohem dražší. Podle studie pojišťoven se jeho cena za 7 let zdvojnásobí, spalovací auta na tom tedy budou relativně ještě lépe než dnes. Foto: Škoda Auto

