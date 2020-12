Pojišťovny jmenovaly auta, která nejlépe odolávají zlodějům, Škoda je pátá nejlepší před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Dřevěné obložení uvnitř jedné z nejdražších verzí jedné z nejdražších škodovek může zloděje lákat, stane se pro ně pro ale tvrdým oříškem. Mezi auta vůbec nejodolnější proti zlodějům patří i Škoda Kodiaq.

Automobily se kradly, kradou a krást budou. Jejich výrobci se proto snaží své produkty čím dál lépe zabezpečit, hodně vynalézaví jsou ale i zloději. Za delší kus provazu tak může v případě toho či onoho vozu tahat kterákoli ze stran, a tak je třeba ocenit práci Ruská unie pojišťoven (ARIA), která aktuálně proklepla nejpopulárnější vozy současnosti, ohodnotila jejich zabezpečení a vyhlásila desítku nejodolnějších modelů.

Použity prý byly stejné metody, s jakými pracují pojišťovací experti ze „západu“. Testeři se tedy zaměřili na ochranu dveří, kapoty motoru, víka zavazadelníku či karoserie, stejně jako na alarm, imobilizér a zámek řízení. Mimo to ovšem byla zkoumána také možnost záměny identifikačního čísla či duplikace klíčků. A aby toho nebylo málo, experti zjištěná data ještě porovnali s databází odcizených vozidel a množstvím jednotlivých vozů v provozu, aby nešlo jen o teorii.

Výsledkem bylo hodnocení na bodové skále od 0 do 1 000, přičemž nejlépe hodnoceným vozem se stal Mercedes-Benz GLE. Ten získal 633 bodů. Ve srovnání s loňským vítězem ovšem třícípá hvězda poněkud zaostala, neboť zabezpečení Range Roveru bylo tehdy ohodnoceno dokonce 740 body. Výše se přitom zatím žádné z aut nedostalo, na nejlepší desítku stačilo nejméně 379 bodů Dacie (v Rusku Renaultu) Duster. Loni bylo na srovnatelné pozici Mitsubishi Outlander s 392 body, zloději tedy udělali meziročně větší pokrok než auta. Což nakonec zase tak nepřekvapí.

Na celý žebříček nejlepších deseti modelů se můžete podívat níže, pročež my už jen dodáme, že na pátém místě najdete Škodu Kodiaq, což je z českého pohledu příjemné zjištění. Zde je to velmi populární model, a to u mezi zloději. V Rusku mezi nimi vedou Lexus LX, Hyundai Tucson, Hyundai Solaris a Mazda 6 - Mazda i přesto, že v žebříčku nejlépe zabezpečených aut je druhá.

Auta, která nejlépe odolávají zlodějům, studie ARIA 2020

1. Mercedes-Benz GLE

Výsledek testu: 633 bodů

Foto: Mercedes-Benz

2. Mazda 6

Výsledek testu: 626 bodů



Foto: Mazda

3. Infiniti QX50

Výsledek testu: 617 bodů



Foto: Infiniti

4. Mazda CX-5

Výsledek testu: 600 bodů



Foto: Mazda

5. Škoda Kodiaq

Výsledek testu: 587 bodů



Foto: Škoda Auto

6. Lexus LX570

Výsledek testu: 585 bodů



Foto: Lexus

7. VW Polo

Výsledek testu: 530 bodů



Foto: Volkswagen

8. Hyundai Tucson

Výsledek testu: 495 bodů



Foto: Hyundai

9. Hyundai Solaris

Výsledek testu: 440 bodů



Foto: Hyundai

==== 10. Mitsubishi Outlander====

Výsledek testu: 392 bodů



Foto: Mitsubishi

Zdroj: ARIA

Petr Prokopec