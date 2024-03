Pojišťovny a rejdaři žalují Volkswagen o miliardy kvůli požáru a potopení obří lodi zapálené elektromobilem před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain

Technicky vzato je největší obětí tohoto neštěstí právě VW, jenže ve výsledku na něj více doplatily pojišťovací instituce a také firmy zajišťující provoz lodi. Tyto subjekty nyní chtějí, aby odpovědnost nesla německá automobilka proto, že je neinformovala o rizicích spojených s transportem elektrických aut.

Rizika spojená s požáry elektrických aut jsou neustále bagatelizována pro svou relativně malou pravděpodobnost. Ta je u mladších vozů tohoto typu (a žádné jiné ve větší míře neexistují) statistickým faktem, problém je ale jinde - i když elektromobily nemusí hořet tak často, když už hoří, je to řádově větší problém.

V roce 2022 to důrazně připomněla zkáza lodi Felicity Ace, která se po požáru potopila i s téměř 4 000 auty na palubě. Její náklad měl vzplanout kvůli baterii elektromobilu Porsche, kterým mohl být tou dobou jedině model Taycan. Už to samo o sobě leccos naznačuje - požáry aut na zaoceánských lodích se stávají, někdy jsou i dost ničivé, ale kdy naposledy vedla taková událost ke kompletní zkáze a potopení tak velkého plavidla? Na to potřebujete požár docela jiné intenzity, než o jaký se může postarat minimální množství paliva ponechávané v nádržích převážených spalovacích aut. Právě baterie „umí” takový vyvolat.

Proto také v reakci na tuto událost někteří rejdaři omezili či zcela zakázali převoz elektromobilů na svých plavidlech, smutná sága okolo Felicity Ace tím ale neskončila. Jak informuje agentura Bloomberg a upřesňují kolegové z Auto News, koncern VW je až nyní, s odstupem dvou let, konfrontován hned se dvěma žalobami, které jej mají učinit za celý incident finančně odpovědný.

Na druhé straně je rovný půltucet žalujících stran, klíčovou roli mezi nimi ale hrají firmy Mitsui OSK Lines a Allianz. Provozovatel lodi a věhlasná pojišťovna nechtějí nést za zkázu lodi jakoukoli ekonomickou odpovědnost právě kvůli tomu, že „požár způsobila lithium-iontová baterie vozidla značky Porsche”, jak stojí v žalobě. Ta viní VW z toho, že rejdaře ani pojistitele „neinformoval o možných nebezpečích spojených s transportem takových vozů a nezbytných preventivních opatřeních”.

O žalobě se dozvídáme až nyní, podána ale byla už před rokem. Řízení bylo v mezičase pozastaveno, aby jednotlivé strany sporu mohly dosáhnout smírného mimosoudního řešení, nezdá se však, že by k jakémukoli takovému došly. Jedno jednání probíhá u soudu ve Stuttgartu, druhé v Braunschweigu. Oba případy nyní mají být dále projednány, pakliže k dohodě na poslední chvíli přece jen nedojde.

A ve sporu nepůjde o malé peníze. Jen ztráta 3 965 vozů měla způsobit finanční škodu ve výši 155 milionů dolarů (asi 3,6 miliardy Kč), ztráta lodi a marné záchranné práce celkový účet vyšroubují nejméně o další stovky milionů výš. Rejdaři ani pojišťovny za to nechtějí nést odpovědnost - uvidíme, zda nakonec dojdou nějaké dohody s VW, popř. na čí stranu se přikloní soud v následném sporu.

Toto jsou smutné poslední momenty obří nákladní lodi Felicity Ace, jak je zachytilo portugalské námořnictvo před tím, než se plavilo potopilo. Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain



Incident odskákalo také Porsche, které na lodi mimo jiné převáželo své Taycany, právě od baterie tohoto vozu ale měla celá loď vzplanout. Kvůli tomu je nyní koncern VW hnán k odpovědnosti za způsobení celé tragédie. Foto: Porsche

Zdroje: Bloomberg, Auto News

Petr Miler

